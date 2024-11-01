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Israel aprueba una ley para aplicar la pena de muerte a los palestinos

Israel aprueba una ley para aplicar la pena de muerte a los palestinos

Organizaciones de derechos humanos y Gobiernos europeos consideran que la ley es discriminatoria porque la pena máxima se aplicaría principalmente a los palestinos, tanto en Israel como en los territorios ocupados

| etiquetas: israel , palestinos , pena de muerte
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25 comentarios
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Comentarios destacados:      
Nekobasu #2 Nekobasu
Son capaces de televisarlas para el mayor disfrute de sus gentes y niños.
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cenutrios_unidos #7 cenutrios_unidos *
Y luego que si nos alegramos de que un régimen opresor como Irán les tire pepinos. Son una hez humana.
5 K 80
Fedorito #4 Fedorito
Ya ejecutan palestinos sin necesidad de ninguna ley.
3 K 52
Laro__ #8 Laro__ *
¿Han incluido en la ley a los bebés palestinos o a los bebes solo los pueden ejecutar con bombas y francotiradores?
1 K 32
Kleshk #3 Kleshk
¿Pero no los mataban ya?
2 K 31
tranki #1 tranki *
Pero eso ya existía, ¿no?
2 K 30
Supercinexin #5 Supercinexin
#1 Claro, pero ahora lo han puesto en ley,.o sea legalizado, a través de una votación de los parlamentarios de la Knesset, o sea todo democrático. Todo correcto. Todo bien.
2 K 51
BastardWolf #9 BastardWolf
#5 lo que demuestra (una vez mas) que es un pais de monstruos
1 K 30
mariKarmo #16 mariKarmo
#1 Sí, pero sin pena. Ahora harán lo mismo pero dándoles pena.
1 K 15
Verdaderofalso #25 Verdaderofalso
#1 si pero ahora lo adornan para que parezca legal
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LinternaGorri #13 LinternaGorri
la nueva ley “está redactada para aplicarse únicamente a los palestinos y tiene como objetivo normalizar el asesinato de palestinos como una herramienta de castigo colectivo”
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mariKarmo #17 mariKarmo *
Esta es la gente que defiende y abraza la derecha.

No sé de qué me sorprendo. Son la misma mierda y los mismos demonios.

Al final va a resultar que el más "católico" va a ser Pedro Sánchez. Bondadoso, se preocupa por los pobres, aplica indultos a injusticias, dialoga, etc...

Fíjate tú, lo que es la vida, eh tete.
1 K 22
#15 laruladelnorte
La relatora de la ONU denuncia que Israel practica torturas sistemáticas contra los palestinos como parte del genocidio

Disfrutan tanto con lo que hacen que lo quieren imponer por ley. >:-(
1 K 22
BastardWolf #6 BastardWolf
Pena de muerte por terrorismo, ya hay que tener la cara de cemento armado cuando los maximos terroristas que existen son ellos
1 K 21
Gry #22 Gry *
¿Hay subido las acciones de Bayer?

Edit, ya me respondo yo:  media
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JackNorte #14 JackNorte *
#11 No hombre no seran tan obvios...... Quizas usen piscinas y los ahoguen. Y luego diran que eran tan inhumanos que no sabian nadar y que ellos no tienen la culpa.
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JackNorte #10 JackNorte
Ya solo les falta matarlos en grupos para ahorrar y ya tienen el pack de genocida completo.
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BastardWolf #11 BastardWolf
#10 deja que adivine... gaseandolos en duchas?
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SeñorPresunciones #20 SeñorPresunciones
Ahora solo les faltan las cámaras de gas.


Joder, las vueltas que da la vida tú...
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Mistwatch #23 Mistwatch
Supongo que ya estará la escoria de ACOM intentando justificar esto. Espero que al menos tengan la decencia de no mezclar el asunto con la eutanasia de Noelia, que los veo perfectamente capaces. :-/
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Galero #12 Galero *
Es un paso adelante en los derechos humanos de los/las Palestinos/as, o quizás no. :shit:

Necesito que me lo explique mi querido Bender, yo ya no entiendo nada.
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#24 Jesusor
#12 En realidad sí, porque hasta ahora no necesitaban ningún juicio para masacrarlos.
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#18 luckyy *
Como si ya no la aplicaran a los palestinos sin juicio
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Poplíteo #19 Poplíteo *
Es una manera de quitarse , en el relato futuro, la sombra del genocidio: los masacraron por ley aprobada en el seno de la soberanía popular.

Ahora ya no fueron cuatro putos locos, ahora fue Israel.

Es la estrategia de cuatro putos locos iluminados para salvar el culo, aún a costa de su nación entera.
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menéame