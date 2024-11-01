Israel aprueba una ley para aplicar la pena de muerte a los palestinos

Organizaciones de derechos humanos y Gobiernos europeos consideran que la ley es discriminatoria porque la pena máxima se aplicaría principalmente a los palestinos, tanto en Israel como en los territorios ocupados
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No sé de qué me sorprendo. Son la misma mierda y los mismos demonios.
Al final va a resultar que el más "católico" va a ser Pedro Sánchez. Bondadoso, se preocupa por los pobres, aplica indultos a injusticias, dialoga, etc...
Fíjate tú, lo que es la vida, eh tete.
Disfrutan tanto con lo que hacen que lo quieren imponer por ley.
Edit, ya me respondo yo:
Joder, las vueltas que da la vida tú...
Necesito que me lo explique mi querido Bender, yo ya no entiendo nada.
Ahora ya no fueron cuatro putos locos, ahora fue Israel.
Es la estrategia de cuatro putos locos iluminados para salvar el culo, aún a costa de su nación entera.