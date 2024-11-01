edición general
El Parlamento de Israel aprueba en primera lectura una ley que abre la puerta a ejecuciones de presos palestinos

El proyecto, cuyo promotor es Poder Judío, el partido del ministro ultraderechista Itamar Ben Gvir, prevé aplicar la pena de muerte a aquellas personas clasificadas como “terroristas” por Israel que causaran “la muerte de un ciudadano israelí por motivos de racismo u hostilidad hacia la población, con el objetivo de perjudicar al Estado de Israel y la resurrección del pueblo judío en su tierra”.

Asimismov #4 Asimismov
Y seguimos sin denunciar el tratado de comercio de la UE con Israel
¿Qué estamos esperando?
Escafurciao #3 Escafurciao *
Del mundo, donde los presos tenían más derechos que los libres.
A los libres los matan como y cuando quieren y para los presos precisan de una ley, que cosas.
Dene #6 Dene
#3 casi les sale mejor soltarlos y ya en la calle, pegarles un tiro
javibaz #1 javibaz
zyklon b calienta que sales.
#5 laruladelnorte *
Como si les hiciera falta una ley para seguir matando palestinos...para esos genocidas todos son terroristas en potencia.
#8 pirat
Estos sí que van pa'lante
#2 Lusco2
La resurrección del pueblo judío en su tierra? Puede que lo de resucitar no sea error de traducción, han construido un macrocementerio que alberga todos los cadáveres de judíos, que lo deseen, muertos en la diáspora, algo así como el Valle de los Caídos en versión sionista
