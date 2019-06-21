edición general
Isabel Díaz Ayuso: "Mi padre era un hombre de no deber un euro a nadie, de tener un respeto absoluto. Era incluso hasta exagerado. Y era muy amable"

Isabel Díaz Ayuso: "Mi padre era un hombre de no deber un euro a nadie, de tener un respeto absoluto. Era incluso hasta exagerado. Y era muy amable"

La Presidenta de la Comunidad de Madrid abre su lado más íntimo y cercano al explicar las cualidades personales que ha heredado de su familia, en especial de su padre. Ese “no deber un euro a nadie” va más allá de lo económico: apunta a una ética personal sólida, a una forma de vivir sin cuentas pendientes, con la tranquilidad de quien actúa conforme a sus principios.

Y esto señores es tener la cara de hormigon armado....

www.elconfidencial.com/espana/madrid/2019-06-20/avalmadrid-prestamo-de

Avalmadrid no recuperó nada del crédito al padre de Ayuso: la deuda es ya de 544.000€
#3 ¡La virgen! :hug: :hug: :hug:
#6 Joder, no me digas que te sorprende.
Esto se conoce desde hace la tiiiiira de tiempo.
#16 No. El comentario de sorecer es el 3, el mío es el 2. Mira los links. xD
#16 ¿Tú crees que los lectores y lectoras de clara.es lo saben desde "hace la tiiiira de tiempo" ?
#3 Entiendo que para deber un euro, tiene que haber intencion de devolución.

Pero cuando robas... no le debes nada a nadie y he ahi que la afirmacion de IDA se sostiene altivamente sobre una sólida base de latrocinio y pormishuevismo, porque tener una ética no indica en ningún momento que tipo de ética es esa que tienes.
#13Estamos manejando dinero público, y el dinero público no es de nadie.”

Lo dijo una ministra de cultura socialista doctorada en derecho constitucional pero sirve para todos los ladrones del #ppsoe
#24 Puedes tener razón en cómo actúan, pero una frase sin contexto no vale mucho. Decir que no es de nadie concreto en particular (ni de los administradores, claro) es correcto. La derecha suele hacer eso, como cuando le ofrecieron toda la ayuda que necesitasen para Valencia y dijeron indignados "dijo el perro que si querían algo lo pidieran!!!".
#24 Pues mira, Ayuso lo llevó a la práctica.

Sin rubor ni culpa.
#3 Pero es incobrable ya que los padres tuvieron a bien "donar" sus bienes a sus hijos, entre ellos Ayuso.
www.elconfidencial.com/espana/madrid/2019-06-20/avalmadrid-prestamo-de

¡Claro que si!. Que poco nos roba para lo guapa que es.
#2 No confundamos robar con "deber dinero".

Deber dinero es de rojos y perroflautas.
#11 entonces los herederos del padre deben 544.000€. es verdad que no aceptaron la herencia. Prueba tuna deber esa cantidad.
#30 No aceptaron la herencia porque antes recibieron los bienes "en donación".

Los padres de Isabel Díaz Ayuso le donaron un piso en el barrio de Chamberí (Madrid) en octubre de 2011. Esta donación ocurrió pocos meses antes de que la empresa familiar empezase a tener problemas con un crédito avalado por Avalmadrid.

cadenaser.com/emisora/2019/06/21/radio_madrid/1561107128_502507.html
www.telemadrid.es/programas/telenoticias-1/Avalmadrid-hecho-posible-re
#31 eso sí lo hacemos los demás es alzamiento de bienes y acabamos en el Trullo.
#32 Por supuesto.

Pero aquí tenemos otro ejemplo de fachapass y de independencia de la ejemplar justicia de España.
#32

“La casa… es la casa en la que me he criado yo con mi hermano… yo no sé qué pretenden que hagamos mi madre y yo, ¿nos podemos ir debajo de un puente?”

www.eldiario.es/madrid/ayuso-avalmadrid-concedido-empresa-participada_

Y a pesar de decir eso...

El Tribunal Supremo no admitió la querella por falta de indicios penales contra Ayuso
En noviembre de 2021, la Sala Segunda del Tribunal Supremo inadmitió a trámite una querella por alzamiento de bienes contra Ayuso…   » ver todo el comentario
Pero cometió un error :troll:
#1 Tener esos hijos, no.
Esto... en la primera entrevista que Ayuso concedió a Ana Rosa Quintana reconoció haber recepcionado el piso de su madre "para que no se lo quitasen" (literalmente), en lo que es un alzamiento de bienes de libro.
Hoy en día esa entrevista está desaparecida y el supuesto delito, prescrito.
#19 www.eldiario.es/madrid/ayuso-avalmadrid-concedido-empresa-participada_

Lo mas sangrante es que esto es previo a que el Supremo se negara a juzgar a Ayuso por "ausencia de evidencias"....
La frutera dando lecciones.
Da ascopena.
Menudo futuro nos espera con las juventudes falangistas en el poder.
Quiere decir que el dinero que su padre se levantaba no tenía la más mínima intención de devolverlo, ni sentía remordimiento o responsabilidad ninguna, era su botín y punto.
Ladrón, la palabra en castellano para estos casos es ladrón. Si duda que le pregunte a Toni Cantó, que creo que es experto en nuestro idioma
A la bruja se le sale el dinero para publi institucional por tantos bolsillos que ya le hacen publirreportajes como este.
El que nunca devuelve nada, nunca "debe" nada.

Su padre no era de "deber a nadie nada", era de robar.
Hay Delay, hay casina!
#8 ¿Y tú quién eres noviembre 2025? xD

O mejor dicho, ¿cuál era tu anterior cuenta astroturfer?
#15 Se les nota mucho últimamente hay varios como el.
#8 Trol de cuenta de noviembre del 2025, 6 comentarios lleva.
Quien eras antes ?.
#8 Por lo menos aporta algo. Tú solo aportas cuentas muertas.
Isabel Díaz Targaryen, madre de ladrones. {0x1f409}
#10 Lady Death de Madrid
Tu padre era un mierdas porque si fuese buena persona hubiese rengado de ti.
Pues menuda chula y mentirosa le salió al pobre.
#5 Como la madre y el hermano, va en su ADN.
No debía nada a nadie, no es lo mismo robar que pedir prestado, dónde va a parar, lo de avalmadrid han dicho que era un préstamo, pero no, no era un préstamo ...
#12 cuando haces un alzamiento de bienes de manual, muchas ganas de saldar las deudas no tienes.
#23 Y si fuésemos tú, yo o el FGE, terminabamos fijo con un traje a rayas, si Ayuso o alguien de su entorno roba, de rositas.
Ganas de vomitar.
