Isabel Díaz Ayuso: "Mi padre era un hombre de no deber un euro a nadie, de tener un respeto absoluto. Era incluso hasta exagerado. Y era muy amable"

La Presidenta de la Comunidad de Madrid abre su lado más íntimo y cercano al explicar las cualidades personales que ha heredado de su familia, en especial de su padre. Ese “no deber un euro a nadie” va más allá de lo económico: apunta a una ética personal sólida, a una forma de vivir sin cuentas pendientes, con la tranquilidad de quien actúa conforme a sus principios.
www.elconfidencial.com/espana/madrid/2019-06-20/avalmadrid-prestamo-de
Avalmadrid no recuperó nada del crédito al padre de Ayuso: la deuda es ya de 544.000€
Esto se conoce desde hace la tiiiiira de tiempo.
Pero cuando robas... no le debes nada a nadie y he ahi que la afirmacion de IDA se sostiene altivamente sobre una sólida base de latrocinio y pormishuevismo, porque tener una ética no indica en ningún momento que tipo de ética es esa que tienes.
Lo dijo una ministra de cultura socialista doctorada en derecho constitucional pero sirve para todos los ladrones del #ppsoe
Sin rubor ni culpa.
¡Claro que si!. Que poco nos roba para lo guapa que es.
Deber dinero es de rojos y perroflautas.
Los padres de Isabel Díaz Ayuso le donaron un piso en el barrio de Chamberí (Madrid) en octubre de 2011. Esta donación ocurrió pocos meses antes de que la empresa familiar empezase a tener problemas con un crédito avalado por Avalmadrid.
cadenaser.com/emisora/2019/06/21/radio_madrid/1561107128_502507.html
www.telemadrid.es/programas/telenoticias-1/Avalmadrid-hecho-posible-re
Pero aquí tenemos otro ejemplo de fachapass y de independencia de la ejemplar justicia de España.
“La casa… es la casa en la que me he criado yo con mi hermano… yo no sé qué pretenden que hagamos mi madre y yo, ¿nos podemos ir debajo de un puente?”
www.eldiario.es/madrid/ayuso-avalmadrid-concedido-empresa-participada_
Y a pesar de decir eso...
El Tribunal Supremo no admitió la querella por falta de indicios penales contra Ayuso
En noviembre de 2021, la Sala Segunda del Tribunal Supremo inadmitió a trámite una querella por alzamiento de bienes contra Ayuso… » ver todo el comentario
Hoy en día esa entrevista está desaparecida y el supuesto delito, prescrito.
Lo mas sangrante es que esto es previo a que el Supremo se negara a juzgar a Ayuso por "ausencia de evidencias"....
Da ascopena.
Menudo futuro nos espera con las juventudes falangistas en el poder.
Su padre no era de "deber a nadie nada", era de robar.
O mejor dicho, ¿cuál era tu anterior cuenta astroturfer?
Quien eras antes ?.