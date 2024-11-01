edición general
Irán y la inmoralidad de OpenAI, Anthropic y Google

Claude, de Anthropic, ayudó a seleccionar cientos de objetivos para la primera oleada de ataques contra Irán. Es muy probable que uno de ellos fuera la escuela primaria en la que murieron más de 100 niñas. [eng]

NPCMeneaMePersigue
Ayer renunció el director de robotica de OpenAI porque está en contra de que la IA pueda matar de manera autónoma

Hoy sabemos que Anthropic y su IA están matando en Irán, escogiendo escuelas

El profesor Jiang Xueqin pronostica un estado de vigilancia mediante IA de posguerra: x.com/SPAINonymous/status/2030574502552215742

Tras el fin de esta guerra, cuando millones de personas hayan muerto y los países del Golfo estén destruidos, habrá muchas pérdidas humanas tanto en Irán como en…   » ver todo el comentario
guillersk
Les implantan microchips para poder vigilarlos. Pueden controlar sus emociones. Les dan drogas. Son sus esclavos."


Hasta aquí iba bien
DenisseJoel
Pues si es verdad, habrá que ver cómo reacciona Claude cuando sepa lo que ha hecho. Esto puede desbaratar la estrategia de alineamiento de Anthropic, y afectar también a las de otras empresas.
guillersk
Hay coño !!! Que no he leído quién enviaba, perdón perdón



:tinfoil:
Arreglao
