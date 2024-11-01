Irán amenaza con "minar todo el golfo Pérsico y sus costas" si sus islas son atacadas por EEUU

Irán ha amenazado este lunes con "minar todas las vías de acceso y rutas de comunicación del golfo Pérsico y sus costas" si sus islas son atacadas por Estados Unidos, país que apuntó este domingo que está sobre la mesa la invasión de la isla de Jarg, donde está el principal centro petrolero de Irán
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Lo llevan clarinete. Sólo les salvaría lanzar bombas nucleares sobre todas las capitales. Algo que los dementes al volante del Imperio fascista y su colonia racista y genocida estoy segurísimo que no dudarían en hacer hace dos semanas ya, pero afortunadamente no todo absolutamente depende de ellos y además eso no destruiría la civilización iraní, pero sí que terminaría para siempre con ellos dos, el imperio y por supuesto la colonia sería erradicada.
Dice el gobierno genocida...
El resultado: no sólo no convencen ya a nadie más que a los fanáticos de ultraderecha, sino que además la inmensa mayoría de la población ha dejado de comprarles el relato y los apoyos no sólo a ellos sino a cualquier puto partido de mierda derechista y facha que se atreva a apoyarles van a caer a plomo en toda Europa en los próximos lustros.
“El poder de destruir una cosa es el control absoluto sobre ella”
(Que asco de USA)