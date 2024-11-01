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Irán amenaza con "minar todo el golfo Pérsico y sus costas" si sus islas son atacadas por EEUU

Irán amenaza con "minar todo el golfo Pérsico y sus costas" si sus islas son atacadas por EEUU

Irán ha amenazado este lunes con "minar todas las vías de acceso y rutas de comunicación del golfo Pérsico y sus costas" si sus islas son atacadas por Estados Unidos, país que apuntó este domingo que está sobre la mesa la invasión de la isla de Jarg, donde está el principal centro petrolero de Irán

| etiquetas: iran , guerra , ormuz
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18 comentarios
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Comentarios destacados:      
Javi_Pina #2 Javi_Pina
Esta vez de han metido con quién no debían
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ombresaco #4 ombresaco
#2 Diría que no es la primera vez
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Supercinexin #9 Supercinexin *
#2 No pudieron contra los Talibanes durante 20 años, van a poder con la República Islámica de Irán, un país altamente desarrollado de +70.000.000 de personas que lleva más de veinte años construyendo misiles y drones para exactamente este momento cuando les invadieran Israel y USA.

Lo llevan clarinete. Sólo les salvaría lanzar bombas nucleares sobre todas las capitales. Algo que los dementes al volante del Imperio fascista y su colonia racista y genocida estoy segurísimo que no dudarían en hacer hace dos semanas ya, pero afortunadamente no todo absolutamente depende de ellos y además eso no destruiría la civilización iraní, pero sí que terminaría para siempre con ellos dos, el imperio y por supuesto la colonia sería erradicada.
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Javi_Pina #13 Javi_Pina
#9 Solo espero que Trumpo no tenga acceso al maletín nuclear y que no se lo lleve de parranda con su amigo Bibi
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obmultimedia #15 obmultimedia
#2 Iran era un " peligro, prohibido tocar" hasta que NethanIA a pillado por los huevos a Trump con sus secretos mas impuros y le ha ordenado que ataque.
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#6 laruladelnorte
Por otra parte, el Ejército israelí durante la madrugada ha iniciado una amplia ola de ataques contra infraestructura del "régimen terrorista iraní

Dice el gobierno genocida... :wall:
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Supercinexin #14 Supercinexin
#6 Llevan cincuenta años añadiendo la coletilla "terrorista" a todo lo que quieren exterminar.

El resultado: no sólo no convencen ya a nadie más que a los fanáticos de ultraderecha, sino que además la inmensa mayoría de la población ha dejado de comprarles el relato y los apoyos no sólo a ellos sino a cualquier puto partido de mierda derechista y facha que se atreva a apoyarles van a caer a plomo en toda Europa en los próximos lustros.
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Un_señor_de_Cuenca #12 Un_señor_de_Cuenca
La única esperanza que tengo (muy idealista) es que alguien con cerebro apee del trono a estos asesinos de Trump y Mileikovski, porque esa guerra no la va a ganar nadie. Irán quedará hecho escombros, pero va a ser también la tumba de muchos soldados estadounidenses e israelíes y el posible hundimiento de Israel. Están acostumbrados a masacrar a sus vecinos con superioridad de fuerza y a distancia. Bombardear barrios de Palestina, meter tanques en zonas de civiles y tirar misiles desde aviones es muy fácil. Meterse a invadir un país como Irán es un suicidio.
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ombresaco #1 ombresaco
la cita es vieja, de la novela Dune (1965)

“El poder de destruir una cosa es el control absoluto sobre ella”
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Ratef #5 Ratef
Continúa la barbarie y la escalada hacia ninguna parte. Los tiempos de aniquilación total tipo Roma con Cartago o Gengis Kan con el imperio Corasmio hace mucho que pasaron. Es bastante posible que el gobierno de Israel se esté metiendo en una escalada de destrucción masiva de la que luego no pueda salir (ya con tres frentes abiertos), con una ideología basada en un libro de hace 100 años. EEUU cortará el cordón umbilical con Israel cuando vea que ya no compensa, como ya ocurrió en Vietnam o en Afganistán.
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ombresaco #8 ombresaco
#5 100 años?
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#11 albx
#8 Las directrices del sionismo.
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Ratef #17 Ratef
#8 "El muro de hierro" de Jabotinsky (1923). Fundacional del sionismo revisionista. El padre de Benjamín, Benzion, fue discípulo de Jabotinsky, secretario personal y uno de los principales editores y difusores de su obra. Si te lees la obra entiendes casi todo: hasta han utilizado sus conceptos para nombrar operaciones militares —la ofensiva en Cisjordania de enero de 2025 se llamó "Muro de Hierro", un homenaje al ensayo; la guerra actual contra Irán la bautizaron "Rugido del León" (Roaring Lion), otra metáfora jabotinskiana.
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XtrMnIO #7 XtrMnIO *
Y todo por una extorsión de unos genocidas a un pedófilo...
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Blackat #3 Blackat
Pero lo importante es que occidente ha ganao!! hemos ganao!!

(Que asco de USA)
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vilgeits #10 vilgeits
Mientras tanto China, en vez de quemar el dinero en misiles y armamento para destruir lo invierte en investigacion, avance tecnologico y en crear negocio. Mientras uno malgasta sus recursos en destruir, el otro los invierte en crecer. Si esa era la idea del troglodita para enfrentarse a China, creo que ya podemos apostar por un caballo ganador.
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millanin #16 millanin
#10 También China gasta un montón en armamento pero desde luego gastan usando un poco la cabeza.
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Joker_2O #18 Joker_2O
¿No había dicho trump que eliminaron su capacidad de minar el estrecho?
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menéame