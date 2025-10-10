El Instituto Nobel verificará si hubo filtraciones antes de la atribución el viernes del premio Nobel de la Paz a la jefe de oposición venezolana María Corina Machado, tras un súbito aumento de las apuestas a su favor en una plataforma antes del anuncio. Las posibilidades de que Machado ganara el premio en unas horas se incrementaron de 3.75% a cerca de 73% en la noche del jueves al viernes en la plataforma de apuestas predictivas Polymarket.
| etiquetas: nobel , machado , apuestas , polymarket
No les parece suficiente y además filtran la ganadora para hacer dinero en las apuestas
Si Nobel levantará la cabeza y viera en qué manos está su legado se volaría con dinamita
nitter.net/Polymarket/status/1976434242386317640#m
----
Zanahorio, lucha por lo tuyo, recupera tu robado Nobel de la Paz y díselo solo una vez más por las buenas, o
bombardea,democratiza como Dios manda a esos noruegos de satanás.
Respira profundo: ¡Tú puedes!
Zanahorio, deja de lloriquear como un comunista y repite conmigo: ¡Yo Puedo!
Y relájate: ¡Cabrones!