Investigan posible filtración del Nobel de la Paz tras apuestas a favor de María Corina Machado

El Instituto Nobel verificará si hubo filtraciones antes de la atribución el viernes del premio Nobel de la Paz a la jefe de oposición venezolana María Corina Machado, tras un súbito aumento de las apuestas a su favor en una plataforma antes del anuncio. Las posibilidades de que Machado ganara el premio en unas horas se incrementaron de 3.75% a cerca de 73% en la noche del jueves al viernes en la plataforma de apuestas predictivas Polymarket.