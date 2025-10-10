edición general
Investigan posible filtración del Nobel de la Paz tras apuestas a favor de María Corina Machado

Investigan posible filtración del Nobel de la Paz tras apuestas a favor de María Corina Machado

El Instituto Nobel verificará si hubo filtraciones antes de la atribución el viernes del premio Nobel de la Paz a la jefe de oposición venezolana María Corina Machado, tras un súbito aumento de las apuestas a su favor en una plataforma antes del anuncio. Las posibilidades de que Machado ganara el premio en unas horas se incrementaron de 3.75% a cerca de 73% en la noche del jueves al viernes en la plataforma de apuestas predictivas Polymarket.

adimdrive #1 adimdrive *
Le dan el Nobel a una sionista, marioneta de los EEUU, simuladora de secuestro e instigadora de una invasión extranjera en su propio país
No les parece suficiente y además filtran la ganadora para hacer dinero en las apuestas
Si Nobel levantará la cabeza y viera en qué manos está su legado se volaría con dinamita
2 K 49
#5 Abril_2025 *
#1 Le dieron el nobel a una exiliada política cuyos venezolanos votaron para echar al chavismo que ha llevado a la mierda a Venezuela.
0 K 11
valandildeandunie #2 valandildeandunie
La verdad que hasta Polymarket se hizo eco de ello varias horas antes.

nitter.net/Polymarket/status/1976434242386317640#m
0 K 11
Spirito #4 Spirito *
Espero que el Zanahorio mueva fichas y le den su muy merecido Nobel de la Paz porque, parece (no lo afirmo, eh) ahí hay tongo. xD

----

Zanahorio, lucha por lo tuyo, recupera tu robado Nobel de la Paz y díselo solo una vez más por las buenas, o bombardea, democratiza como Dios manda a esos noruegos de satanás.

Respira profundo: ¡Tú puedes!

Zanahorio, deja de lloriquear como un comunista y repite conmigo: ¡Yo Puedo!


Y relájate: ¡Cabrones! :foreveralone:

xD
0 K 9
#3 Emotivo *
Si no chillara de esa forma tan brusca le sentaría mejor el novel de la paz. Pero el tono no es pacífico.
0 K 7

