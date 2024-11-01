Un estudio demuestra que los LLMs entrenados con meses de tuits virales sufren una caída del 23% en razonamiento y del 30% en memoria contextual. Incluso tras reentrenarlos con datos limpios, la degradación cognitiva persistió parcialmente. Los autores llaman al fenómeno “podredumbre representacional”: una deriva irreversible causada por datos ruidosos, análoga al doomscrolling humano. Las pruebas de personalidad mostraron picos de narcisismo y psicopatía. x.com/alex_prompter/status/1980224548550369376