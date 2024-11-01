edición general
26 meneos
25 clics
Investigadores chinos recuperan el 95% del litio de baterías usadas usando solo CO₂ y agua, sin químicos tóxicos ni calor

Investigadores chinos recuperan el 95% del litio de baterías usadas usando solo CO₂ y agua, sin químicos tóxicos ni calor

Investigadores de la Academia China de Ciencias y del Instituto de Tecnología de Pekín han demostrado que una mezcla de dióxido de carbono y agua puede extraer hasta el 95 % del litio de baterías usadas, al mismo nivel de eficiencia que los procesos industriales más agresivos, pero con un perfil ambiental radicalmente distinto. El CO2 forma un ácido carbónico muy débil, apenas lo justo para “despegar” el litio de los cátodos de las baterías. Sin temperaturas extremas, sin ácidos fuertes, sin nubes químicas que obliguen a aislar plantas enteras.

| etiquetas: litio , co2 , agua , extraccion , academia , ciencias , pekin
22 4 0 K 203 tecnología
10 comentarios
22 4 0 K 203 tecnología
Casiopeo #1 Casiopeo
Los chinos nos van a barrer. El unico consuelo es que barrerán antes que nada a los yanquis.
3 K 57
traviesvs_maximvs #2 traviesvs_maximvs *
#1 confiemos en que tengan un poco más de cosmovisión y amplitud de miras.
0 K 11
johel #5 johel *
#1 #2 El numero de ingenieros y fisicos especializados en materiales de la china actual es probable que supere a la suma del de varias generaciones de todo el planeta. Y por lo visto se estan esmerando para que sea una carrera de prestigio dentro de china, saben donde esta el futuro.
0 K 11
#4 concentrado
#1 "Los chinos nos comen, nos comen los chinos". Abuela de Ernesto Sevilla.
2 K 35
#3 covacho
Literalmente, han hecho experimentos con gaseosa y les ha salido bien.
1 K 17
#6 Zamarro
#3 Claro, asi es como funcionan los experiementos. Experimentas con miles de cosas hasta que alguna funciona como deseas, y por el camino hasta puedes descubrir la penicilina, por ejemplo.
La cosa es que en china estan invirtiendo en recuperacion y reciclaje desde hace varias decadas. en occidente somo mas de usar y tirar y invadir paises para robarles sus recursos.
0 K 7
Abdo_Collo #10 Abdo_Collo
#6 A eso se le llama "serindipia", es decir, a hallar o descubrir algo de forma accidental o casual.
0 K 7
Abdo_Collo #9 Abdo_Collo
#3 ¡Pedazo de invento la gaseosa!

www.youtube.com/watch?v=AoMkjwUkvqs
0 K 7
#7 Marisadoro
Mientras tanto..... "Drill, baby, drill"
0 K 16
ACEC #8 ACEC
Otro "peeeero..." de los coches eléctricos que tiene pinta de desaparecer.
0 K 10

menéame