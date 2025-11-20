edición general
14 meneos
14 clics
La investigación del covid en el Reino Unido señala a Boris Johnson y a la "cultura tóxica" y "caótica" de Downing Street

La investigación del covid en el Reino Unido señala a Boris Johnson y a la "cultura tóxica" y "caótica" de Downing Street

La comisión independiente que investiga la gestión del covid 19 en el Reino Unido ha publicado este jueves unas conclusiones demoledoras. El informe referente al segundo módulo de la investigación, que evalúa las decisiones políticas tomadas entonces, ha concluido que las cuatro principales administraciones del país hicieron "demasiado poco, demasiado tarde" y que podrían haber evitado miles de muertes en caso de haber tomado las decisiones correctas en el momento oportuno. La investigación ha determinado, además, que hubo una "cultura tóxica"

| etiquetas: unido , investigación , covid , reino , boris , johnson , cultura , tóxica
11 3 0 K 107 actualidad
3 comentarios
11 3 0 K 107 actualidad
Narmer #2 Narmer *
¿Quién iba a pensar que una panda de pijos de un colegio de élite estarían completamente desconectados de la realidad social de su país? Si a eso le sumas unas personalidades narcisistas y gente a la que nunca le han dicho que no en su vida, tienes un cóctel perfecto para reventar un país.
3 K 52
#1 cocococo
Hagan una colecta para comprarle un peine a ese hombre.
1 K 20
frankiegth #3 frankiegth *
¿Qué se podía esperar de un político que no solo no sabía peinarse sino que hacía gala de ello?
0 K 13

menéame