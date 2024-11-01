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Un interventor de Vox increpa a Óscar Puente al grito de "dimisión" en un colegio electoral en Valladolid

Un interventor de Vox increpa a Óscar Puente al grito de "dimisión" en un colegio electoral en Valladolid

Un interventor de Vox ha increpado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en el colegio electoral al que este ha acudido a ejercer su derecho a voto este domingo, 15 de marzo, jornada de elecciones autonómicas en Castilla y León.

| etiquetas: puente , vox , cyl , cortes
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14 comentarios
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Comentarios destacados:      
jonolulu #1 jonolulu
Antidemócratas hasta en día electoral.

Espero que le sacudan con la ley electoral en la mano
16 K 178
#3 Zamarro *
#1 Por desgracia el Gobierno no tiene HUEVOS para hacer cumplir la ley, creen que es peor hacer algo que dejarlo pasar, porque de cara al publico le estan dando municion a la oposicion para manipular cientos de titulares con lo de "mira veis como es dictadura por decir mi opinion".
Y al final los acosadores se vienen arriba tanto que saben que son impunes.
2 K 31
#7 Pivorexico
#3 Nos están pesoizando , viendo a estos salvajes hasta yo me estoy planteando votar PSOE , y eso que soy de izquierdas ;

De hecho el ver a estos personajes haciendo el bestia , es probable que reduzca la abstención ademas de recoger el voto de otras opciones minoritarias de izquierdas .
2 K 36
Arkhan #9 Arkhan
#3 Porque lo que ae judicializará será una parte mínima. Lo que haría falta es una judicialización masiva y no pasar ni una.
0 K 12
jonolulu #12 jonolulu
#2 #3 #4
Artículo noventa y tres
Ni en los locales de las secciones ni en las inmediaciones de los mismos se podrá realizar propaganda electoral de ningún género. Tampoco podrán formarse grupos susceptibles de entorpecer, de cualquier manera que sea, el acceso a los locales, ni se admitirá la presencia en las proximidades de quien o quienes puedan dificultar o coaccionar el libre ejercicio del derecho de voto. El Presidente de la Mesa tomará a este respecto las medidas que estime convenientes.
1 K 25
#4 solojavi
#1 ¿En la mano? Mejor la ley electoral unida a una bola de derribo.
0 K 9
escuadron #5 escuadron
#1 Como esto subirá a portada veremos la doble vara de medir meneante. Esto, muy mal, llamar gilipollas y tirar una taza de café a la cara de un concejal, bien.
www.meneame.net/story/vox-denuncia-concejal-psoe-aranjuez-lanzarle-vas
1 K 23
#6 Alcalino *
#5 el concejal que tiró la taza de café ha dimitido.

Ahora veremos qué tal va la vara de medir...
4 K 54
escuadron #8 escuadron
#6 Ajá, echémosle tierra como si no hubiera pasado, que ha dimitido y era de los buenos.
Pero mira, un interventor random le grita a Puente!!
Malditos fascistas!
3 K -19
Alakrán_ #11 Alakrán_
#1 Impresentables hasta el final.
0 K 12
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
¿No es eso una injerencia electoral?
8 K 92
#10 HangTheRich
#2 naaa esto es un patriota que putodefiende españa y puente un enemigo de españa
1 K 18
Dene #13 Dene
La noticia es que no lo han expulsado, no??
0 K 13
nemesisreptante #14 nemesisreptante
Prefieren políticos que se esconden detrás de pantallas o se van de fiesta cuando tienen que estar trabajando. Ven a alguien trabajar y dar la cara y les da urticaria
0 K 11

menéame