Un interventor de Vox increpa a Óscar Puente al grito de "dimisión" en un colegio electoral en Valladolid

Un interventor de Vox ha increpado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en el colegio electoral al que este ha acudido a ejercer su derecho a voto este domingo, 15 de marzo, jornada de elecciones autonómicas en Castilla y León.
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Espero que le sacudan con la ley electoral en la mano
Y al final los acosadores se vienen arriba tanto que saben que son impunes.
De hecho el ver a estos personajes haciendo el bestia , es probable que reduzca la abstención ademas de recoger el voto de otras opciones minoritarias de izquierdas .
Artículo noventa y tres
Ni en los locales de las secciones ni en las inmediaciones de los mismos se podrá realizar propaganda electoral de ningún género. Tampoco podrán formarse grupos susceptibles de entorpecer, de cualquier manera que sea, el acceso a los locales, ni se admitirá la presencia en las proximidades de quien o quienes puedan dificultar o coaccionar el libre ejercicio del derecho de voto. El Presidente de la Mesa tomará a este respecto las medidas que estime convenientes.
www.meneame.net/story/vox-denuncia-concejal-psoe-aranjuez-lanzarle-vas
Ahora veremos qué tal va la vara de medir...
Pero mira, un interventor random le grita a Puente!!
Malditos fascistas!