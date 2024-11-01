edición general
Interior no multará por un periodo “razonable” a conductores que no lleven la baliza V-16

Las fuerzas y cuerpos de seguridad serán “flexibles” y no multarán por un periodo “razonable” de tiempo a los conductores que en sus vehículos no lleven la baliza luminosa V-16, una medida obligatoria desde el 1 de enero que el Ministerio del Interior considera “imprescindible” para frenar la “sangría” de fallecidos por atropello. Así lo ha asegurado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la presentación de las cifras de fallecidos en accidente de carretera correspondiente a 2025, ejercicio en el que perdieron la vida 103

Imag0 #6 Imag0 *
#5 Te pones el chaleco que tienes que guardar en la guantera, sales por la puerta derecha y coges los triángulos, sales de la vía y caminas los 50 metros fuera de la vía, colocas los triángulos y vuelves a salir de la vía.

Están mintiendo y tratando a la gente de imbécil con el único propósito de hacer negocio.
#10 Cuchifrito
#6 Muchas vías no tienen un lugar seguro por el que transitar. Por otro lado lo de "hacer negocio" no hay por donde cogerlo. Cada baliza la fabrica una empresa diferente ¿qué coño de negocio va a hacer nadie que tenga alguna decisión en esto?
Como alguien me diga que por el IVA que se cobra me tiro de un puente...
Imag0 #12 Imag0 *
#10 #11 Parece ser que todo eso se soluciona con la baliza V-16

PD: Cuchifrito de qué altura quieres el puente? {0x1f602}
tul #11 tul
#6 por la puerta derecha? y como esperan que hagan tal cosa los conductores de edad avanzada o de cierto diametro de panza?
Imag0 #2 Imag0
“Todas y todos los que hemos bajado del coche para colocar un triángulo sabemos el peligro que entraña hacerlo”, ha considerado el titular de Interior que ha defendido como “imprescindible” la adopción desde hace años de medidas que frenen este incremento de muertes.

Insisten en la mentira, colocar la V-16 no evita que tengas que bajar del coche. La propia normativa de la DGT dice bien claro que una vez detenido el vehículo hay que salir y alejarse lo máximo dentro de las posibilidades de la vía.
#5 Cuchifrito
#2 "... para colocar los triángulos"
Lo que implicaría o bien andar al menos 50 metros por la vía para que sirvan de algo lo que es muy peligroso o bien andar 2 metros como hace todo el mundo y que no sirvan de nada
angelitoMagno #7 angelitoMagno *
#5 Y además, la baliza la puedes poner sin salir del coche. Y una vez puesta, puedes salir al arcén por la puerta del acompañante. No tienes que pisar la calzada.
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
5 4 3 2 1...ya!!!! ha sido razonable, a ver si como he leido por ahi, ya estan los de las itv salivando para que se revise tambien
Lamantua #9 Lamantua *
Una vez han hecho caja, y sabiendo que es una puta mierda se la pela.
P. D. Para la DGT un tiempo razonable, cuantos años son..?
#3 cocococo *
A mí jamás en la vida me han pedido los triángulos. Ahora parece que dentro de un periodo razonable controlarán que la gente lleve la baliza, ¿por qué será?

youtu.be/NTeIZ15X4Qk

youtu.be/frUeeUaaWcI
earthboy #4 earthboy *
#3 Pedir los triángulos era un clásico de cuando no te pillaban en nada y tiraban a ver si había suerte. Llegó un momento en que todo el mundo los llevó y dejaron de pedir verlos.
johel #8 johel *
#4 Como el maletero la mayoria no lo vacia ni cuando le comen las cucas, lo tienen todos los que han pasado por concesionario a partir del momento en que empezaron a incluirlo "de serie" en una bolsita con velcro.
