Interior no multará por un periodo “razonable” a conductores que no lleven la baliza V-16

Las fuerzas y cuerpos de seguridad serán “flexibles” y no multarán por un periodo “razonable” de tiempo a los conductores que en sus vehículos no lleven la baliza luminosa V-16, una medida obligatoria desde el 1 de enero que el Ministerio del Interior considera “imprescindible” para frenar la “sangría” de fallecidos por atropello. Así lo ha asegurado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la presentación de las cifras de fallecidos en accidente de carretera correspondiente a 2025, ejercicio en el que perdieron la vida 103
Están mintiendo y tratando a la gente de imbécil con el único propósito de hacer negocio.
Como alguien me diga que por el IVA que se cobra me tiro de un puente...
PD: Cuchifrito de qué altura quieres el puente?
Insisten en la mentira, colocar la V-16 no evita que tengas que bajar del coche. La propia normativa de la DGT dice bien claro que una vez detenido el vehículo hay que salir y alejarse lo máximo dentro de las posibilidades de la vía.
Lo que implicaría o bien andar al menos 50 metros por la vía para que sirvan de algo lo que es muy peligroso o bien andar 2 metros como hace todo el mundo y que no sirvan de nada
P. D. Para la DGT un tiempo razonable, cuantos años son..?
