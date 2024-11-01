edición general
Intenta convencer al carnicero de que no le cobre 30 euros por cuatro filetes porque la macroeconomía va bien

El cliente, Germán Guairles, tras pedir cuatro filetes, un poco de carne picada y dos huesos para caldo, se ha negado a pagar el importe que Carlos, el carnicero, le pretendía cobrar con el argumento de que eran unos precios desorbitados y sin sentido teniendo en cuenta lo bien que se está comportando España en los datos económicos. “¿La economía va bien y a mí no me llega para carne? Con los datos en la mano, no tiene sentido”, dijo Germán, según los testigos de la escena.

cosmonauta #10 cosmonauta *
#7 En Barcelona, barrio bastante popular, si baja de 20 es que está de oferta :-(
estemenda #6 estemenda *
Ayer le devolví yo al carnicero tres huesos para caldo y un cuarto de gallina por los que quería cobrarme ocho euros :ffu:
Wachoski #2 Wachoski
Dando en el clavo, otro día más ... Aunque hoy da para risa tristona, pues padres y madres están volviendo a comprar pescado y carne solo para los niños, porque no da para más. Esa es la realidad hoy en día.
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
En el cobete comemos de catering, los que hacen la compra son muy de costumbre para quemar
Feindesland #1 Feindesland
No sé de qué serían esos cuatro filetes para costar 30€...
Me da que los autores no van mucho a la compra...

:roll:
Wachoski #4 Wachoski *
#1 4 buenos filetes de aguja de ternera van a 30 euros, si.

Digo aguja, porque me parece buena parte sin ser de las más caras ni lo más barato. Siempre lo he visto como una media, tirando a buena. Pero bueno, gustos colores.

Obviamente 4 filetes de lomo de cerdo cortado a laser envasados, en el super, no te valen eso... Pero hablamos de carne de carnicería
Feindesland #7 Feindesland *
#4 #5 Afortunadamente, en León no pagamos eso.

Ni en casi ningún lado, doy en suponer.
www.megustalacarne.es/agujaternera.html
Wachoski #8 Wachoski
#7 jajajaja no te jode .... Y yo que me alegro,...
Wachoski #11 Wachoski
#9 no es lo mismo... Congelado de Polonia y pieza completa. Pero está bien.

Además, llamame loco, pero cosas como la carne, quiero negocios rentables cerca de casa, los considero un tesoro. Y para eso, le tengo que comprar, mientras pueda.
cosmonauta #5 cosmonauta
#1 A 30 euros el kilo, 4 filetes de 250 gr. Prácticamente a esos niveles lo pago por aquí.
#12 concentrado
#1 Cuando un dedo señala a la Luna lo más sensato es mirar a la Luna, más que al dedo.
