Intenta convencer al carnicero de que no le cobre 30 euros por cuatro filetes porque la macroeconomía va bien

El cliente, Germán Guairles, tras pedir cuatro filetes, un poco de carne picada y dos huesos para caldo, se ha negado a pagar el importe que Carlos, el carnicero, le pretendía cobrar con el argumento de que eran unos precios desorbitados y sin sentido teniendo en cuenta lo bien que se está comportando España en los datos económicos. “¿La economía va bien y a mí no me llega para carne? Con los datos en la mano, no tiene sentido”, dijo Germán, según los testigos de la escena.
| etiquetas: economia , precios , nacional , humor
Me da que los autores no van mucho a la compra...
Digo aguja, porque me parece buena parte sin ser de las más caras ni lo más barato. Siempre lo he visto como una media, tirando a buena. Pero bueno, gustos colores.
Obviamente 4 filetes de lomo de cerdo cortado a laser envasados, en el super, no te valen eso... Pero hablamos de carne de carnicería
Ni en casi ningún lado, doy en suponer.
www.megustalacarne.es/agujaternera.html
Además, llamame loco, pero cosas como la carne, quiero negocios rentables cerca de casa, los considero un tesoro. Y para eso, le tengo que comprar, mientras pueda.