La industria alemana perderá más de 120.000 empleos este año  

Los sectores más afectados son la automoción y la metalurgia. Muchas empresas están trasladando su producción a otros países de la Unión Europea debido a los altos costos laborales y al elevado precio de la energía.
Antes ya era evidente que Alemania, y la UE, se estaba dando un tiro en el pie. Ya comentamos esto muchos y ahora se demuestra.
Yo calificaría de alta traición a sus Pueblos lo que hicieron los dirigentes europeos y, como mínimo, me parece que debería haber una investigacion rigurosa para dirimir la responsabilidad en la que incurrieron, así como para averiguar si hay o no corrupción de por medio... que es lo más probable.
Aisssss........
Durante la administración del canciller Gerhard Schröder, el gobierno social demócrata-verde había decretado la retirada final en la utilización de la energía nuclear hacia el año 2022, pero inicialmente el plan de clausura fue retrasado hacia finales del año 2010, cuando durante la administración de la canciller de centro derecha Angela Merkel el gobierno de coalición conservadora-liberal decretó un retraso de 12 años de la planificación. fuente wikipedia- si no fuese por merkel las nucleares se cerraban en 2022 pero "gracias" a sus politicas el cierre se pospuso hasta 2032
ampliando un poco tu comentario: que den gracias a una industria acostumbrada a que la energia barata supliese su falta de competitividad.
¿Que tiene esto de bueno? Muchas vacantes a cubrir y con esos despidos, de gente ya formada.
¿Qué tiene de malo? Una carga enorme para el estado alemán.
¿Habrá para tanto despido? Probablemente no. Así que serán menos impuestos recaudados por asalariados, y más pensiones que pagar.
La ostia no es tan gorda como parece esos 120.000 empleados despedidos por que el mercado absorberá gran parte de ellos por las jubilaciones y por qué están bien formados, pero evidentemente si la cifra es esa, son un montón. Muchos se quedarán a verlas venir. Entre ellos, los primeros los no formados.
Ahora las "empresas están trasladando su producción a otros países de la Unión Europea debido a los altos costos"
#8 A eso le ha pasado a todo Occidente, las empresas han bajado costes desolcalizando su producción a China y así se ha convertido en la gran fábrica del mundo, a corto plazo eso produce una gran riqueza para las empresas, y también para los ciudadanos occidentales que comprábamos muy barato, pero a la larga el coste es muy grande y ahora toca sufrirlo.
Pero eh, que hay que meter el calzador
nuclearesnucelares como dicen algunos —que parece que les paga el consorcio nucelar…
China ofrece coches más asequibles con una tecnología superior.
Es el mercado, amigo.