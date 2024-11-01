edición general
23 meneos
27 clics
La industria alemana perderá más de 120.000 empleos este año

La industria alemana perderá más de 120.000 empleos este año  

Los sectores más afectados son la automoción y la metalurgia. Muchas empresas están trasladando su producción a otros países de la Unión Europea debido a los altos costos laborales y al elevado precio de la energía.

| etiquetas: alemania , industria , empleo
19 4 0 K 126 actualidad
21 comentarios
19 4 0 K 126 actualidad
Comentarios destacados:      
Ysinembargosemueve #2 Ysinembargosemueve
Las sanciones a Rusia funcionan. xD
17 K 206
#20 CrudaVerdad
#2 mientras los políticos populistas y lame culos de USA sigan recibiendo sus enormes salarios y sobres, lo que le pase al ciudadano de a pie les importa una mierda.
0 K 11
HeilHynkel #4 HeilHynkel
Precio elevado de la energía .... Mira que si hubiera un tubo por el que llegará gas sin que robaran Polonia o Ucrania ...
7 K 94
Spirito #6 Spirito *
A ver cómo recuperan el barato y de calidad gas ruso y cuándo.

Antes ya era evidente que Alemania, y la UE, se estaba dando un tiro en el pie. Ya comentamos esto muchos y ahora se demuestra.

Yo calificaría de alta traición a sus Pueblos lo que hicieron los dirigentes europeos y, como mínimo, me parece que debería haber una investigacion rigurosa para dirimir la responsabilidad en la que incurrieron, así como para averiguar si hay o no corrupción de por medio... que es lo más probable.
3 K 40
#5 Dav3n
@Duke00 no decías que Alemania no tenía ningún problema sin el gas ruso? No se qué del control del déficit pero nada que ver con la energía xD

Aisssss........
2 K 34
mmlv #19 mmlv
Lo que haga falta para que el tío Sam esté contento
1 K 33
Huginn #16 Huginn
#15 Claro que no, se monta todo en un momento y es inmediatamente muy rentable. Qué raro que no lo haga todo el mundo... Cuanta ignorancia.
1 K 30
Huginn #13 Huginn
#12 El uranio hay que enriquecerlo, no se usa directamente.
1 K 30
Findeton #15 Findeton
#13 No es tan difícil enriquecer el uranio para usarlo en una central nuclear, no es una bomba atómica.
1 K 9
Findeton #3 Findeton
Que den gracias a Merkel por cerrar las nucleares y depender del gas ruso para finalmente reemplazarlo con carbón.
4 K 25
#9 beldin
#3 :-/
Durante la administración del canciller Gerhard Schröder, el gobierno social demócrata-verde había decretado la retirada final en la utilización de la energía nuclear hacia el año 2022, pero inicialmente el plan de clausura fue retrasado hacia finales del año 2010, cuando durante la administración de la canciller de centro derecha Angela Merkel el gobierno de coalición conservadora-liberal decretó un retraso de 12 años de la planificación. fuente wikipedia- si no fuese por merkel las nucleares se cerraban en 2022 pero "gracias" a sus politicas el cierre se pospuso hasta 2032
ampliando un poco tu comentario: que den gracias a una industria acostumbrada a que la energia barata supliese su falta de competitividad.
1 K 26
Huginn #11 Huginn
#3 Alma cándida, ¿quién te crees que es el principal exportador de uranio-235?
2 K 42
Findeton #12 Findeton
#11 El uranio es muy abundante en la tierra, hay hasta en el agua del mar. Lo único que impide minar más es el infierno burocrático de abrir cualquier mina de uranio. España por ejemplo tiene uranio, son los políticos los que impiden minarlo.
3 K -6
Connect #7 Connect *
También hay muchísimas jubilaciones. Toda la generación boomer se está jubilando estos años y son cientos de miles de puestos a cubrir.

¿Que tiene esto de bueno? Muchas vacantes a cubrir y con esos despidos, de gente ya formada.
¿Qué tiene de malo? Una carga enorme para el estado alemán.
¿Habrá para tanto despido? Probablemente no. Así que serán menos impuestos recaudados por asalariados, y más pensiones que pagar.

La ostia no es tan gorda como parece esos 120.000 empleados despedidos por que el mercado absorberá gran parte de ellos por las jubilaciones y por qué están bien formados, pero evidentemente si la cifra es esa, son un montón. Muchos se quedarán a verlas venir. Entre ellos, los primeros los no formados.
1 K 20
#1 cocococo
Alemania se hunde.
1 K 18
Trifasico #8 Trifasico *
#1 No hace tantos años las empresas trasladaron la produccion a China, y China ahora se los come con patatas.
Ahora las "empresas están trasladando su producción a otros países de la Unión Europea debido a los altos costos"

:popcorn: :popcorn: :popcorn:  media
2 K 31
Verdaderofalso #17 Verdaderofalso *
#8 Muchas empresas trasladaron parte de su producción a China y a otros países donde los costes laborales eran más bajos y las regulaciones laborales y medioambientales eran menos estrictas que en sus países de origen. Esto facilitó operar con menores costes y, en algunos casos, con controles ambientales más débiles, en un proceso de deslocalización orientado principalmente a aumentar la rentabilidad.
0 K 20
Mauro_Nacho #21 Mauro_Nacho
#1 Si se hunde Alemania se hunde Europa.
#8 A eso le ha pasado a todo Occidente, las empresas han bajado costes desolcalizando su producción a China y así se ha convertido en la gran fábrica del mundo, a corto plazo eso produce una gran riqueza para las empresas, y también para los ciudadanos occidentales que comprábamos muy barato, pero a la larga el coste es muy grande y ahora toca sufrirlo.
0 K 11
Don_Pixote #10 Don_Pixote *
Espera, que los rusoplanistas no saben que Alemania solo usa 15% de gas en su mix energético y generalmente para satisfacer el pico de demanda de la tarde ( como la mayoría de países)

Pero eh, que hay que meter el calzador

ember-energy.org/countries-and-regions/germany/
1 K 13
rogerius #18 rogerius *
#10 Pues tampoco habrá tanta necesidad de nucleares nucelares como dicen algunos —que parece que les paga el consorcio nucelar… :-P xD
0 K 20
neo1999 #14 neo1999
En Europa, la cuna de la producción del coche, se ha llegado muy tarde a la electrificación que día a día se demuestra más eficiente y con unos costes de mantenimiento ridículos.
China ofrece coches más asequibles con una tecnología superior.
Es el mercado, amigo.
0 K 11

menéame