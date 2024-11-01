edición general
La incansable cabezonería humana de enviar mensajes a las estrellas: de las placas Pioneer al «Across the Universe» de los Beatles

Hemos enviado placas, discos, pulsos de radio y hasta canciones así «a pelo», con la esperanza, estadísticamente ínfima, de que algún ser inteligente, en algún lugar, los escuche algún día. No está muy claro si esto es muy buena idea, porque hemos revelado cuál es la posición de nuestro Sistema Solar, de la Tierra, y detalles como nuestro tamaño, aspecto y química. ¿Y si quien lo recibe no tiene buenas intenciones?

#1 Cuñado
¿Y si quien lo recibe no tiene buenas intenciones?

Si envían uno de Bud Bunny podemos estar seguros de que no vendrán en son de paz.
#3 Abrildel21
#1 Yo creo que se irán volando.
#5 Deviance
#1 Pero no creo que tengan tantas "noviah" como bud bunny ...... xD xD xD
www.youtube.com/watch?v=Cr8K88UcO0s

CC: #2 #3
#2 MoñecoTeDrapo
#1 primero tendrían que entenderlo o querer saber algo del lugar de origen de "eso".
#4 soberao
Esos mensajes son fósiles del futuro y puede que sean la única referencia de que hubo un tiempo que existimos. La tierra se la tragará el sol y todo el registro fósil del planeta desaparecerá para siempre como si nunca hubiese exitido.
