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La igualdad de género debe ser universal, no de parte

La igualdad de género debe ser universal, no de parte

El feminismo ha logrado demasiado para permitirse acabar siendo una facción. Los jóvenes son cada vez menos feministas. En España, entre los menores de 30 años, más de la mitad de los hombres y casi cuatro de cada diez mujeres creen que el feminismo se utiliza como herramienta política de manipulación. La tendencia es global: según una encuesta de Ipsos realizada en más de 30 países, la mayoría de los centennials cree que la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres ha ido demasiado lejos. (Legible en modo Lectura).

| etiquetas: igualdad , género , feminismo
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3 comentarios
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#1 Pitchford
...los hombres siguen dominando la esfera política y económica por razones que van más allá de la discriminación directa y que no siempre son fáciles de atajar institucionalmente. Pero la desigualdad de género va por barrios, y si miramos a los de abajo, el diagnóstico es más complejo: tres de cada cuatro suicidios en España corresponden a hombres; ellos son el 77% de las personas sin hogar y más del 90% de la población penitenciaria; también son quienes más sufren, con gran diferencia, las

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Chinchorro #2 Chinchorro *
" más del 90% de la población penitenciaria"

Vaya, el 50% de la población cometiendo más del 90% de los delitos. Menos mal que no es cuestión de nacionalidad, que si no...
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#3 Tensk
"En España, entre los menores de 30 años, más de la mitad de los hombres y casi cuatro de cada diez mujeres creen que el feminismo se utiliza como herramienta política de manipulación."

Los demás o no se han enterado o forman parte de quienes lo usan como herramienta política de manipulación.
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menéame