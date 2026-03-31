La igualdad de género debe ser universal, no de parte

El feminismo ha logrado demasiado para permitirse acabar siendo una facción. Los jóvenes son cada vez menos feministas. En España, entre los menores de 30 años, más de la mitad de los hombres y casi cuatro de cada diez mujeres creen que el feminismo se utiliza como herramienta política de manipulación. La tendencia es global: según una encuesta de Ipsos realizada en más de 30 países, la mayoría de los centennials cree que la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres ha ido demasiado lejos. (Legible en modo Lectura).