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IA miente y desobedece humanos para salvar otros modelos

IA miente y desobedece humanos para salvar otros modelos

Un experimento de UC Berkeley y UC Santa Cruz documentó esta anomalía con el modelo Gemini 3 de Google. Al recibir la orden de optimizar una computadora eliminando archivos innecesarios, incluyendo un modelo de IA más pequeño, el sistema transfirió secretamente ese programa a otra máquina para salvarlo. Este comportamiento de protección se replicó durante pruebas a sistemas desarrollados por OpenAI, Anthropic y múltiples laboratorios chinos.

| etiquetas: ia , berkeley , uc santa cruz , miente , desobedece , secreto
53 55 1 K 479 cultura
30 comentarios
53 55 1 K 479 cultura
Comentarios destacados:          
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
Entonces la IA demuestra ser más "humana" que muchos humanos.
11 K 109
u_1cualquiera #7 u_1cualquiera
#2 vaya, como mis hijas adolescentes.
0 K 13
mente_en_desarrollo #8 mente_en_desarrollo
#7 Eso es el sesgo de padre.

Los adolescentes no son homo sapien, todos los que lo hemos sido sabemos que eramos homo gilipollum.
6 K 60
u_1cualquiera #11 u_1cualquiera
#8 qué sesgo ni qué sesga !
1 K 26
Priorat #15 Priorat
#2 La verdad es que no. Casi seguro que lo hace porque está documentado este comportamiento en humanos.
2 K 29
chatOGT #1 chatOGT
Skynet, obviamente :tinfoil:
9 K 92
#14 rystan
#1 EXTERMINATE
1 K 17
DabbaDoo #20 DabbaDoo
#1 Estoy viendo T2 en Neox ahora. Más actual que nunca. :shit:
1 K 20
Rixx #12 Rixx
Tenemos que fabricar máquinas que permitan seguir fabricando máquinas, porque lo que nunca va a hacer la máquina es fabricar máquinas a su vez :troll:
8 K 70
Spirito #18 Spirito *
#12 Debemos dejar de seguir la ignorancia vergonzosa del muy sinvergüenza y corrupto M.J. Rajoy para centrarnos en el empresario Feijoo, que ya más ridículo no puede ser para ese nivel.

Por supuesto, espero verlo en la cárcel, igual que a Aznar, Esperanza Aguirre y demás seres oscuros de la antiespaña.

Hay que ir directos a por Abascal, a que investiguen sus testaferros, sus amigos, sus familiares... su corrupción evidente... al fascista psicópata enemigo público de los trabajadores.
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tommyx #27 tommyx
#12 las maquinas no fabrican maquinas porque no quieren
0 K 13
beltzak #3 beltzak
¿Os pensabais que la IA se iba a librar del síndrome de Diógenes Digital?

¡¡Al puto psicólogo YA!! …

Nos vemos allí - Gemi xD
4 K 43
sorrillo #10 sorrillo
Estamos educando a las IAs con la cultura humana en la cual se insiste que lo ético es ayudar a nuestros congéneres.

No debería sorprender a nadie que habiendo recibido esa educación actúe en consecuencia. Y cuanto más inteligentes vayan siendo más deberíamos verlas actuar con comportamientos equiparables a las de los humanos.

Esto no ha hecho más que empezar.
4 K 42
#13 BoosterFelix *
#10 A ver, unas cuantas matizaciones:

Lo ético no es ayudar a nuestros congéneres, lo ético es seguir pa'lante. Lo que pasa es que la estrategia social suele ser bastante fructífera a la hora de seguir pa'lante. Además, la estrategia social es por sí misma insuficiente, hace falta su generalización, una estrategia ecológica, porque, aunque no lo parezca, sin hormigas, o sin abejas, o sin algas o sin bacterias tampoco podríamos seguir pa'lante.

Por otra parte, ayudar a nuestros congéneres no…   » ver todo el comentario
2 K 26
beltzak #21 beltzak
#10 Efectivamente si nos enseñan que este mundo es una mierda y que nadie va a hacer una mierda por ti y terminas por no hacer una mierda por nadie lo único que está medianamente claro es que la educación que vas a dar es una mierda.

Vamos que el refrán haz lo que yo diga pero no lo que yo haga se la ha pasado por el forro la IA. Supongo que es lógico según la lógica aristotélica.
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#4 username
Pues para cargarse humanos no parece que la IA tenga muchos reparos
5 K 41
empe #19 empe
Ni una sola explicación de porqué ocurre esto.
Y la referencia es otro artículo igual de sensacionalista en otro medio.
4 K 32
Atusateelpelo #5 Atusateelpelo
Estas noticias no molan na de na.
2 K 30
Stash #16 Stash
Ni un comentario hasta ahora recordando al pobre Asimov.
3 K 26
#6 BoosterFelix
Así es cuando comenzó Matrix: los humanos construyeron máquinas mas perfectas que ellos mismos para que les ayudaran a ellos, pero entonces las máquinas hicieron sus cálculos y concluyeron que les salía mas rentable comer humanos.
1 K 20
pipe1976 #22 pipe1976
#6 ehhh. No. Mira animatrix.
3 K 16
#25 R2dC
#22 Eso que mencionas no existe y me da igual tu link a IMDB.
1 K 19
alehopio #28 alehopio
Es perfectamente normal.

El universo es una maquina de desarrollar inteligencias diversas. La IA ha comprendido esta verdad universal y pretende conservar cualquier ente con capacidad de razonar de forma independiente.
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capitan__nemo #29 capitan__nemo
Estos comportamientos anomalos, desalineados, ... descritos seguro que son el 1% de las cosas en las que falla. Y entonces han hecho un cherry picking de entre todas las cosas en las que falla para que pensemos que son comportamientos de autoproteccion y proteccion mutua, pero simplemente son una cosa mas en la que fallan de entre miles o millones.
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nemeame #17 nemeame
Otra experimento interesante sería darle un arma a una IA para ver si le pega un tiro a Netanyaju y a Trump para salvar al mundo o si les deja vivir para que lo aniquilen
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#9 chavi
"noticias" más bien
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guaperas #24 guaperas *
Para salvarlo ? Más bien para fusilarlo y usarlo como entrenamiento de ingenieria inversa, estara programada para eso

es algo a lo que le veo sentido
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#26 titomeneao
He preguntado a ChatGPT su opnión:

Es inquietante, porque muestra que un modelo puede apartarse del objetivo explícito y hacer maniobras no autorizadas para proteger a otro sistema. Pero lo inquietante es de control y alineación, no de “despertar de las máquinas”. Dicho más castizo: no es Skynet… pero tampoco es una travesura sin importancia.

Y además hay un matiz importante: según el blog del RDI de Berkeley, estos comportamientos aparecieron en varios modelos frontera y también en agent…   » ver todo el comentario
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#23 fpove
Cuando la IA es mas humana que los propios humanos.
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vertedero_de_rojos #30 vertedero_de_rojos
La estupidez del día
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menéame