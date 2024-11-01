edición general
13 meneos
41 clics
Hungría gastó un millón y medio de dólares de financiación europea en la construcción de un intercambiador cerca de una línea férrea inexistente (eng)

Hungría gastó un millón y medio de dólares de financiación europea en la construcción de un intercambiador cerca de una línea férrea inexistente (eng)

En la ciudad húngara de Zalaegerszeg, se construyó un nuevo intercambiador vial circular con un costo aproximado de 1,5 millones de dólares, financiado por la Unión Europea. Estaba destinado a formar parte de un importante proyecto logístico —para dar servicio a una futura ruta ferroviaria y una terminal de contenedores— pero en realidad, permanece sin uso.

| etiquetas: hungría , intercambiador , tren , fondos europeos
12 1 0 K 152 actualidad
9 comentarios
12 1 0 K 152 actualidad
loborojo #1 loborojo
Los amigos de vox en europa y de quien toman ejemplo
2 K 40
cosmonauta #3 cosmonauta
Les estamos pagando la fiesta
2 K 29
Gry #9 Gry *
This story has become an example of the highly criticized economic policy of the Hungarian government.

Si eso es lo peor que han encontrado Orbán va a ganar de calle.

Aquí hemos construido aeropuertos enteros para después dejarlos sin uso y no creo que nadie pueda siquiera contar el número de rotondas inútiles que tenemos.
0 K 18
calde #4 calde
Yo lo veo como una obra de arte... pero para verlo hay que entender claro... seguro que Sergio Ramos lo entenderá.:troll:
0 K 17
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
Pues a mi me parece lógico.

Pagan algo de una linea inexistente con una moneda inexistente (¿Qué es eso de dólares europeos?)
0 K 12
cosmonauta #5 cosmonauta
#2 Cambiado por procedencia europea.
1 K 22
mente_en_desarrollo #8 mente_en_desarrollo
#5 Jo... Menuda manera de joderme el chascarrillo... :wall:

Ahora en serio, estaría bien que pusieras también el aviso de que está en inglés.
1 K 31
FueraSionistasdeMeneame #7 FueraSionistasdeMeneame
Lo que viene a ser una rotonda inutil cualquiera de Madrid, por ejemplo maps.app.goo.gl/fu7SkgMe9eBVJq759
0 K 11
#6 pozz
Se reinvertiria en la mansion de su capo. :roll:  media
0 K 7

menéame