Hungría gastó un millón y medio de dólares de financiación europea en la construcción de un intercambiador cerca de una línea férrea inexistente (eng)

En la ciudad húngara de Zalaegerszeg, se construyó un nuevo intercambiador vial circular con un costo aproximado de 1,5 millones de dólares, financiado por la Unión Europea. Estaba destinado a formar parte de un importante proyecto logístico —para dar servicio a una futura ruta ferroviaria y una terminal de contenedores— pero en realidad, permanece sin uso.
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Si eso es lo peor que han encontrado Orbán va a ganar de calle.
Aquí hemos construido aeropuertos enteros para después dejarlos sin uso y no creo que nadie pueda siquiera contar el número de rotondas inútiles que tenemos.
Pagan algo de una linea inexistente con una moneda inexistente (¿Qué es eso de dólares europeos?)
Ahora en serio, estaría bien que pusieras también el aviso de que está en inglés.