Huawei crea el primer router Wi-Fi 7 Mesh con «antena transparente de cristal» tras triunfar en el crowdfunding superando su objetivo en un 8600%  

El Huawei WiFi Mesh X3 Pro ya es una realidad, siendo este el proyecto de crowdfunding que se cumplió sin problemas alcanzando un 8600% de su objetivo de financiación. Este ha sido descrito como el primer router Wi-Fi 7 Mesh con antena de cristal (debido a que no usa antenas externas) y ofrece un diseño cilíndrico con una "montaña de cristal" en su interior. Este funciona como una especie de lampara con iluminación dinámica que se ajusta a tu ubicación y clima. Si hace sol, tendrá la estética de "montaña dorada" y si es un día nublado […].