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Huawei crea el primer router Wi-Fi 7 Mesh con «antena transparente de cristal» tras triunfar en el crowdfunding superando su objetivo en un 8600%

Huawei crea el primer router Wi-Fi 7 Mesh con «antena transparente de cristal» tras triunfar en el crowdfunding superando su objetivo en un 8600%  

El Huawei WiFi Mesh X3 Pro ya es una realidad, siendo este el proyecto de crowdfunding que se cumplió sin problemas alcanzando un 8600% de su objetivo de financiación. Este ha sido descrito como el primer router Wi-Fi 7 Mesh con antena de cristal (debido a que no usa antenas externas) y ofrece un diseño cilíndrico con una "montaña de cristal" en su interior. Este funciona como una especie de lampara con iluminación dinámica que se ajusta a tu ubicación y clima. Si hace sol, tendrá la estética de "montaña dorada" y si es un día nublado […].

| etiquetas: huawei , wifi 7 , crowdfunding , mesh , router
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9 comentarios
10 1 0 K 229 tecnología
DarthMatter #1 DarthMatter *
Lo que no entiendo es ¿por qué han tenido que darle forma de baliza V16? :-(  media
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#2 Luiskelele
Pues a mi lo que me ha extrañado es que Huawei ha tenido que hacer un crowdfunding ¿?
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Democrito #4 Democrito
#2 Es una herramienta más de investigación de mercado. No es lo mismo preguntar en una encuesta a cuánta gente le interesaría pagar por un producto que todavía no está hecho, a que realmente se retraten y pongan el dinero por delante para demostrar que les interesa.
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#5 meneandotela
#2 porque no te extrañe que tenga que declarar menos o cualquier cosa de esas. El proyecto lo tendrían más que probado antes de hacer el crowdfunding
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KoLoRo #6 KoLoRo *
#2 Bueno, se ahorran estudio de mercado y sabes la cantidad de gente interesada en ese producto.

Anda que no lo hacen algunas compañías, es gratis! Creas una marca "bonita", metes un producto que quieres saber si se va o no a comercializar y ... ale! ya tienes datos gratis de gente interesada y etc etc...

En este caso, lo curioso es que lo hiciera Huawei con su propio nombre, pero no es algo nuevo.
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obmultimedia #8 obmultimedia
Lo venden en Amazon, si es de cristal no va a llegar ni uno entero por como tratan los paquetes en ahi.
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Benzo #7 Benzo
Vaya pijada más chula. :shit:
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juliusK #9 juliusK
porque tenían un montón de carcasas disponibles.
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menéame