Houellebecq, la inteligencia artificial y la población sobrante

Anthropic introduce la métrica de “exposición observada”, que mide no el potencial teórico de la IA, sino lo que realmente ya está haciendo en trabajos reales; los autores reconocen que quizá aún están midiendo un fenómeno incipiente y muestran que existe una gran distancia entre lo que la IA podría hacer y lo que efectivamente hace, pues incluso en informática y matemáticas —el área donde más se usa— solo cubre el 33% de las tareas, lo que indica que la automatización no está llegando como una revolución repentina, sino como un proceso lento y