Houellebecq, la inteligencia artificial y la población sobrante

Anthropic introduce la métrica de “exposición observada”, que mide no el potencial teórico de la IA, sino lo que realmente ya está haciendo en trabajos reales; los autores reconocen que quizá aún están midiendo un fenómeno incipiente y muestran que existe una gran distancia entre lo que la IA podría hacer y lo que efectivamente hace, pues incluso en informática y matemáticas —el área donde más se usa— solo cubre el 33% de las tareas, lo que indica que la automatización no está llegando como una revolución repentina, sino como un proceso lento y

rojo_separatista #2 rojo_separatista
Estudio muy interesante que debería centrar el debate público, pero entre los negacionistas y los tecnofeudalistas, no vamos a hacer nada hasta que nos estalle en los morros, como con el Covid.
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Soilent Green. De nada.
#3 soberao *
Lo que es alucinante que se vende como algo que no tiene marcha atrás, se vende el futuro antes de que pase y se vende como que la tecnología como otras veces quita profesiones que ya no sirven para nada. Como por ejemplo las facultades de traducción e interpretación deberían ya cerrarse como forma de enseñanza y estudio, porque una AI te lo hace todo sin tener que pasar años estudiando y practicando, cuando la realidad es que todavía esto no ha pasado y todavía no está claro que vaya a pasar,…   » ver todo el comentario
MIrahigos #4 MIrahigos
“En Serotonina el narrador describe la España rural de principios del siglo XXI”

Mal empieza, la novela discurre en Francia, no en España, y se adelantó a los Chalecos Amarillos.

Pero bueno, hay Houllebeck, hay meneo. Hace poco leí “Lanzarote” que no sabía ni que existía. Y en “La Posibilidad de una Isla” si no recuerdo mal el protagonista no es un anodino funcionario sino un cómico famoso de la tele francesa. Ahí el protagonista si que se recorre España, no digo mas por no hacer spoilers.…   » ver todo el comentario
imparsifal #5 imparsifal *
#4 Te adjunto el párrafo que cito del libro, aunque hay muchos más.  media
