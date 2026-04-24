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Un hombre y dos mujeres amenazaron con escopetas a una menor de 16 años para forzarla sexualmente en Tobarra (Albacete)
La Policía Nacional ha detenido a los acusados que obligaban a la menor a tener relaciones sexuales contra su voluntad con un miembro de la familia mayor de edad
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