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Un hombre y dos mujeres amenazaron con escopetas a una menor de 16 años para forzarla sexualmente en Tobarra (Albacete)

Un hombre y dos mujeres amenazaron con escopetas a una menor de 16 años para forzarla sexualmente en Tobarra (Albacete)

La Policía Nacional ha detenido a los acusados que obligaban a la menor a tener relaciones sexuales contra su voluntad con un miembro de la familia mayor de edad

| etiquetas: hombre , mujeres , tobarra , menor , agresión sexual , escopetas
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4 comentarios
7 2 0 K 92 actualidad
Feindesland #2 Feindesland
¿Un boimbre y dos mujeres?
¿Mi niño te folla porque lo digo yo?
¿Algo así?

:palm:
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Raziel_2 #3 Raziel_2
#2 Algo asi, no creo que difiera tanto de la realidad.
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Anfiarao #1 Anfiarao
Veraneo en puerto Hurraco 2.0
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Artillero #4 Artillero
a veces añoro los sacrificios aztecas...
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menéame