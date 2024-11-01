'Si se mueven, los sacrifico': Difunden del tirador de Teotihuacán amenazando a turistas en Pirámide de la Luna  

Se difundió un video sobre el Julio César "N", el tirador de Teotihuacán, quien amenazó y mantuvo como rehenes a los turistas sobre la Pirámide de la Luna. En la grabación se puede escuchar al sujeto hablando como español y amenzando a los visitante, quienes se resguardan tirados en el suelo ante el temor de ser asesinados, por el sujeto que portaba una pistola y un cuchillo.Vosotros que habéis venido de Europa no vais a regresar… si os movéis os sacrifico. Esto se construyó para sacrificar cabrones, no para que os hagais la fotito"