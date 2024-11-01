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'Si se mueven, los sacrifico': Difunden del tirador de Teotihuacán amenazando a turistas en Pirámide de la Luna

'Si se mueven, los sacrifico': Difunden del tirador de Teotihuacán amenazando a turistas en Pirámide de la Luna  

Se difundió un video sobre el Julio César "N", el tirador de Teotihuacán, quien amenazó y mantuvo como rehenes a los turistas sobre la Pirámide de la Luna. En la grabación se puede escuchar al sujeto hablando como español y amenzando a los visitante, quienes se resguardan tirados en el suelo ante el temor de ser asesinados, por el sujeto que portaba una pistola y un cuchillo.Vosotros que habéis venido de Europa no vais a regresar… si os movéis os sacrifico. Esto se construyó para sacrificar cabrones, no para que os hagais la fotito"

| etiquetas: teotihuacán , méxico , pirámide , sacrificio , sacrificar , turistas
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6 comentarios
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#1 AlexGuevara
Aunque literalmente tiene razón….no son maneras
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#3 harverto *
¿Este es el admirador del pintor austríaco?
Igual no está bien de la olla
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madeagle #2 madeagle
Hernan Cortes no hizo nada malo
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kastanedowski #4 kastanedowski
En Mexico no se dice " vosotros" ....
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EsUnaPreguntaRetórica #5 EsUnaPreguntaRetórica
#4 En la grabación se puede escuchar al sujeto hablando como español
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KebaBayuYesUR404 #6 KebaBayuYesUR404
Como todo en esta vida, no hace falta regular el turismo, se autorregula sólo :-S
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menéame