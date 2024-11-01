edición general
La hemeroteca del PP retrata a Tellado ante su reflexión sobre el asesinato del activista Charlie Kirk

“¿Qué pasaría si en España si una persona de ultraderecha asesinara a tiros a un activista de izquierdas? ¿Qué pasaría si un ciudadano español de piel blanca asesinara a una mujer de procedencia extranjera y otro color de piel?”. En 2007, el PP se negó a condenar el asesinato del joven Carlos Palomino a manos del ultra Josué Estébanez. Más cercano en el tiempo, hace un año atrás, en septiembre de 2024, PP y Vox rechazaron en la Asamblea una propuesta de Más Madrid que buscaba crear una comisión para investigar las bandas nazis en la regi

2 comentarios
#2 Suleiman
Hay muertos de primera y luego el resto...
Pasoto #1 Pasoto
Tengo un mechero sin piedra con más chispa que Tellado.
