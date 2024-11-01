edición general
La táctica  

La viñeta de Ferran Martín

| etiquetas: feijoo , ida , mazon , juanma , moreno bonilla
4 comentarios
Torrezzno #2 Torrezzno
¿Cuando un referéndum sobre los afloramientos? ¿Qué temen del pueblo nuestros gestores de lo publico?
#3 Leon_Bocanegra
#2 temen , y con mucha razón, a gentuza como manos limpias y hazte oír.
Torrezzno #4 Torrezzno
#2 aforamientos, no afloramientos xD
Quel #1 Quel
Ya habló de putas la Tacones.
:roll:
