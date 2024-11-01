·
Tellado lo ha vuelto a hacer
Viñeta de Bernardo Vergara para el diario.es: Tellado lo ha vuelto a hacer.
|
etiquetas
:
viñeta
,
bernardo vergara
,
tellado lo ha vuelto a hacer
ocio
#2
Mauro_Nacho
El comentario de Tellado es muy grave, este país ha sufrido una de las peores guerras civiles y además demasiado cercano en el tiempo.
3
K
54
#4
LinternaGorri
#2
pero no les llames por su nombre que luego encima se ofenden
0
K
14
#3
sat
Zas! En toda la boca.
1
K
31
#1
Mangione
0
K
11
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
