Tellado lo ha vuelto a hacer

Viñeta de Bernardo Vergara para el diario.es: Tellado lo ha vuelto a hacer.

Mauro_Nacho #2 Mauro_Nacho
El comentario de Tellado es muy grave, este país ha sufrido una de las peores guerras civiles y además demasiado cercano en el tiempo.
LinternaGorri #4 LinternaGorri
#2 pero no les llames por su nombre que luego encima se ofenden
sat #3 sat
Zas! En toda la boca.
Mangione #1 Mangione
