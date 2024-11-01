Hay una guerra dentro de la UE: la de si podemos llamar "hamburguesas" a las hamburguesas vegetales (y tiene pinta de durar años)

Curiosamente la medida parece generar más preocupación en los despachos institucionales y las empresas que en la calle, donde el uso de los términos no le quita el sueño a la gente. Así lo revela una encuesta elaborada hace cinco años por la Organización Europea de Consumidores (BEUC) y que refleja que a la mayoría de usuarios lo que realmente le importa es la claridad en el etiquetado. "Casi el 70% entiende estos nombres siempre que los productos estén claramente etiquetados como veganos o vegetarianos", reivindica la organización.
| etiquetas: hamburguesas , vegetales , etiquetado , unión europea , consumidores
Alimentos hechos con sustitutivos hay montones y nunca ha habido polémica. Excepto por los lobbies de la leche y la carne.
Es como a llamarla "tortilla de patatas", cuando le echas cebolla
Sin cebollistas.... .
Está diciendo cosas sin sentido.
hamburguesa
f. Pieza de carne picada aplastada y con forma redondeada, mezclada con diversos ingredientes, que se hace a la plancha, a la parrilla o frita.
Hagamos filetes de verduras y cosas raras como el tofú. Le podíamos llamar filete vegetal.
Les encanta deformar el lenguaje para adaptar el significado de las palabras a su visión distorsionada de la realidad.
Qué hacemos con las hamburguesas de pescado?
Y que la hamburguesa de carne picada lleve menos del 60% de carne, eso tampoco es problema?
Tampoco veo tanto lloro cuando alguien hace las hamburguesas de pescado.
El problema está en que hay idiotas que han estudiado publicidad, y que creen que como han ido a la… » ver todo el comentario