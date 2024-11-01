Hay una guerra dentro de la UE: la de si podemos llamar "hamburguesas" a las hamburguesas vegetales (y tiene pinta de durar años)

Curiosamente la medida parece generar más preocupación en los despachos institucionales y las empresas que en la calle, donde el uso de los términos no le quita el sueño a la gente. Así lo revela una encuesta elaborada hace cinco años por la Organización Europea de Consumidores (BEUC) y que refleja que a la mayoría de usuarios lo que realmente le importa es la claridad en el etiquetado. "Casi el 70% entiende estos nombres siempre que los productos estén claramente etiquetados como veganos o vegetarianos", reivindica la organización.