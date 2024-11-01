edición general
Hay una guerra dentro de la UE: la de si podemos llamar "hamburguesas" a las hamburguesas vegetales (y tiene pinta de durar años)

Curiosamente la medida parece generar más preocupación en los despachos institucionales y las empresas que en la calle, donde el uso de los términos no le quita el sueño a la gente. Así lo revela una encuesta elaborada hace cinco años por la Organización Europea de Consumidores (BEUC) y que refleja que a la mayoría de usuarios lo que realmente le importa es la claridad en el etiquetado. "Casi el 70% entiende estos nombres siempre que los productos estén claramente etiquetados como veganos o vegetarianos", reivindica la organización.

Pertinax #5 Pertinax *
#3 Así sois los sincebollistas. Odiáis tanto la vida, estáis tan carentes de alegría, de razones para disfrutarla, que deseáis que el mundo acabe para todos.
#16 hrundil
Menudos lloros de la industria de la carne.

Alimentos hechos con sustitutivos hay montones y nunca ha habido polémica. Excepto por los lobbies de la leche y la carne.
Wintermutius #21 Wintermutius
#16 En realidad no comen carne porque aman a los animales, pero quieren hamburguesa porque la anhelan. Es como pensar que masturbarte es tener sexo.
#1 nexus5
Normal.

Es como a llamarla "tortilla de patatas", cuando le echas cebolla
obmultimedia #2 obmultimedia
#1 Vas a matar, eh?
#3 nexus5
#2 Quiero ver el mundo arder.
Kasterot #4 Kasterot
#1 claro!! Por qué es lo mismo añadir un ingrediente que realza la tortilla. Que hacer una hamburguesa sin carne y todo lentejas
Sin cebollistas.... . :take:
satchafunkilus #6 satchafunkilus *
#1 hay algún médico en la sala? Rápido a este hombre le está dando un ictus o algo.
Está diciendo cosas sin sentido.
#7 Quillotro
#1 Debate anticuado. Ahora (por desgracia) es cruda o bien hecha.
mis_cojones_en_bata #8 mis_cojones_en_bata
#7 poco hecha. Por supuesto.
Wintermutius #18 Wintermutius
#1 Deberías acabar tus días colgado boca abajo en una plaza. Te libras porque la Santa Inquisición iba de religión, no de tortillas.
alfema #22 alfema *
Si está muy claro:

hamburguesa

f. Pieza de carne picada aplastada y con forma redondeada, mezclada con diversos ingredientes, que se hace a la plancha, a la parrilla o frita.
Arzak_ #15 Arzak_
Esos que se quejan, son los que le llaman perrito caliente, nuggets, brazo de gitano, cabello de ángel y los más atrevidos dicen leche de coco. 8-D
jdmf #14 jdmf
Me quita el sueño
arariel #11 arariel
Mi abuela hacía filetes rusos y estaban buenísimos.
Hagamos filetes de verduras y cosas raras como el tofú. Le podíamos llamar filete vegetal.
Destrozo #9 Destrozo
Hamburguesa de seitán, salchicha de tofu y ensalada de tocino.
g3_g3 #17 g3_g3
Están de psiquiátrico esta gente.
Les encanta deformar el lenguaje para adaptar el significado de las palabras a su visión distorsionada de la realidad.
zogo #12 zogo
No sé qué problema hay en que se llame a algo hamburguesa vegetal. ¿Miedo a comer verduras por error?

Qué hacemos con las hamburguesas de pescado?

Y que la hamburguesa de carne picada lleve menos del 60% de carne, eso tampoco es problema?
Wintermutius #19 Wintermutius
#12 se llaman cangreburger.
Cabre13 #13 Cabre13 *
No quiero molestar a todos esos expertos en cocina y lenguaje pero lo de "pues que lo llamen de otra manera" me recuerda a la infinita discusión sobre si algo es Paella {0xae} o es arroz con cosas por que lleva un ingredientes de más.
Tampoco veo tanto lloro cuando alguien hace las hamburguesas de pescado.
Wintermutius #20 Wintermutius
#13 Solo es infinita discusión para los “extranjeros”. Los valencianos nunca hemos tenido esa discusión.
#10 flixter
La verdad es que yo tampoco entiendo por qué hay tanto debate, si es muy simple: hay hamburguesas desde el S XIX, con una definición socialmente aceptada que es "está hecha de carne", y "cosas hechas de vegetales que son una hamburguesa quiero-y-no-puedo" que se venden desde finales del S. XX. Pues que usen otro puto nombre en lugar de prostituir el que ya hay, y listos.

El problema está en que hay idiotas que han estudiado publicidad, y que creen que como han ido a la…   » ver todo el comentario
