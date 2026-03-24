edición general
5 meneos
20 clics
Ayuso la historiadora

Ayuso la historiadora

Puedo asegurarles que nadie coloniza nada sin andar a palos. Sin embargo, según parece, los dilemas morales y éticos solo afectan a otros países y no al nuestro; los españoles, donde llegan cantan La Macarena, y los indígenas se entregan entre contorsiones y, si se resisten, les mandamos a la tuna. Una vez más, Isabel Díaz Ayuso no tiene ni idea de lo que habla, pero queda una pregunta en el aire: ¿cómo es posible que sepa lo que pasó si hace bien poco descubrió que en el Nuevo Mundo hablan español?

| etiquetas: isabel , díaz , ayuso , historiadora
4 1 0 K 52 politica
1 comentarios
4 1 0 K 52 politica
vicus. #1 vicus. *
Como tiene que ser la cosa que hasta La Coz De Malicia cargue contra la Ayuso. Yo creo sinceramente que si se le nombra candidata a la presidencia de España, solo les votan los de Madrid, siendo generoso. Ojalá quiten al Frijolito metan a la mata viejos de Madrid, con su noinganillo y su borracho detrás, por supuesto...
0 K 19

menéame