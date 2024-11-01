Hace 46 años solo 25 motos acabaron el Dakar. Dos de ellas eran las Vespa de unos colegas, y ni siquiera acabaron últimos  

Cuando el Dakar cruzaba África y era una carnicería de abandonos, dos amigos lograron llegar a la meta pilotando unos scooters, y acabaron delante de algunas motos oficiales. El Dakar está lleno de historias extravagantes, pero pocas como la que ocurrió en su segunda edición, la de 1980. Por entonces la prueba todavía hacía honor a aquello de "el rally más duro del mundo". Una odisea de 10.000 km y 18 etapas que comenzaba en París y atravesaba toda África pasando Mauritania, Mali, Burkina Faso, Níger y Argelia hasta llegar a Dakar.