“Habeis llegado al infierno”: venezolanos enviados por EE. UU. a El Salvador sufrieron torturas y abusos sexuales [ENG]

252 inmigrantes venezolanos en Estados Unidos fueron trasladados en avión a El Salvador en plena noche y encarcelados indefinidamente en el CECTOT (Centro de Confinamiento Antiterrorista), la megacárcel salvadoreña. Los detenidos no tuvieron posibilidad de comunicarse con el exterior hasta que finalmente fueron liberados y enviados a Venezuela en un intercambio de prisioneros. Los hombres eran “sometidos a palizas casi a diario al llegar”, afirma Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal, quien fue coautor, junto con HRW, de un informe

Si Israel hace lo mismo con los palestinos, Estados Unidos mantiene indefinidamente a presos en Guantánamo, somete a vejaciones a los negros en sus cárceles de empresas privadas y mata gente en lanchas en pleno Caribe, ¿por qué El Salvador iba a ser menos si es algo que el mundo acepta? Además que a saber quienes eran esos venezolanos a los que se decidió enviar al CECOT y no a otra prisión de deportados. Hay que pensar que esa gente son pertenecientes a bandas criminales muy peligrosas.
Escapando de chivismo y encontrarse en Guatepeor, o lo que es peor, encontrarse con el Salvador que en vez de sálvate te condena, te tortura y viola. Qué jodido es el carma.
Maria Corina Machado , deberia preocuparse de no acabar en un sitio asi como sus compratiotas , en vez de pedir que USA de un golpe de estado.
Como de chungos debieron los anteriores al chavismo para que este aún tenga respaldo con el impresentable de maduro.
#4 No es esa la razón. Mira Trump en EEUU. Clientelismo, estupidez, fanatismo...
