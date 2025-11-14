“Habeis llegado al infierno”: venezolanos enviados por EE. UU. a El Salvador sufrieron torturas y abusos sexuales [ENG]  

252 inmigrantes venezolanos en Estados Unidos fueron trasladados en avión a El Salvador en plena noche y encarcelados indefinidamente en el CECTOT (Centro de Confinamiento Antiterrorista), la megacárcel salvadoreña. Los detenidos no tuvieron posibilidad de comunicarse con el exterior hasta que finalmente fueron liberados y enviados a Venezuela en un intercambio de prisioneros. Los hombres eran “sometidos a palizas casi a diario al llegar”, afirma Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal, quien fue coautor, junto con HRW, de un informe