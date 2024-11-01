edición general
Se ha estrellado un avión de la NASA que iba a participar de la misión Artemis II

Es una de las tres aeronaves WB-57 que la agencia espacial utiliza como apoyo antes, durante y después de los lanzamientos.
Aunque el vuelo principal de Artemis II depende de cohetes, naves espaciales como Orion y multitud de operaciones de tierra y de apoyo alrededor de los lanzamientos, los aviones de investigación como el WB-57 han sido históricamente utilizados para “monitorear” zonas de reentrada, estudiar el comportamiento de los gases y partículas en la atmósfera en momentos críticos

Ese mismo avión probablemente también voló como apoyo en el programa Apollo... y en el Mercury o_o
Igual deberían meter los 2 que les quedan en un museo. :-S
¿Y no iba montado el presidente en él?
