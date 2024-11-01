edición general
Guardiola: «El feminismo que defiendo es el que defiende Vox»

Insiste en que su prioridad es pactar con el partido de Abascal y que una repetición electoral sería «una pérdida de tiempo»

Dene #8 Dene
Todo el mundo sabe desde las anteriores elecciones lo que vale la palabra de esta señora...
ThePato #1 ThePato
... Lol ......
#11 Albarkas
No se cansa de hacer el ridículo
#3 PerritaPiloto *
Bajada de pantalones y lamida de sable al jefe. Las encuentas deben decir que el PP va a perder escaños a nivel macion si hay repetición electoral.

Son embargo sonsiquen como hasta ahora pues seguiran igual.
ThePato #4 ThePato
#3 resumiendo  media
#7 username
#3 y habla catalán en la intimidad
#10 Sigo_intentandolo
Joder... pues los de vox la acaban de dar una con la mano abierta...

El PP va a tener que tragar pero bien...
Glidingdemon #5 Glidingdemon
Y cuál es el feminismo de vox? xD xD xD xD xD pues nada a disfrutar de la libertad de las derechitas.
Dakaira #12 Dakaira
#5 la mujer en casa con la pata quebrada...
