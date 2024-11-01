·
4
meneos
18
clics
Guardiola: «El feminismo que defiendo es el que defiende Vox»
Insiste en que su prioridad es pactar con el partido de Abascal y que una repetición electoral sería «una pérdida de tiempo»
guardiola
,
vox
,
feminismo
4
0
2
K
26
politica
12 comentarios
4
0
2
K
26
politica
#6
Leon_Bocanegra
#0
www.meneame.net/story/guardiola-asume-ahora-entrevista-discurso-mas-du
1
K
23
#8
Dene
Todo el mundo sabe desde las anteriores elecciones lo que vale la palabra de esta señora...
1
K
22
#9
Pacofrutos
#0
www.meneame.net/story/guardiola-asume-ahora-entrevista-discurso-mas-du
0
K
15
#1
ThePato
... Lol ......
1
K
11
#2
estemenda
0
K
11
#11
Albarkas
No se cansa de hacer el ridículo
0
K
11
#3
PerritaPiloto
*
Bajada de pantalones y lamida de sable al jefe. Las encuentas deben decir que el PP va a perder escaños a nivel macion si hay repetición electoral.
Son embargo sonsiquen como hasta ahora pues seguiran igual.
0
K
8
#4
ThePato
#3
resumiendo
5
K
56
#7
username
#3
y habla catalán en la intimidad
0
K
10
#10
Sigo_intentandolo
Joder... pues los de vox la acaban de dar una con la mano abierta...
El PP va a tener que tragar pero bien...
0
K
7
#5
Glidingdemon
Y cuál es el feminismo de vox?
pues nada a disfrutar de la libertad de las derechitas.
0
K
7
#12
Dakaira
#5
la mujer en casa con la pata quebrada...
0
K
20
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
