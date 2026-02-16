·
12
meneos
24
clics
Guardiola asume ahora en una entrevista el discurso más duro de la ultraderecha: "El feminismo que defiendo es el de Vox"
La presidenta en funciones de Extremadura confirma que quiere al partido de Abascal en el Ejecutivo autonómico: “Quiero que sea mi socio de gobierno”
|
etiquetas
:
guardiola
,
extremadura
,
ultraderecha
,
feminismo
,
vox
10
2
0
K
166
politica
14 comentarios
#2
concentrado
O lo que es lo mismo: me tengo que ir a casa a hacer la comida y ponerle la copa de Soberano a mi marido
8
K
110
#8
Chinchorro
¿Y qué hace en política, que es cosa de hombres?
Venga, a fregar.
1
K
26
#7
cax
Se crecen las ratas fascistas.
Qué puto asco dan. Y cuánto imbécil hay votándolas.
1
K
20
#14
josde
Bajada de bragas de Guadiola con Vox, para poder seguir chupando a duo
0
K
20
#6
Supercinexin
Me gustaba más en su faceta de entrenador de fútbol.
0
K
19
#5
TOTEMICO
Es el poder por el poder y les estorban los principios.
1
K
16
#10
ipanies
Vox manda sin mandar y desgastarse porque el PP no es un partido político si no una organización delictiva y no sabe hacer política si no robar y por eso va a desaparecer sustituido por la ultraderecha traidora lame botas de Trump.
0
K
14
#3
janatxan
Le han visto las orejas al lobo y hay que irse arrimando, como quien no quiere la cosa, al árbol que mas crece ahora mismo.
0
K
9
#12
Borgiano
Jajajaja, está quedando a la altura del betún, pobres extremeños.
0
K
8
#4
Tecar
Es que no tiene otra.
Algo tiene que decir para justificarse.
No hay más.
0
K
7
#11
ZamoraBigote
Pobre mujer.
0
K
7
#13
angar300
Si te presentas a unas elecciones y tus principios son "llegar al poder sea como sea", y una vez celebradas te hace falta abrir la boca para tragar una tapa de alcantarilla... ¿Qué haces? ¡Pues abrir la boca! ¿Qué esperábais, otros principios? Pues va a ser que no...
0
K
7
#1
angar300
Sin comentarios.
0
K
7
#9
El_dinero_no_es_de_nadie
*
#1
No te jode, va a defender el mal llamado feminismo (hembrismo) de Irene Montero o el abolicionista
0
K
13
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
