Guardiola asume ahora en una entrevista el discurso más duro de la ultraderecha: “El feminismo que defiendo es el de Vox”

Guardiola asume ahora en una entrevista el discurso más duro de la ultraderecha: “El feminismo que defiendo es el de Vox”

La presidenta en funciones de Extremadura confirma que quiere al partido de Abascal en el Ejecutivo autonómico: “Quiero que sea mi socio de gobierno”

14 comentarios
Comentarios destacados:    
#2 concentrado
O lo que es lo mismo: me tengo que ir a casa a hacer la comida y ponerle la copa de Soberano a mi marido :troll:
Chinchorro #8 Chinchorro
¿Y qué hace en política, que es cosa de hombres?
Venga, a fregar.
cax #7 cax
Se crecen las ratas fascistas.

Qué puto asco dan. Y cuánto imbécil hay votándolas.
josde #14 josde
Bajada de bragas de Guadiola con Vox, para poder seguir chupando a duo
Supercinexin #6 Supercinexin
Me gustaba más en su faceta de entrenador de fútbol.
#5 TOTEMICO
Es el poder por el poder y les estorban los principios.
ipanies #10 ipanies
Vox manda sin mandar y desgastarse porque el PP no es un partido político si no una organización delictiva y no sabe hacer política si no robar y por eso va a desaparecer sustituido por la ultraderecha traidora lame botas de Trump.
janatxan #3 janatxan
Le han visto las orejas al lobo y hay que irse arrimando, como quien no quiere la cosa, al árbol que mas crece ahora mismo.
#12 Borgiano
Jajajaja, está quedando a la altura del betún, pobres extremeños.
#4 Tecar
Es que no tiene otra.
Algo tiene que decir para justificarse.
No hay más.
#11 ZamoraBigote
Pobre mujer.
#13 angar300
Si te presentas a unas elecciones y tus principios son "llegar al poder sea como sea", y una vez celebradas te hace falta abrir la boca para tragar una tapa de alcantarilla... ¿Qué haces? ¡Pues abrir la boca! ¿Qué esperábais, otros principios? Pues va a ser que no...
#1 angar300
Sin comentarios.
#9 El_dinero_no_es_de_nadie *
#1 No te jode, va a defender el mal llamado feminismo (hembrismo) de Irene Montero o el abolicionista xD
