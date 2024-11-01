edición general
El Gran Colapso de la Calidad del Software: Cómo normalizamos la catástrofe [Eng]

El Gran Colapso de la Calidad del Software: Cómo normalizamos la catástrofe [Eng]

La calculadora de Apple tuvo una fuga 32 GB de RAM. No usada. No asignada. Fugada. Una simple aplicación de calculadora está perdiendo más memoria de la que la mayoría de los ordenadores tenían hace una década. Hace veinte años, esto habría desencadenado parches de emergencia y análisis post mortem. Hoy, es solo otro informe de error en la cola.

cosmonauta #1 cosmonauta *
"We've created a perfect storm: tools that amplify incompetence, used by developers who can't evaluate the output, reviewed by managers who trust the machine more than their people."

:clap: :clap: :clap:
woody_alien #3 woody_alien
fn main() {
println!("Hello, world!");
}

3.7Mb de ejecutable xD Na, es coña. La peña que para usar cuatro funciones de mierda emplea frameworks y librerías que devoran recursos, es mas cómodo y rápido.
tul #2 tul
no son errores, son features que ayudan a retirar equipos viejos de la circulacion para vender equipos nuevos.
#4 ayatola
hay q producir, aunque solo sea mierda, hace tiempo q estamos condenados, no hay vuelta atras, el fin esta cerca, es solo cuestion de tiempo, el cable del tranvia esta roto, durara lo q dure, hasta q encontremos la pared
