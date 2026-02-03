edición general
57 meneos
353 clics
¿Golpe de estado en marcha? Trump pide que los republicanos nacionalicen la votación

¿Golpe de estado en marcha? Trump pide que los republicanos nacionalicen la votación

El presidente pide “nacionalizar la votación”, presiona a los estados y refuerza el miedo a una manipulación electoral a gran escala ...

| etiquetas: trump , golpe de estado , dictadura , eeuu
35 22 0 K 389 actualidad
15 comentarios
35 22 0 K 389 actualidad
Comentarios destacados:      
themarquesito #6 themarquesito
Ya dije que a finales de año habrá elecciones, pero que no serán libres. En eso está Donald Trump ahora mismo, en ocuparse de que no sean libres.
5 K 92
YeahYa #1 YeahYa
A ver hasta donde pueden tensar la cuerda en un país donde todos van armados hasta los dientes...
3 K 53
troymclure #2 troymclure
#1 Los suyos, son los que van armados hasta los dientes
8 K 96
YeahYa #5 YeahYa
#2 El otro día vi en un documental a una demócrata diciendo que tenía pistola en casa porque su padre, demócrata, se lo pidió para estar tranquilo y por seguridad. Supongo que hay menos armas entre los demócratas, pero ahí es normal tener una pistolita en casa. Tienen paranoia de que cualquiera les puede entrar y matarlos.
0 K 20
satchafunkilus #10 satchafunkilus
#5 ya, pero el problema no son las pistolitas, sino los fusiles de asalto y las protecciones militares, que son lo que tienen los mas tarados y ultranacionalistas, que suelen ser republicanos
1 K 27
YeahYa #12 YeahYa
#10 ahí sí tienes razón
0 K 20
sivious #14 sivious
#5 Si, pero la "fuerza" esta de un lado. Si tienen una guerra civil yo no apostaria por que la ganen los "democratas" sin apoyo del ejercito. La peli Civil War refleja muy bien lo que puede ser USA en un par de años.
0 K 7
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
Las palabras del presidente llegan apenas unos días después de que el FBI allanara una oficina electoral en el condado de Fulton (Georgia), uno de los principales focos de las teorías conspirativas de Trump sobre el supuesto fraude que, sin pruebas, sigue atribuyendo a su derrota frente a Joe Biden en 2020. Según diversas informaciones, el propio Trump habría impulsado la operación y participado indirectamente en ella a través de la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, quien incluso le puso en contacto telefónico con agentes implicados en el registro.
3 K 49
#11 Pingocho
Estados Bananeros de América :popcorn:
1 K 23
#7 colorincolorado
A ver si se mantiene entretenido con esto unos meses y deja al resto del mundo en paz.
0 K 9
#9 FooDev
#7 Precisamente para estás cosas no hay nada mejor que una guerra en el exterior para mitigar las molestias de unas elecciones.
1 K 18
Expat_Guinea_Ecuatorial #8 Expat_Guinea_Ecuatorial
Que estudie la tactica Montero: residencia y voto a muchos inmigrantes que le puedan votar y a "barrer" a los que no le voten
1 K 8
#13 Nouser
#8 ¿Todavía estamos con estas? El permiso de residencia no te da derecho a votar.
1 K 11
sivious #15 sivious
Ha recogido BASTANTE cable con el tema de Groenlandia, con este tema le haran recoger cable tambien. Trump no es el que manda, el que manda es el Deep State con todos esos ricos sedientos de pasta y poder, como vean que van a perder pasta, le cortan las alas al amigo Trump.
0 K 7

menéame