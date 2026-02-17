El Gobierno de Pedro Sánchez quiere imponer dos plazas de parking para bicicletas en cada vivienda nueva en España

El Ministerio de Vivienda trabaja en una modificación del Código Técnico de la Edificación (CTE) para obligar a que cada vivienda de nueva construcción disponga de espacio para al menos dos bicicletas por vivienda, lo que en la práctica se traduciría en la exigencia de dos plazas de aparcamiento específicas por cada piso.
| etiquetas: movilidad , aparcamiento , bicicletas , urbanismo
Hay muchos sitios donde la bici es una buena alternativa real al transporte publico y sitios donde no, y es una perdida de espacio inutil... Ciudades llanitas donde debe promocionarse como transporte
Algunos empezarán con lo de los "reinos de taifas" pero esta es la tipica medida que puede ser positiva depende de dónde se exija