edición general
2 meneos
1 clics

El Gobierno de Pedro Sánchez quiere imponer dos plazas de parking para bicicletas en cada vivienda nueva en España

El Ministerio de Vivienda trabaja en una modificación del Código Técnico de la Edificación (CTE) para obligar a que cada vivienda de nueva construcción disponga de espacio para al menos dos bicicletas por vivienda, lo que en la práctica se traduciría en la exigencia de dos plazas de aparcamiento específicas por cada piso.

| etiquetas: movilidad , aparcamiento , bicicletas , urbanismo
2 0 4 K 5 actualidad
7 comentarios
2 0 4 K 5 actualidad
Priorat #3 Priorat *
Voy a votar sensacionalista por lo de imponer. Porque, por ejemplo, ya hace tiempo que se "impone" una plaza de parking. También se impone un determinado aislamiento térmico.
2 K 32
Jaime131 #2 Jaime131
Esto ayudará a que baje el precio de la vivienda.
1 K 22
Enero2025 #6 Enero2025
#2 no, el de las bicicletas…
0 K 7
Thornton #1 Thornton
¡Qué "malvado" Perro Xanche!
0 K 20
ipanies #4 ipanies
Pues me parece una idea cojonuda!!! Seguro que la exigencia agudiza el ingenio de los diseñadores y se busca una solución eficiente en técnica y espacio para aprovechar los metros cuadrados. Mis hijas no pueden sacar ellas solas las bicicletas si están determinados coches en el garaje y es una putada para su movilidad si no estoy en casa.
0 K 14
Dene #5 Dene
Pues puede ser una buena idea pero no debería ser algo obligatorio en todos los sitios. Ejemplo, casas unifamiliares... Pueblos en mitad de un puerto de montaña donde no hay dios que haga 20 metros en bici (salvo cuesta abajo), etc etc.
Hay muchos sitios donde la bici es una buena alternativa real al transporte publico y sitios donde no, y es una perdida de espacio inutil... Ciudades llanitas donde debe promocionarse como transporte
Algunos empezarán con lo de los "reinos de taifas" pero esta es la tipica medida que puede ser positiva depende de dónde se exija
0 K 11
#7 lordban
Lo normal sería que se pudieran dejar en la calle sin que fueran robadas, obviamente es un sueño cada vez más inalcanzable. Ponerlo con ley al edificar supongo que es lo segundo mejor que se les ocurre. Obviamente encarece el precio, como cada ley y requisito que ponen para edificar. No sé yo cuál es la prioridad ahora, que hayan más bicis o que la vivienda sea más asequible...
0 K 7

menéame