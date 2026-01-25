edición general
Gobierno y Junta de Andalucía acuerdan suspender el homenaje a las víctimas del accidente de Adamuz tras la negativa de las familias a participar en este momento

Gobierno y Junta de Andalucía acuerdan suspender el homenaje a las víctimas del accidente de Adamuz tras la negativa de las familias a participar en este momento. El acto solemne, que iban a presidir los reyes, estaba previsto para el próximo sábado 31 de enero en la localidad de Huelva.

Comentarios destacados:    
#2 Pitchford
A mí siempre me ha parecido una tontería homenajear a víctimas que ho han hecho nada especial, salvo morir al mismo tiempo que muchas otras. Nadie hace homenajes si mueren 4 personas en un accidente de coche.
6 K 97
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
#2 Marketing, tu ya sabeh. Mira que campechanos, todes semos iguales y tal...
0 K 16
#4 Eukherio
#2 En este caso, y en otras muchas desgracias, lo veo como una muestra de respeto. Algo ha fallado y ellos han muerto por consecuencia de ello. Si mejoramos como sociedad no debería volver a pasar algo así.
3 K 37
#5 Pitchford
#4 El mejor respeto es un exhaustivo y objetivo informe de las causas y que indique si se pueden implementar a costes aceptables medidas de diseño y operacionales que hagan mucho más improbable un accidente similar.
0 K 14
rob #7 rob
#2 Más de 600 muertos en accidente laboral hasta octubre de 2025.
Ni una puta bandera a media asta, ni Borbones ni ná.
#4 Claro, claro... Por eso Ayuso habló con el arzobispado para hacer una misa en Madrid. Por respeto...
2 K 38
Mark_ #11 Mark_
#2 los homenajes no son para los que se van, sino para los que se quedan. Enterrar a alguien es un ritual que nos acompaña desde el inicio de la civilización y nos recuerda que no vivimos solos, que reconocemos la existencia de los demás y nos prepara para los próximos que puedan suceder.

¿Homenajear a quien no ha hecho nada? Bueno, el duelo colectivo a veces es así. Es una forma de recordarles por algo trágico que nos impacta de forma distinta.

A mi personalmente me importa poco, me recuerda a cuando alguien está orgulloso de ser de algún sitio (algo que no ha elegido, y por lo que no se ha esforzado), pero hay otra gente que si lo necesita. Y para eso se hacen, para los que se quedan.
0 K 11
#12 Pitchford
#11 Pues en este caso los que se quedan han dicho que no les apetece, así que todo perfecto. Supongo que preferirán sus homenajes familiares al difunto, que es lo que yo preferiría también.
0 K 14
Mark_ #13 Mark_
#12 si claro, así debería ser, lo que digan las familias de las víctimas. Lo demás es pura institucionalización y politización, y en este caso hasta diría que se están portando bastante bien comparado con otros actos similares.

Yo personalmente también preferiría algo íntimo y nada institucional.
1 K 25
yoma #6 yoma *
Ahora me imagino que Ayuso suspenderá la misa de la Almudena... Es broma a ella no le importa la opinión de las víctimas solo quiere su lucimiento. :troll:
www.meneame.net/story/ayuso-contraprograma-gobierno-moreno-bonilla-mis
1 K 21
eldarel #9 eldarel
#6 De hecho esa cancelación se verá como una gran victoria de ese cristofascismo que exigía misa o nada.
1 K 21
yoma #10 yoma
#9 Lo que demuestra su catadura moral y el respeto que tiene a una institución como la corona ya que iba a ser presidido por los Reyes. Claro, es que ella se considera por encima del Jefe del Estado.
0 K 11
#8 Piscardo_Morao
¿Alguien le ha dicho ya a Ayuso que deje de dar la tabarra con la misa en la Almudena y respete el dolor de las víctimas?
1 K 16
Herumel #1 Herumel
Ostia SSMM se han quedado sin marketing.
0 K 12

