Gobierno y Junta de Andalucía acuerdan suspender el homenaje a las víctimas del accidente de Adamuz tras la negativa de las familias a participar en este momento. El acto solemne, que iban a presidir los reyes, estaba previsto para el próximo sábado 31 de enero en la localidad de Huelva.
| etiquetas: gobierno , junta , adamuz
Ni una puta bandera a media asta, ni Borbones ni ná.
#4 Claro, claro... Por eso Ayuso habló con el arzobispado para hacer una misa en Madrid. Por respeto...
¿Homenajear a quien no ha hecho nada? Bueno, el duelo colectivo a veces es así. Es una forma de recordarles por algo trágico que nos impacta de forma distinta.
A mi personalmente me importa poco, me recuerda a cuando alguien está orgulloso de ser de algún sitio (algo que no ha elegido, y por lo que no se ha esforzado), pero hay otra gente que si lo necesita. Y para eso se hacen, para los que se quedan.
Yo personalmente también preferiría algo íntimo y nada institucional.
www.meneame.net/story/ayuso-contraprograma-gobierno-moreno-bonilla-mis