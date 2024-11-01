Ayuso contraprograma al Gobierno y a Moreno Bonilla con una misa para las víctimas de Adamuz

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha informado este jueves de que propondrá al Arzobispado de Madrid la celebración de una misa funeral en la Catedral de La Almudena por las víctimas del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), que ha dejado al menos 43 personas fallecidas. Su anuncio llega justo un día después de que el Gobierno y la Junta de Andalucía acordaran un homenaje de Estado a las víctimas de la tragedia que se celebrará el sábado 31 de enero en Huelva.