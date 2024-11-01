edición general
6 meneos
12 clics
Ayuso contraprograma al Gobierno y a Moreno Bonilla con una misa para las víctimas de Adamuz

Ayuso contraprograma al Gobierno y a Moreno Bonilla con una misa para las víctimas de Adamuz

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha informado este jueves de que propondrá al Arzobispado de Madrid la celebración de una misa funeral en la Catedral de La Almudena por las víctimas del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), que ha dejado al menos 43 personas fallecidas. Su anuncio llega justo un día después de que el Gobierno y la Junta de Andalucía acordaran un homenaje de Estado a las víctimas de la tragedia que se celebrará el sábado 31 de enero en Huelva.

| etiquetas: ayuso , funeral , adamuz , madrid , centralismo
5 1 0 K 72 actualidad
11 comentarios
5 1 0 K 72 actualidad
Comentarios destacados:    
ctrl_alt_del #3 ctrl_alt_del
las mejores misas, las de Madriz.
4 K 75
#7 MetalAgm
#3 Por poco pide que los 43 feretros se los lleven a Madrid para el funeral para luego volverlos a llevar a Huelva... no sea que el foco no se centre en Madrid...
3 K 53
HeilHynkel #10 HeilHynkel
#7

No des ideas .... :roll:
0 K 19
jonolulu #11 jonolulu
Si no es el puto centro de atención revienta
2 K 39
rendri #9 rendri
Vivan los estados laicos! Y si una víctima no quiere una misa por su alma que ocurre? Se la tenemos que dar por los Santos ovarios de la Quironesa, la novia de la muerte.
2 K 33
angelitoMagno #8 angelitoMagno *
Uno de los trenes era Madrid-Huelva y el otro Málaga-Madrid.

Por tanto, seguramente, entre los fallecidos habrá residentes u originarios de Madrid cuyos familiares y conocidos quizás no quieran o puedan desplazarse hasta Huelva.

No veo el problema con esto.
1 K 27
angelitoMagno #2 angelitoMagno
¿Contraprograma? ¿Va a ser el mismo día y a la misma hora?
1 K 27
#4 concentrado
#2 Lo intentará :troll:
1 K 32
#1 concentrado
IDA + MAR = CAOS
0 K 20
josde #5 josde
#1 Hija de la grandísima frutas hasta con los de su partido
1 K 26
elGude #6 elGude
#1 no, es IDAMAR.
0 K 12

menéame