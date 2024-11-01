edición general
5 meneos
8 clics
El Gobierno de Argentina anunció que vuelve al mercado de capitales con un bono a 2029 con una tasa de 6,5%

El Gobierno de Argentina anunció que vuelve al mercado de capitales con un bono a 2029 con una tasa de 6,5%

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este viernes que la Argentina volverá al mercado de capitales con un bono a 2029 bajo ley Local, pero cuya suscripción y pago se harán en dólares. “Estamos volviendo con un bono a cuatro años a noviembre del 2029 con un cupón del 6,5%. Es un dato importantísimo”, indicó el ministro. El Tesoro busca refinanciar vencimientos en dólares sin recurrir a las reservas del Banco Central, y así conseguir que las compras de divisas se traduzcan en acumulación neta de reservas en el banco central.

| etiquetas: argentina , milei , deuda
4 1 0 K 50 politica
44 comentarios
4 1 0 K 50 politica
Comentarios destacados:    
#10 LaMinaEnMiPuerta
#7 Suena a algo que Sánchez hace y a usted no le gusta.
4 K 47
Findeton #12 Findeton
#10 No, Sánchez aumenta la deuda todos los años, no la mantiene constante.
1 K 3
Barney_77 #17 Barney_77
#5 No tienes ni idea de economía ni conocimientos para hablar de ella. ¿Sabes cómo se financian los países que son estables y confiables? Si, emitiendo deuda a mejor interés para pagar la anterior. 6,5 a tres años es muchísimo interés, pero muchísimo más bajo que lo que tenía antes. Así se amortiza deuda y se financian los países.
1 K 31
Findeton #1 Findeton *
Nota: hasta ahora Milei había estado pagando el capital de las deudas, porque con el riesgo país/tasa de interés tan alto, no podían renovar las deudas (desde 2018). Ahora podrán renovar dichos vencimientos de deuda, normalizando la situación (ej España, EEUU etc renuevan los vencimientos de deuda) y eso permitirá que el banco central acumule reservas netas, lo cual dará más estabilidad a la moneda.
3 K 29
#5 LaMinaEnMiPuerta
#1 Me alegro, supongo que es lo esperado. Generar más deuda cómo se prometió.
3 K 19
Findeton #7 Findeton *
#5 No has entendido nada. Hasta ahora Milei ha estado bajando la deuda total del estado porque pagaba el capital de la deuda que vencía. Esto, la renovación de deuda, permite pagar sólo el interés. Esto de renovar la deuda no es aumentar la deuda, es mantenerla constante.
2 K 9
Heni #15 Heni *
#1 Argentina estuvo +20 años endeudándose en dólares lo que fué un desastre, y ahora anuncian que van a volver a hacerlo como una buena noticia, y al 6,5%, una auténtica locura al hacerlo en moneda extranjera... esto siempre que encuentren compradores de esos bonos, dudoso aún a ese interés tan alto.

Nota: Argentina dejó de emitir bonos porque nadie los compraba, no sé qué les hace suponer al actual gobierno que alguien se los va a comprar ahora
0 K 9
Findeton #21 Findeton
#15 Endeudarse al 6.5% es una muy buena tasa para un país en vías de desarrollo como Argentina, sobre todo si es en el mercado privado de deuda. De hecho habría que buscar pero me da que es una tasa menor que la de la deuda que está venciendo/que se está renovando.

En cualquier caso, no hay dudas de que Argentina pueda pagar esa tasa de interés, porque de hecho llevan 2 años de superávit financiero (es decir, superávit incluso si cuentas los pagos de interés).
0 K 11
Heni #22 Heni
#21 Es un auténtico suicido porque lo hacen en dólares, por favor infórmate o pregúntale a una IA
1 K 12
Findeton #25 Findeton
#22 Por qué va a ser un suicidio. Ya tienen deuda en dólares y la han pagado sin problemas. Repito, Argentina lleva 2 años con superávit financiero.
1 K 4
Heni #30 Heni *
#25 Porque por ejemplo, por usar datos reales, el último año el peso se devaluó un 25% respecto al dolar, con este porcentaje de devaluación un tasa de interés nominal del 6,5% pasa a convertirse en una tasa real del 33.125%, porque hay que convertir los pesos a dólares hastes de pagar los intereses, y esto es a todas luces una locura y volver a la sangría de las últimas décadas.

Lo mejor que le había pasado a Argentina es no poder endeudarse en dólares, y lo quieren cambiar :palm:
1 K 19
Findeton #33 Findeton
#30 En julio de 2024 el dólar blue estaba a 1500 pesos, y hoy está a 1410 pesos. Así que no sé de qué hablas.
0 K 11
Heni #35 Heni *
#33 Pero alma de cántaro, el dólar blue no es el oficial :palm:

Busca en google: "cambio peso dolar" y seleccióna 1Y por ejemplo


[Edit] Este año van por el 15% de incremento con tendencia ascendente, posiblemente acaba el año cercano al 20%
0 K 9
Findeton #36 Findeton *
#35 El dólar blue es la verdadera tasa de cambio, porque es la del libre mercado. La tasa que cuenta es siempre la del libre mercado, obviamente, esa es la real. La otra, es un dibujo, no es real, porque muy pocos (amigos de políticos) podían acceder a ella.
0 K 11
#42 jorgeesc
#25 "sin problemas"...
Solo han tenido que dejar su oro como garantía y vender hasta a su abuela.
1 K 16
Findeton #43 Findeton
#42 Tienen superávit financiero, ergo -por definición- (de lo que significa superávit financiero) tienen de sobra para pagar el interés de la deuda.
0 K 11
Solinvictus #27 Solinvictus
#1 buena jugada de milei, por fin entendió que la subida del paro de hugo en la India ocasionará un aumento de la deflación incrementada en Uruguay y ocasionará que la deuda inflación varia de la devaluación incrementada de la soja en Chile, todo esto ocasionará en un incremento en la exportación,
Viva la libertad carajo
0 K 6
Findeton #28 Findeton
#27 No sé de qué hablas xD
0 K 11
powernergia #26 powernergia
En Argentina ocurre lo esperable cuando se hacen recortes draconianos en el gasto publico:

Baja la actividad económica, bajan los ingresos y sube la deuda pública.
La deuda de empresas crece debido a lo mismo.
Y la deuda de particulares baja acorde con la bajada de consumo.

Al final ocurrirá lo previsto, saldrá Milei con el pais mas endeudado y en manos del capital extranjero.
1 K 23
Findeton #32 Findeton
#26 La actividad económica está no solo en aumento sino en máximos históricos.
0 K 11
Findeton #39 Findeton *
#38 "La actividad económica creció 0,5% en septiembre respecto a agosto y registró un avance interanual de 5%, según los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)"

Te recuerdo que el sector industrial es uno de entre docenas. De los pocos sectores que ha bajado, el resto está subiendo.

www.meneame.net/story/argentina-actividad-economica-crecio-5-septiembr
0 K 11
Javi_Pina #40 Javi_Pina
#39 y la inflacción?? Porque si ha subido menos que la inflación es que ha bajado.
0 K 10
Findeton #41 Findeton
#40 No, la inflación ya está descontada en esas cifras.
0 K 11
Peter_Riviera #37 Peter_Riviera *
#16 no pasa nada... dentro de un tiempo, cuando se demuestre que todo esto ha sido nefasto para Argentina, vendrá este usuario a decir que ha sido positivo porque aumentar la deuda significa que pueden llegar mas inversiones o alguna gilipollez del estilo que solo se cree el y sus secuaces mas aventajados...
2 K 21
Torrezzno #4 Torrezzno
Buen retorno. Siempre y cuando puedan pagarlo
0 K 20
Findeton #9 Findeton
#4 Tienen superávit financiero, de hecho llevan 2 años de superávit.
1 K 3
#13 Barriales
#9 ya estas tardando en forrarte. Pide un crédito en españa(que una dictadura) y reenviártelo en Argentina.
No tienes cojones.
2 K 18
Findeton #29 Findeton
#13 Hay inversiones que dan más del 6.5%, de hecho el SP500 da de media más que eso.
0 K 11
#34 Setis
#29 Pues tú mismo lo dices. Veremos a ver si se vende el bono a ese precio, o si tienen que hacer descuentos.
0 K 7
#44 Barriales
#29 pues nada.
0 K 8
JackNorte #16 JackNorte *
#4 Y siempre cuando su moneda no se desvalore eso o mas. en esos años. Yo no meteria mi dinero ahi , por lo que sea.
0 K 12
#6 angar300
Que el bono se rija bajo ley local implica que cualquier disputa legal o reclamo por incumplimiento debería tramitarse en los tribunales argentinos, a diferencia de los bonos bajo ley extranjera (como los de Nueva York, GD29) que permiten a los inversores acudir a jurisdicciones internacionales para reclamar.
En resumen, la garantía última es la confianza en la voluntad y capacidad de pago del Gobierno argentino en el momento del vencimiento. O sea, NINGUNA.
1 K 19
Findeton #8 Findeton
#6 Igual que en España. ¿Qué garantiza que España vaya a pagar sus deudas?
3 K -3
#11 Khanbaliq
#8 El Artículo 135 de la Constitución Española.
0 K 7
Findeton #14 Findeton
#11 Es decir, la garantía última es la confianza en que el gobierno español vaya a cumplir la ley y pagar. Ok, igual que en Argentina.
1 K 3
#20 Khanbaliq
#14 ¿Hay algún artículo en la Constitución Argentina que diga algo parecido a esto que pongo a continuación?

"Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta"
0 K 7
Findeton #23 Findeton
#20 ¿Hay artículos de la Constitución Española que no se cumplan? Por ejemplo el artículo 15 sobre la igualdad ante la ley... que no se cumple y los hombres no son iguales ante la ley vs las mujeres.
3 K 1
#24 Khanbaliq
#23 Te he hecho una pregunta, por favor, me gustaría que me respondieras.

En caso contrario, entenderé que no es así y que estoy yo en lo cierto y no existe.

Gracias.

P.D.: Me encanta ese alarde de feminismo, no me lo esperaba de ti.
1 K 14
Findeton #31 Findeton *
#24 Ya te he respondido, el que una ley esté en una Constitución no es garantía de que se cumpla, y ejemplo de ello es que no hay igualdad ante la ley en España "independientemente del sexo" aunque lo diga así el artículo 15. Sobre si hay o no un artículo como el que mencionas en la constitución argentina, ya sabes la respuesta, pero como señalo, es irrelevante. La constitución no es garantía de su cumplimiento... ¿quién lo garantiza... el estado?
2 K -2
#3 angar300
¿Quién garantiza el pago de los bonos? Que se sepa que la única garantía de pago es:
· El compromiso de pago del Estado argentino, que se obliga a devolver el capital invertido junto con los intereses en los plazos y condiciones preestablecidos en el momento de la emisión.
· La capacidad económica del país para generar las divisas (dólares en este caso, ya que la suscripción y el pago se hacen en dicha moneda) necesarias para honrar sus compromisos futuros.
O sea... que no hay garantías.
1 K 14
JackNorte #18 JackNorte
Si Argentina esta exactamente en la misma situacion que España. xD
0 K 12
Veelicus #19 Veelicus
It's a trap!
0 K 11
#2 Khanbaliq
Nueva Meliasa

Os adjunto el prototipo para la nueva bandera de Argentina.  media
1 K 10

menéame