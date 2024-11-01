El Gobierno de Argentina anunció que vuelve al mercado de capitales con un bono a 2029 con una tasa de 6,5%

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este viernes que la Argentina volverá al mercado de capitales con un bono a 2029 bajo ley Local, pero cuya suscripción y pago se harán en dólares. “Estamos volviendo con un bono a cuatro años a noviembre del 2029 con un cupón del 6,5%. Es un dato importantísimo”, indicó el ministro. El Tesoro busca refinanciar vencimientos en dólares sin recurrir a las reservas del Banco Central, y así conseguir que las compras de divisas se traduzcan en acumulación neta de reservas en el banco central.