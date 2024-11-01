El Gobierno de Argentina anunció que vuelve al mercado de capitales con un bono a 2029 con una tasa de 6,5%

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este viernes que la Argentina volverá al mercado de capitales con un bono a 2029 bajo ley Local, pero cuya suscripción y pago se harán en dólares. “Estamos volviendo con un bono a cuatro años a noviembre del 2029 con un cupón del 6,5%. Es un dato importantísimo”, indicó el ministro. El Tesoro busca refinanciar vencimientos en dólares sin recurrir a las reservas del Banco Central, y así conseguir que las compras de divisas se traduzcan en acumulación neta de reservas en el banco central.
Nota: Argentina dejó de emitir bonos porque nadie los compraba, no sé qué les hace suponer al actual gobierno que alguien se los va a comprar ahora
En cualquier caso, no hay dudas de que Argentina pueda pagar esa tasa de interés, porque de hecho llevan 2 años de superávit financiero (es decir, superávit incluso si cuentas los pagos de interés).
Lo mejor que le había pasado a Argentina es no poder endeudarse en dólares, y lo quieren cambiar
Baja la actividad económica, bajan los ingresos y sube la deuda pública.
La deuda de empresas crece debido a lo mismo.
Y la deuda de particulares baja acorde con la bajada de consumo.
Al final ocurrirá lo previsto, saldrá Milei con el pais mas endeudado y en manos del capital extranjero.
Te recuerdo que el sector industrial es uno de entre docenas. De los pocos sectores que ha bajado, el resto está subiendo.
www.meneame.net/story/argentina-actividad-economica-crecio-5-septiembr
En resumen, la garantía última es la confianza en la voluntad y capacidad de pago del Gobierno argentino en el momento del vencimiento. O sea, NINGUNA.
"Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta"
· El compromiso de pago del Estado argentino, que se obliga a devolver el capital invertido junto con los intereses en los plazos y condiciones preestablecidos en el momento de la emisión.
· La capacidad económica del país para generar las divisas (dólares en este caso, ya que la suscripción y el pago se hacen en dicha moneda) necesarias para honrar sus compromisos futuros.
O sea... que no hay garantías.
