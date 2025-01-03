La motosierra arrasa: desplome del empleo y cierre de empresas en la gestión Milei

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela que durante los 21 meses de gestión de Javier Milei, se ha registrado la alarmante pérdida de 19,164 empresas y 276,624 empleos en el país. Una reducción de cerca de 30 empresas por día. El peso de esta contracción ha recaído principalmente en pequeñas y medianas empresas, con un 99.63% de las pérdidas atribuidas a compañías con menos de 500 trabajadores.