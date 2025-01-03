La motosierra arrasa: desplome del empleo y cierre de empresas en la gestión Milei

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela que durante los 21 meses de gestión de Javier Milei, se ha registrado la alarmante pérdida de 19,164 empresas y 276,624 empleos en el país. Una reducción de cerca de 30 empresas por día. El peso de esta contracción ha recaído principalmente en pequeñas y medianas empresas, con un 99.63% de las pérdidas atribuidas a compañías con menos de 500 trabajadores.
| etiquetas: argentina , cierre empresas , motosierras
Es más, con la cantidad de trabajo en negro que hay, la pérdida de empleo puede ser incluso mayor.
Casi la mitad de los trabajadores argentinos tiene un empleo informal, sin aportes jubilatorios, obra social ni estabilidad laboral. Según el INDEC, la tasa de informalidad laboral alcanzó el 43,2% en el segundo trimestre de 2025.
www.infobae.com/economia/2025/07/17/la-argentina-tiene-9-millones-de-t
Como para fiarte se la estadística. Igual son medio millón y no se reflejan.
Si tanto les gustaba la motosierra, que se queden ahí, y si no, que al menos no voten aquí más motosierra.
Sería lo ideal..pero mi ex es argentina..conozco muchos argentino-españoles y todos piensan que Sánchez comunista y VoX una maravilla..no solo no escarmientan,sino que piden dos tazas..eso sí, se las piden aquí, por qué de allí han salido por patas..no se puede ser más boludo.
Las IA te dan el dato ni siquiera hay que buscar.
www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel3-Tema-4-31
www.meneame.net/m/actualidad/indec-informe-tecnico-incidencia-pobreza-
www.meneame.net/story/argentina-crecen-dudas-metodo-usa-instituto-naci
www.meneame.net/story/acusan-cambios-indec-medicion-pobreza-generan-ma
www.infobae.com/sociedad/2025/01/03/record-de-argentinos-en-espana-hay
www.bloomberglinea.com/latinoamerica/argentina/el-consumo-no-despega-l
"Por otro lado, cuatro rubros presentaron caídas: Alimentos y bebidas, con un descenso del 7,6%, seguido por Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción (-2,6%), Textil e indumentaria (-1,6%) y Calzado y marroquinería (-0,5%).… » ver todo el comentario
Se tendrían que haber ido/muerto un 10-15% de la población argentina, eso es entre 4 y 7 millones de habitantes
Y los que no están tampoco se endeudan. No, no es eso.
En 2024 salieron de Argentina unas 140.000 peronas, este año posiblemente sea superior
Veremos
Vamos, noticia sensacionalista.
Arreglado!!
Un poco de paciencia, che, que és la madre de toda ciencia.
¡Viva la libertá, carajo!
Esperamos tu 'sabio' diagnóstico, de todo ésto...
¿Estás de viaje...o es que no te atreves a salir al ruedo, para que acabes fundido a negativos?