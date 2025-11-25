Argentina: La actividad económica creció 0,5% en septiembre y acumuló un alza de 5,2% en el año

La actividad económica creció 0,5% en septiembre respecto a agosto y registró un avance interanual de 5%, según los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). A la vez, el indicador acumuló un crecimiento de 5,2% en lo que va del año, en comparación con el mismo período de 2024. En septiembre, trece de los sectores que integran el EMAE mostraron incrementos respecto al mismo mes del año previo.
Para el tercer trimestre, los encuestados por el BCRA habían proyectado una disminución del PBI de 0,5% frente al trimestre previo. En comparación con el relevamiento previo, el pronóstico había mejorado 0,1 puntos porcentuales, ya que antes se estimaba una contracción del 0,6% para ese período.