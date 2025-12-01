La industria argentina se desploma: cierran 28 empresas por día

La multinacional Whirlpool anunció esta semana el despido de 220 trabajadores por el cierre de su fábrica en Pilar, en la periferia norte de Buenos Aires. La había abierto hacía solo tres años, cuando invirtió 50 millones de dólares con el objetivo de producir 300.000 lavadoras de última generación al año. Los motivos de la compañía estadounidense para frenar la producción en Argentina son los mismos que los de muchas de las miles de empresas que cerraron en el país en los últimos 20 meses: los números no cuadran.
Porque lo que dice esta noticia es que se cierran 28 más al día de las que se abren.
Según un informe del Centro de Economía Política Argentina, a partir de datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), en el primer año y medio de Milei, cerraron 17.063 empresas más de las que abrieron en Argentina, lo que equivale a 28 por día, con un saldo negativo de 236.845 puestos de trabajo.
