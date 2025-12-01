La industria argentina se desploma: cierran 28 empresas por día

La multinacional Whirlpool anunció esta semana el despido de 220 trabajadores por el cierre de su fábrica en Pilar, en la periferia norte de Buenos Aires. La había abierto hacía solo tres años, cuando invirtió 50 millones de dólares con el objetivo de producir 300.000 lavadoras de última generación al año. Los motivos de la compañía estadounidense para frenar la producción en Argentina son los mismos que los de muchas de las miles de empresas que cerraron en el país en los últimos 20 meses: los números no cuadran.