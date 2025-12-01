edición general
29 meneos
60 clics
La industria argentina se desploma: cierran 28 empresas por día |

La industria argentina se desploma: cierran 28 empresas por día |

La multinacional Whirlpool anunció esta semana el despido de 220 trabajadores por el cierre de su fábrica en Pilar, en la periferia norte de Buenos Aires. La había abierto hacía solo tres años, cuando invirtió 50 millones de dólares con el objetivo de producir 300.000 lavadoras de última generación al año. Los motivos de la compañía estadounidense para frenar la producción en Argentina son los mismos que los de muchas de las miles de empresas que cerraron en el país en los últimos 20 meses: los números no cuadran.

| etiquetas: industria argentina , desplome , cierre , 28 empresas , día |
21 8 0 K 145 Economía
16 comentarios
21 8 0 K 145 Economía
Comentarios destacados:      
#1 k3ym4n
Tienes la libertad de cerrarlo. Si se veía venir de lejos
9 K 124
cocolisto #2 cocolisto
La motosierra funciona y hace estragos.
6 K 97
Cosmos1917 #4 Cosmos1917
¿Quién lo iba a decir eh? Milei cada día más cerca de ganar el nobel de economía. Ahora es cuando deberíamos ver como es capaz de crear crecimiento sin dinero.
4 K 54
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#4

Que se lo den. Eso no es un Nobel, es un chiringuito que se ha montado el Banco de Suecia hace 60 años para premiar a los suyos.

Si se lo han dado a este pavo , es como si le dan a Boirón el Nóbel de Medicina.
2 K 39
Presi007 #5 Presi007 *
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en España en el 2023 desaparecieron 273.451 empresas.
 • En 2022 la cifra fue muy parecida: desaparecieron 299.680 empresas.
 • En 2024, se ha informado de cerca de 28.907 disoluciones de sociedades mercantiles — aunque esta cifra corresponde solo a sociedades mercantiles, no a todo tipo de empresas
2 K 32
#8 Leon_Bocanegra *
#5 pero cuantas se abrieron esos años?
Porque lo que dice esta noticia es que se cierran 28 más al día de las que se abren.

Según un informe del Centro de Economía Política Argentina, a partir de datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), en el primer año y medio de Milei, cerraron 17.063 empresas más de las que abrieron en Argentina, lo que equivale a 28 por día, con un saldo negativo de 236.845 puestos de trabajo.
2 K 18
Desideratum #10 Desideratum
#8 Es que si pone las empresas que han abierto en ese periodo se le jode el relato. :troll:
1 K 21
IrMaNDiÑo #9 IrMaNDiÑo
#5 un autónomo que se jubila es una empresa que cierra, un autónomo que acepta un trabajo por cuenta ajena es una empresa que cierra.
2 K 33
#3 Maldito
Lo normal cuando la pobreza baja
2 K 25
MadalenaBrava #13 MadalenaBrava
Cuánto pagafantas lamebotas del capital en los comentarios xD xD xD

Que no vais a heredar la empresa!! xD
2 K 22
Pablosky #7 Pablosky *
Leyendo el artículo me doy cuenta de que Argentina tenía unos ¿aranceles? (¿eran aranceles?) ultra proteccionistas para un monton de sectores y que las empresa contaban con que el peso estuviera por los suelos. Y claro, cuando llega un chalado que quita todo eso de golpe pasan cosas espantosas. No voy a defender que el ultraproteccionismo sea la solución, pero quitarlos todos de golpe es tan idiota como lo que ha hecho Trump de poner aranceles a todo, es pegarse un tiro en los dos pies a la…   » ver todo el comentario
1 K 20
#12 Empakus
Ufff...
Qué mal Milei... No, Charo???
Bueno pues aquí van datos de España...
La que va como un cohete...
La del gobierno progresista...

www.eldiariodemadrid.es/articulo/empresas/destruccion-masiva-espana-pi
1 K 20
ReyDeBastos #14 ReyDeBastos
#12 Se destruyen 19.000

Pero se crearon casi 85.000

www.empresaactual.com/2025-08-demografia-empresarial/

Ejem...
1 K 21
ingenierodepalillos #16 ingenierodepalillos
#14 ¿Ya estamos poniendo datos en perspectiva? Así no hay quién venda motos, ¡joder!
0 K 12
#11 omega7767
Milei está consiguiendo bajar la inflación :-D
0 K 11
elTieso #15 elTieso
Esto es buena noticia, dice Milei, se están limpiando con motosierras las empresas ineficientes, luego solo quedarán las boyantes y Argentina será el paraíso.
0 K 11

menéame