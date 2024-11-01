edición general
Gervasio Sánchez compara Madrid con el cerco de Sarajevo [NSFW]

Gervasio Sánchez compara Madrid con el cerco de Sarajevo [NSFW]  

[C&P] Señora presidenta de @ComunidadMadrid @IdiazAyuso: He escuchado fuera de España que usted ha comparado lo ocurrido en Madrid con el cerco de Sarajevo. Sinceramente, creo que no se parecen en nada y para ello le voy a mandar un encadenado de fotografías tomadas durante ese cerco

capitan__nemo #7 capitan__nemo *
Así no funciona. Esas declaraciones de la mataviejos están hechas para generar fuertes sentimientos en la gente, muchas respuestas, downvotes o upvotes, polemica, engagement, viralidad al fin y al cabo, polarizacion. Y con esta respuesta no haces nada de eso, no cumples con las mismas cosas que buscaba lady quiron. Alguien ha dicho, no se si ella (Ana Rosa), que en palestina no durarias, o algo asi, habria que responderle que ella en Hernani tampoco. Bueno el asunto es que hay que responder con burradas y exageraciones tras barbaridades y exageraciones para que se te oiga en estas redes cuyos algoritmos y funcionamiento es en base a extremismo y polarizacion.  media
mmlv #3 mmlv
Son inmunes a los datos o a la verdad. Su único interés es propagar el odio a Pedro Sánchez.
mis_cojones_en_bata #9 mis_cojones_en_bata *
#8 www.meneame.net/legal#tos

2. El usuario se abstendrá de escribir y enviar enlaces difamatorios, racistas, obscenos, pornográficos, ofensivos, que promuevan el odio racial, étnico, religioso, homófobo o de género, de violencia explícita o incitación a la violencia, que afecten a la privacidad y/o derechos de la infancia.

Además de que se ha vetado el envío de enlaces de X y está "noticia" es una captura de un tweet, lo cual ya de entrada es una forma bastante cutre de tratar de saltarse el ban.

Pero que no sé, igual poner imágenes de gente asesinada no es suficientemente explícito.
mis_cojones_en_bata #2 mis_cojones_en_bata *
Algún @admin

Enlace que viola varias normas de menéame.

Cc: @eirene @dike @eunomia
Narmer #4 Narmer *
#2 Muestra una cruda realidad que algunos aún recordamos y que la oligofrénica que gobierna la CAM osa comparar con una manifestación pacífica en contra de un genocidio sistemático y a ojos de todo el maldito planeta Tierra.

Pues creo que hay que darle visibilidad para que cada vez más gente vea lo estúpida y mala gente que es su presidenta.

Ahí va mi meneo.


#FreePalestine!
mis_cojones_en_bata #5 mis_cojones_en_bata
#4 entonces las normas de la página que se aceptan al darse de alta son solo para cuando a uno le molan?
Narmer #6 Narmer
#5 Me di de alta hace casi 16 años. Ni me acuerdo de ellas y seguramente algunas hayan cambiado. Aquí se comparte información relevante y, para mí, esta lo es. Y ojalá llegara a ojos de IDA para que vea lo estupidísima que es.
Cuñado #8 Cuñado
#5 Estoy de acuerdo en que las normas están para respetarlas pero, exactamente, ¿cuáles son las normas que aceptas al darte de alta que viola este envío?
