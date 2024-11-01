edición general
La guía de Gabriel Rufián "para contestar a tu cuñado el indignado" sobre las protestas en La Vuelta

Desde la derecha se han criminalizado las protestas contra Israel en la Vuelta a España y tanto en las redes sociales como en las conversaciones privadas no faltan los que se muestran más consternados por la interrupción de una prueba deportiva que por un genocidio. Gabriel Rufián propone su guía "para contestar a tu cuñado el indignado con lo de La Vuelta".

Wachoski
Demasiado elaboradas para el cuñado standard, edit:

'No hay que mezclar política y deporte’

{0x1f449} Rusia si, sionistas no, ¿porque?

'Se han puesto vidas en peligro'

{0x1f449} Algún manifestante se la ha jugado, si...

‘Son protestas violentas propalestinas'

{0x1f449} Anti genocidas, te gustan los genocidios?

‘Es malo para el país'

{0x1f449} no, es bueno

'No es un genocidio, es una guerra'

{0x1f449} eres imbecil

‘Si a mí tampoco me gusta lo de Israel pero…'

{0x1f449} Chupito?
Thornton
#3 'No es un genocidio, es una guerra'

{0x1f449} eres imbécil

xD xD xD xD
Khadgar
#4 Mira que se podía empezar por ahí y ahorrarte el resto de la conversación. :troll:
#39 JotaMcnulty
Publico hace de un twit una noticia solo para que pueda ser publicado en meneame, para saltarse la norma de no publicar twits como fuente.

Se volvió a ver en Meneame.

Recordemos que ERC (Rufian) pacta con Junts (pro israel) para enriquecerse de la política y perpetuarse en ella. A Rufian no le da ascos pactar con Junts, abiertamente a favor de Israel, para su interés personal.

Vomito de la hipocresía de Rufian y los que le lamen el semen en este foro.

#1 #13 #20 #11 #4
Gadfly
#39 pues cien por cien de acuerdo contigo en todo
elGude
#39 ¿Entonces tampoco permitimos noticias que sean de un twit?
1 K 20
#46 JotaMcnulty
#42 es que no es una noticia, es un altavoz a un twit. Para eso mejor publicar el twit, ¿no crees? Pero lo que pasa que ahora no se permite. Ya me he dado cuenta en las últimas semanas de esta praxis de cierta prensa para saltar el bloqueo de meneame.
Fernando_x
#39 Anda ya. Que Junts está a un tris de irse a pactar con el PP. No les eches mucha mierda, que luego tengas que recoger.
samuelCan
#4 he llegado tantas veces a ese punto, que no puedo verlos. Evito al 90% de mis conocidos. He perdido.
tommyx
#4 ahí me ha matao #3 xD xD xD xD
galen
La que me han dicho a mí hoy: con los problemas que tiene el país y se protesta por esto.
5 K 51
#9 archiputoamo
#5 aplica la 5 también
#10 zastiu
#5 "muere gente en todo el mundo"
2 K 20
#68 NO86
#10 "Pues a ver cuándo te toca a ti"
#35 Nusku
#5 A mí me han llegado a decir que es para tapar el tema de la mujer de Sánchez.
tommyx
#35 a lo que se debe preguntar "que ha hecho?"
redscare
#5 Dicho siempre por gente que no ha protestado en su vida por nada xD
0 K 10
Frantastic_R
A mi lo que me está llamando la atención últimamente es ver cómo la "derecha" se está apoderando de los argumentos de la "izquierda" sin ni siquiera hacer un chequeo previo de sus acciones. Sin ningún tipo de reflexión o autocrítica. Se han cargado la política y ahora vivimos en el gran hermano de las emociones y los desgarros de camisa...
elGude
#18 Iguales. Lo mismo.
3 K 30
#43 Joseee
Se cree Rufián tan listo, y que todos los votantes de la izquierda son tan tontos, que les tiene que escribir el guión de lo que tienen que decir. Ese es el concepto que tienen de vosotros aquellos a los que votáis.
1 K 17
#28 lestat
Esto de la Vuelta Ciclista a España, es exactamente igual que cuando hace unos años, se la pegó aquel trágico avión de Germanwings con varios españoles a bordo, y la niñatada del país se puso histérica porque no pudieron ver el episodio de "Hombres, Mujeres y Viceceversa" ese día ya que hubo especial informativo.

Un grupo de gañanes, que se quejan porque se asoman más allá de su cueva prehistórica y sigue lloviendo y tienen que estar otro día dentro, a lo mejor hasta pensando…   » ver todo el comentario
1 K 16
Dene
#71 el simil es el que te salga del toto para justificar tu argumento, por lo que veo....
La realidad es que Palestina es un territorio invadido con el aval de la ONU, que su población lleva desde el final de la IIGM haciendo lo que puede para defenderse y a eso lo hemos dado en llamar "terrorismo" porque no hay un ejercito regular y pelean con lo que sea. Que el estado de Israel lleva años asesinando, torturando, matando, robando tierras, destruyendo viviendas y cultivos para…   » ver todo el comentario
BastardWolf
#29 desde la altura del betun tienes una buena vista de mi escroto, asique saca la lengua y ponte a lamer

(menuda comprensión lectora que tienes que no sabes ni el significado de las frases hechas que sueltas)
Macnulti_reencarnado
#31 soy hetero, pero respeto tu orientación sexual. Prueba con otro.
Dene
#32 Según tu definición, los españoles que se levantaron el 2 de mayo de 1808 contra los franceses eran terroristas.. tendrían que haberse rendido todos, despues de perder el 99% del territorio (todo, salvo Cadiz)...
0 K 12
#71 osmond
#61 La población de Francia en la época era 3 veces la de Israel. Así que el símil correcto sería evaluar qué hubiera hecho Francia si el gobierno legítimo de España se hubiera metido en Francia en 1808, hubiera matado a 3000 civiles y hubiera secuestrado otros 3000, todo ello en venganza porque en 1700 le habían quitado territorio a nuestros abuelos en no se que guerra anterior.

¿Justificaría que nos hubieran invadido? En mi opinión sí.
redscare #60 redscare *
#_29 xD xD xD

ChatGPT Plus
La expresión “llegar a la altura del betún” es una frase hecha del español coloquial que significa:

Quedar en una situación muy baja, degradante, humillante o de poca importancia.

Origen:
El betún es la sustancia negra y espesa que se usa para abrillantar los zapatos.

Como se aplica en los pies (la parte más baja del cuerpo), decir que alguien “está a la altura del betún” equivale a situarlo en un nivel muy bajo.

Uso:
Se aplica para describir tanto a…   » ver todo el comentario
Morrison
#65 la cifra de 125000 civiles muertos en la batalla de Berlín está bastante extendida aunque a ti no te guste mucho.
Y el perro y la nocilla y Ricky Martin. Que esté extendido no quiere decir que sea verdad.

Hamás no es un estado. Israel sí. Gaza no ha atacado a nadie, Israel sí. Israel ni siquiera reconoce a Palestina como estado. NO ES UNA GUERRA. Por mucho que se te haga el culo pepsicola con la masacre de inocentes.
redscare
#72 Te das cuenta que dentro de 40 años este tipo de comentarios como el tuyo va a ser visto como asquerosas excusas para no condenar un genocidio.

Si en vez de Israel fuera la Alemania nazi, le dirías a un judío que no puedes expulsar al equipo nazi con sus esvásticas en el uniforme por miedo a una multa?? Te das cuenta de lo absolutamente vacío que es tu argumento??
redscare
#75 Creo que este tipo de comentarios deberían ser considerados de la misma forma que el negacionismo del Holocausto.
Morrison
#32 civiles de un estado que ha atacado, torturado, masacrado y violado a más de mil ciudadanos del país vecino.

Esa definición solo cuadra con Israel.

El estado de Palestina no ha atacado, torturado, masacrado y violado a nadie. Israel si. Tú te refieres a Hamas, un grupo terrorista. Pero eso no es un estado.


PD: No me gustan (los invent) las cifras sacadas de la chorra, de 125.000 (civiles) berlineses que murieron a manos de los sovieticos cuando entraron en la ciudad en 1945.
#47 osmond
#36
Gaza está gobernada por Hamás, que ganó unas elecciones democráticas hace 20 años ya.
Si vas a discutir mejor informarse.

Los 125.000 no es una cifra al azar. Me reitero, para discutir hay que informarse, y para acusar a otros de inventarse cifras también.
Morrison
#47 Pero vamos a ver señor "informado" Palestina no tiene ejercito, Palestina no puede atacar, torturar, violar, ni comer pistachos. Israel SÍ bombardea, mata, tortura, masacra y viola. Una guerra es entre dos ejércitos, además según Israel le ha declarado la guerra a Hamas, Hamas no es un estado. Esto no es una guerra, es un genocidio.

¿Para ti fue una guerra entre Alemania y judíos o un holocausto? ¿Deberían masacrar a todos los españoles porque ETA mató a 900 personas?

Los…   » ver todo el comentario
#65 osmond
#54 la cifra de 125000 civiles muertos en la batalla de Berlín está bastante extendida aunque a ti no te guste mucho. Además de lógica teniendo en cuenta que solo los soviéticos eran 2.3 Millones y antes de entrar arrasaron con la artillería. Pero todos lo entendemos como normal y necesario.

En Gaza sucede lo mismo. Te vuelvo a repetir por si lo desconocías que Hamás no es tan solo un grupo terrorista, sino que es el Gobierno legítimo de toda la franja de Gaza. Son quienes controlan los presupuestos y las instituciones. Nada ni nadie se mueve en la franja sin su permiso.
Así que el símil es totalmente correcto, Gaza ha atacado Israel e Israel ha respondido como lo haría cualquiera.
#81 gilipipas
#32 Entonces como Hamas atacó a Israel piensas que está justificado matar y mutilar a los niños palestinos? O matarlos de hambre? O dejarlos sin hospitales o colegios? Los niños palestinos son culpables? Sus vidas no valen nada?
0 K 9
#8 pirat
Una matanza continuada con intención y trampas dolosas se convierte en genocidio.
0 K 7
#24 endy
La guía hecha por y para cuñados.
Viva la tuit política
#27 themurcian
Yo en este tema no tengo prejuicios políticos, Rufian me cae bien los días impares, pero si se suma para intentar parar un genocidio, bienvenido sea.
Hasta una alcalde del PP lo ha dicho, joder, es q me da igual quien sea.
Macnulti_reencarnado
#51 una buena, sin inmigrantes. Una como la del moñetas.
#70 NO86
#29 Como persona.
#19 Ocem
La guia es muy de cuñado
#40 Ricochet
Habla el Rufián que hace mas de 6 años (72 meses) dijo que en 18 meses se iría del congreso español para ir al congreso de cataluña?
Sandilo
Rusia atacando a Ucrania pone en peligro a la OTAN no es lo mismo que la guerra de Israel.

Por eso se sanciona a Rusia y no a Israel, es fácil de entender.
#82 numantino
La embajada de israel se encuentra a muy pocos minutos andando del recorrido de la vuelta. No hay, ni habrá nadie ahi protestando que es donde realmente tiene un significado y se puede ir todos los dias a todas horas para ejercer presion real.

Lo de la vuelta, una muestra de lo que le importa a los convocantes palestina o israel. Puro postureo cofinanciado por el gobierno
#7 encurtido
Pero nada Jose Luís. Si no quieres hacer nada, al menos apártate y no molestes.

Pero es que los que están siendo molestados son los deportistas y trabajadores de La Vuelta que pueden llevar meses preparando el evento. Hay muchas formas de presionar, como manifestaciones multitudinarias en la puerta del Congreso, como hicimos con la guerra de Irak.

No sería ni comparable una manifa de un millón de personas en Madrid o en Bruselas, que 20 tíos tirando vallas a unos ciclistas.

Un evento deportivo se puede reventar con 50 manifestantes con ganas de liarla, y según Rufián simplemente tienen que buscarse un conflicto en el mundo para quedar justificado.
Fernando_x
#7 Estoy de acuerdo de que esto se habría podido solucionar de forma mucho más rápida, sin causar molestias a la Vuelta. Expulsando al equipo sionista.
10 K 96
#22 encurtido
#11 En eso vamos con 2 años de retraso, con lo rápido que se expulsó a Rusia incluso de competiciones donde tenían mucho peso como la Euroliga de baloncesto.

Pero la UCI se lavó las mano y a La vuelta le hubiera supuesto una demanda millonaria.
1 K 14
redscare
#22 No hubiera habido nunca multa, por la sencilla razón que entonces La Vuelta judicializa el proceso y a ver que tribunal europeo dice que Rusia no pero Israel si, con Netanyahu y compañía en busca y captura.

A los sionistas no les interesa otra sentencia más en su contra.
#72 encurtido
#66 La Vuelta está supeditada a la UCI, no puede tomar este tipo de decisiones sin terminar siendo demandada o incluso expulsada del circuito internacional.

Hay ciertos equipos que participan por invitación de La vuelta, en ese caso se les podría expulsar sin que pase nada. Pero el resto de equipos, que están ahí por las clasificaciones y federaciones internacionales, sería una batalla legal La vuelta vs (su superior) UCI.

www.20minutos.es/deportes/uci-explica-echa-equipo-israel-vuelta-hay-sa
#15 merameque
#7 pues parece que esto hace mucho ruido, así que si que es efectivo.
2 K 20
Morrison
#7 20 tíos tirando vallas a unos ciclistas.

Nadie ha tirado vallas a ningún ciclista.
2 K 24
#26 tromperri
#7 soy ciclista.
Aficionado al ciclismo.
Admiro a varios corredores del Israel Premiere-Tech.
Y si no hubiese corriendo en la vuelta un equipo cuyo dueño amigo del criminal de Netanyahu y que abiertamente reconoce que patrocina para blanquear la imagen de Israel compraría tu argumento.
1 K 19
samuelCan
#7 llevamos 2 años de manifas en Madrid, todas en calles secundarias o en parques. Alguien quiere disimularlas. Pues esta vez no. ATPC.
redscare
#7 La Vuelta tenía en su mano evitar todo esto expulsando al equipo del país de genocidas. A otro perro con ese hueso lastimoso.
enriquefriki
Genial el posteo. Bien por Rufián.
#12 osmond
Resumen:
“Las protestas eran justificables porque tenemos la razón única y verdadera. Si no piensas como yo apártate y estate calladito”.
4 K -19
Thornton
#12 Cualquiera diría que te has dado por aludido :-D
3 K 44
Morrison
#12 Las protestas eran justificables porque tenemos la razón única y verdadera. Si no piensas como yo apártate y estate calladito.” un evento deportivo no está por encima de la vida de miles de civiles, entre ellos 20.000 niños que están siendo masacrados y es algo que hay que visibilizar cada día. Si no piensas así, eres una escoria, puta basura carente de humanidad.

De nada.
2 K 37
#32 osmond
#25 miles de civiles de un estado que ha atacado, torturado, masacrado y violado a más de mil ciudadanos del país vecino.
Una desgracia la muerte de civiles, como en cualquier guerra. Como los 125.000 berlineses que murieron cuando los soviéticos entraron en la ciudad en 1945 y no oigo a nadie criticar dicha invasión.
Pero bueno, que tampoco estaría de más que Hamás, causante de todo esto y a quienes votaron por mayoría los gazatíes, se rindiera, después de haber perdido ya el 50% de su territorio.
1 K -2
#58 gansoalfa
#12 pica, eh?
#74 osmond
#58 tu argumento equivaldría a si alguien te envía un enlace de un niño volando por los aires y te dice “¿a que jode?”.
No aportas nada.
redscare
#12 La relatividad moral es asquerosa. Hay verdades universales, y una de ellas es que el genocidio es inmoral. Así que efectivamente apartate y estate calladito.
1 K 19
#75 osmond
#69 Salvo que no sea un genocidio… como es el caso.
1 K -5
#78 gilipipas
#69 Eso es, es una de las cosas más irritantes de la gente que apoya a Israel, que siempre están mareando la perdiz sin ir jamás al meollo de la cuestión de que están masacrando niños a sangre fría.
1 K 19
Gadfly
Está este para hacer guías...
elGude
#1 mejor dejemos a ayuso, que seguro que da una respuesta coherente.
9 K 92
Gadfly
#13 otra que tal baila
#14 tromperri
#1 ad hominem.
9 K 98
Gadfly
#14 gracias por participar
2 K 15
frg
#1 Estamos esperando la tuya ... :popcorn:
Gadfly
#45 ya puedes esperar sentado
kratos287
#1 y tú para seguirlas...
0 K 10
#16 AGlC
#6 De payasos habló el bufón
8 K 66
Macnulti_reencarnado
#16 a la altura del betún os llego.
0 K 7
#48 AGlC
#29 Yo habría dicho que ni eso, pero me alegra ver qué por fin lo has asumido.

Sigue así, pasito a pasito, y algún día conseguirás ser un ser humano funcional.

:hug:
0 K 7
Macnulti_reencarnado
#48 por eso estoy aquí!!! Para aprender de los mejores.
0 K 7
#51 AGlC
#50 No te esfuerces tanto hombre, con cualquier guardería más o menos buena, por ahora te sobra.

Pasito a pasito.
0 K 7
#33 CarlosSanchezDiaz
#6 recurriendo al insulto qué bajo has caído.
1 K 10
Macnulti_reencarnado
#33 insulto? Es una profesión como otra cualquiera. Y muy digna. En los circos, claro.
0 K 7
#49 AGlC
#33 ¿Caer bajo? Yo le veo en su mediocridad habitual.
0 K 7

