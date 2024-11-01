La guía de Gabriel Rufián "para contestar a tu cuñado el indignado" sobre las protestas en La Vuelta

Desde la derecha se han criminalizado las protestas contra Israel en la Vuelta a España y tanto en las redes sociales como en las conversaciones privadas no faltan los que se muestran más consternados por la interrupción de una prueba deportiva que por un genocidio. Gabriel Rufián propone su guía "para contestar a tu cuñado el indignado con lo de La Vuelta".
'No hay que mezclar política y deporte’
Rusia si, sionistas no, ¿porque?
'Se han puesto vidas en peligro'
Algún manifestante se la ha jugado, si...
‘Son protestas violentas propalestinas'
Anti genocidas, te gustan los genocidios?
‘Es malo para el país'
no, es bueno
'No es un genocidio, es una guerra'
eres imbecil
‘Si a mí tampoco me gusta lo de Israel pero…'
Chupito?
eres imbécil
Se volvió a ver en Meneame.
Recordemos que ERC (Rufian) pacta con Junts (pro israel) para enriquecerse de la política y perpetuarse en ella. A Rufian no le da ascos pactar con Junts, abiertamente a favor de Israel, para su interés personal.
Vomito de la hipocresía de Rufian y los que le lamen el semen en este foro.
Un grupo de gañanes, que se quejan porque se asoman más allá de su cueva prehistórica y sigue lloviendo y tienen que estar otro día dentro, a lo mejor hasta pensando… » ver todo el comentario
La realidad es que Palestina es un territorio invadido con el aval de la ONU, que su población lleva desde el final de la IIGM haciendo lo que puede para defenderse y a eso lo hemos dado en llamar "terrorismo" porque no hay un ejercito regular y pelean con lo que sea. Que el estado de Israel lleva años asesinando, torturando, matando, robando tierras, destruyendo viviendas y cultivos para… » ver todo el comentario
(menuda comprensión lectora que tienes que no sabes ni el significado de las frases hechas que sueltas)
¿Justificaría que nos hubieran invadido? En mi opinión sí.
Y el perro y la nocilla y Ricky Martin. Que esté extendido no quiere decir que sea verdad.
Hamás no es un estado. Israel sí. Gaza no ha atacado a nadie, Israel sí. Israel ni siquiera reconoce a Palestina como estado. NO ES UNA GUERRA. Por mucho que se te haga el culo pepsicola con la masacre de inocentes.
Si en vez de Israel fuera la Alemania nazi, le dirías a un judío que no puedes expulsar al equipo nazi con sus esvásticas en el uniforme por miedo a una multa?? Te das cuenta de lo absolutamente vacío que es tu argumento??
Esa definición solo cuadra con Israel.
El estado de Palestina no ha atacado, torturado, masacrado y violado a nadie. Israel si. Tú te refieres a Hamas, un grupo terrorista. Pero eso no es un estado.
PD: No me gustan (los invent) las cifras sacadas de la chorra, de 125.000 (civiles) berlineses que murieron a manos de los sovieticos cuando entraron en la ciudad en 1945.
Gaza está gobernada por Hamás, que ganó unas elecciones democráticas hace 20 años ya.
Si vas a discutir mejor informarse.
Los 125.000 no es una cifra al azar. Me reitero, para discutir hay que informarse, y para acusar a otros de inventarse cifras también.
¿Para ti fue una guerra entre Alemania y judíos o un holocausto? ¿Deberían masacrar a todos los españoles porque ETA mató a 900 personas?
Los… » ver todo el comentario
En Gaza sucede lo mismo. Te vuelvo a repetir por si lo desconocías que Hamás no es tan solo un grupo terrorista, sino que es el Gobierno legítimo de toda la franja de Gaza. Son quienes controlan los presupuestos y las instituciones. Nada ni nadie se mueve en la franja sin su permiso.
Así que el símil es totalmente correcto, Gaza ha atacado Israel e Israel ha respondido como lo haría cualquiera.
Viva la tuit política
Hasta una alcalde del PP lo ha dicho, joder, es q me da igual quien sea.
Por eso se sanciona a Rusia y no a Israel, es fácil de entender.
Lo de la vuelta, una muestra de lo que le importa a los convocantes palestina o israel. Puro postureo cofinanciado por el gobierno
Pero es que los que están siendo molestados son los deportistas y trabajadores de La Vuelta que pueden llevar meses preparando el evento. Hay muchas formas de presionar, como manifestaciones multitudinarias en la puerta del Congreso, como hicimos con la guerra de Irak.
No sería ni comparable una manifa de un millón de personas en Madrid o en Bruselas, que 20 tíos tirando vallas a unos ciclistas.
Un evento deportivo se puede reventar con 50 manifestantes con ganas de liarla, y según Rufián simplemente tienen que buscarse un conflicto en el mundo para quedar justificado.
Pero la UCI se lavó las mano y a La vuelta le hubiera supuesto una demanda millonaria.
A los sionistas no les interesa otra sentencia más en su contra.
Hay ciertos equipos que participan por invitación de La vuelta, en ese caso se les podría expulsar sin que pase nada. Pero el resto de equipos, que están ahí por las clasificaciones y federaciones internacionales, sería una batalla legal La vuelta vs (su superior) UCI.
www.20minutos.es/deportes/uci-explica-echa-equipo-israel-vuelta-hay-sa
Nadie ha tirado vallas a ningún ciclista.
Aficionado al ciclismo.
Admiro a varios corredores del Israel Premiere-Tech.
Y si no hubiese corriendo en la vuelta un equipo cuyo dueño amigo del criminal de Netanyahu y que abiertamente reconoce que patrocina para blanquear la imagen de Israel compraría tu argumento.
“Las protestas eran justificables porque tenemos la razón única y verdadera. Si no piensas como yo apártate y estate calladito”.
tenemos la razón única y verdadera. Si no piensas como yo apártate y estate calladito.” un evento deportivo no está por encima de la vida de miles de civiles, entre ellos 20.000 niños que están siendo masacrados y es algo que hay que visibilizar cada día. Si no piensas así, eres una escoria, puta basura carente de humanidad.
De nada.
Una desgracia la muerte de civiles, como en cualquier guerra. Como los 125.000 berlineses que murieron cuando los soviéticos entraron en la ciudad en 1945 y no oigo a nadie criticar dicha invasión.
Pero bueno, que tampoco estaría de más que Hamás, causante de todo esto y a quienes votaron por mayoría los gazatíes, se rindiera, después de haber perdido ya el 50% de su territorio.
No aportas nada.
Sigue así, pasito a pasito, y algún día conseguirás ser un ser humano funcional.
Pasito a pasito.