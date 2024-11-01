·
70
meneos
63
clics
Eurovisión: RTVE acuerda retirar a España si participa Israel
El Consejo de Administración de RTVE ha decidido retirarse de Eurovisión ante la participación de Israel. Algunos países ya han hecho público su ultimátum a la UER
|
etiquetas
:
rtve
,
eurovisión
,
retirada
,
uer
,
israel
62
8
1
K
513
actualidad
19 comentarios
62
8
1
K
513
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
mariKarmo
DIGNIDAD
!!
Debería seguir celebrándose en todo caso el Benidorm Fest para dar a conocer a nuestros artistas nacionales.
11
K
150
#7
wictor69
#1
la decisión no afecta al Benidorm fest
2
K
34
#4
kreator
LLEGA UN AÑO TARDE. POR FIN.
4
K
57
#9
Aokromes
#4
52, israel lleva participando 52 años.
2
K
36
#10
Connect
Pedro Sánchez, premio Nobel de la Paz.
2
K
34
#13
sotillo
#10
La turra que daria el facherio
1
K
22
#3
Pedro_Bear
*
Y el dinero que nos ahorraríamos?
Lo único positivo de los terroristas ✡️
2
K
30
#16
Esfingo
#3
No caerá esa breva, son unos manirrotos.
0
K
10
#8
wictor69
El primero de los 5 grandes en dar un paso hacia delante, esperemos que cunda el ejemplo en todos los países y en todos los ámbitos para que Israel tenga un boicot absoluto
2
K
29
#12
sotillo
#8
Los grandes se van quedando sin “argumentos” ya solo les queda reprimir las protestas
1
K
22
#19
Imag0
Ahora faltan Francia, Italia y Reino Unido; Alemania ni está ni se la espera.
1
K
27
#5
Jaime131
Bien por RTVE. A ver si cunde el ejemplo.
1
K
23
#15
Esfingo
Y ojala no volvamos.
1
K
21
#2
Jonako
Bien hecho.
1
K
21
#6
javierchiclana
Que se organice un festival alternativo... sin países asesinos.
0
K
18
#14
Esfingo
#6
Como te gusta gastar dinero.
1
K
19
#11
Ikelos
Que nadie se equivoque... cultura no es propaganda, y solidaridad no se negocia.
Bravo por decirlo claro.
0
K
10
#17
CharlesBrowson
Entiendo que la retirada de Eurovision implica tambien respecto a la retransmisión del evento
0
K
8
#18
xaquindasherbas
#17
Y, especialmente, de su financiación.
0
K
9
Ver toda la conversación (
19
comentarios)
Debería seguir celebrándose en todo caso el Benidorm Fest para dar a conocer a nuestros artistas nacionales.
Lo único positivo de los terroristas ✡️
Bravo por decirlo claro.