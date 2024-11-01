edición general
Eurovisión: RTVE acuerda retirar a España si participa Israel

El Consejo de Administración de RTVE ha decidido retirarse de Eurovisión ante la participación de Israel. Algunos países ya han hecho público su ultimátum a la UER

mariKarmo #1 mariKarmo
DIGNIDAD!!

Debería seguir celebrándose en todo caso el Benidorm Fest para dar a conocer a nuestros artistas nacionales.
#7 wictor69
#1 la decisión no afecta al Benidorm fest
#4 kreator
LLEGA UN AÑO TARDE. POR FIN.
Aokromes #9 Aokromes
#4 52, israel lleva participando 52 años.
Connect #10 Connect
Pedro Sánchez, premio Nobel de la Paz.
sotillo #13 sotillo
#10 La turra que daria el facherio
Pedro_Bear #3 Pedro_Bear *
Y el dinero que nos ahorraríamos? {0x1f60d}

Lo único positivo de los terroristas ✡️
Esfingo #16 Esfingo
#3 No caerá esa breva, son unos manirrotos.
#8 wictor69
El primero de los 5 grandes en dar un paso hacia delante, esperemos que cunda el ejemplo en todos los países y en todos los ámbitos para que Israel tenga un boicot absoluto
sotillo #12 sotillo
#8 Los grandes se van quedando sin “argumentos” ya solo les queda reprimir las protestas
Imag0 #19 Imag0
Ahora faltan Francia, Italia y Reino Unido; Alemania ni está ni se la espera.
Jaime131 #5 Jaime131
Bien por RTVE. A ver si cunde el ejemplo.
Esfingo #15 Esfingo
Y ojala no volvamos.
#2 Jonako
Bien hecho.
javierchiclana #6 javierchiclana
Que se organice un festival alternativo... sin países asesinos.
Esfingo #14 Esfingo
#6 Como te gusta gastar dinero.
Ikelos #11 Ikelos
Que nadie se equivoque... cultura no es propaganda, y solidaridad no se negocia.
Bravo por decirlo claro.
CharlesBrowson #17 CharlesBrowson
Entiendo que la retirada de Eurovision implica tambien respecto a la retransmisión del evento
#18 xaquindasherbas
#17 Y, especialmente, de su financiación.
