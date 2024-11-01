La Comisión de Investigación de la ONU concluye que Israel comete genocidio en Gaza: "Los Estados deben actuar para pararlo"

Con ello se suma a otras voces expertas que llevan tiempo denunciando el genocidio; en su informe enumera pruebas y señala la responsabilidad de los países: "Los Estados pueden enfrentar consecuencias legales si no actúan"
| etiquetas: comisión de investigación , onu , israel , genocidio , gaza
Tú también te habías dao cuenta ... ¿verdá?
La clave está en como los sionistas amenazan, coaccionan, arruinan la vida de quien se opone
Porque esto lo copia la derecha en España, el real madrid y las grandes empresas
Todo esto es un puto chiste.
www.dw.com/es/métodos-de-guerra-de-israel-en-gaza-son-propios-de-un-g
Este es un informe contundente y lapidario.
En España, se ve un video así de unos militares patrios haciendo algo ni remotamente parecido y se prende fuego el pais directamente, y con razón. Aquí nos hemos comido todo tipo de atentados y no hemos ido a matar niños por represalia, ¿Qué clase de monstruo hace eso?..., sencillo, los terroristas.
Falta ver la reacción de los peperos a este anuncio de la ONU, que va a ser la risa ver a Frijolito con tics.
Además estas haciendo un flaco favor señalándolo porque hoy mismo puede salir tu líder a reconocer el genocidio...... y seguro que quieres echarle mas mierda al pobre Albertito sobre lo que hacia su partido cuando gobernaba?
Las respuestas tan simples y tan boomerang como la tuya son las que mantienen al perro en la Moncloa.
Tenéis que ser algo mas listos, digo algo eh, tampoco quiero forzar la maquina.
Si vas a ladrar al menos que sea a otro perro que pase, no a la valla.
Más barato, mismo resultado.
Si todos hiciésemos lo mismo el ejército de Israel se pondría triste y dejaría el exterminio para después de comer.
Porque ese es el nivel de acción en el que nos movemos.
Estamos avergonzando a las generaciones venideras.
Le pasará factura política haber apoyado y defendido a genocidas, o por el contrario el número de votos para estos corruptos aumentará en varios ordenes de magnitud?
Todos sabemos la capacidad intelectual y de autocritica de las derechas patrias: La ONU es roja bolivariana...
José Luis Martínez-Almeida
Y lo de los ataques de EEUU a los supuestos narcos venezolanos para final de siglo.
O se traga el sapo de Sánchez y reconoce un genocidio o reniega de naciones unidas.
2. Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo.
3. Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial.
4. Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo.
5. Traslado forzoso de niños del grupo a otro grupo.