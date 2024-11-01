edición general
71 meneos
72 clics
La Comisión de Investigación de la ONU concluye que Israel comete genocidio en Gaza: "Los Estados deben actuar para pararlo"

La Comisión de Investigación de la ONU concluye que Israel comete genocidio en Gaza: "Los Estados deben actuar para pararlo"

Con ello se suma a otras voces expertas que llevan tiempo denunciando el genocidio; en su informe enumera pruebas y señala la responsabilidad de los países: "Los Estados pueden enfrentar consecuencias legales si no actúan"

| etiquetas: comisión de investigación , onu , israel , genocidio , gaza
59 12 0 K 323 actualidad
30 comentarios
59 12 0 K 323 actualidad
Comentarios destacados:          
#2 Kikoncito
Ya había notado yo que algo pasaba.
8 K 112
HeilHynkel #16 HeilHynkel
#2

Tú también te habías dao cuenta ... ¿verdá?  media
1 K 24
karakol #6 karakol
Van a la velocidad de una Asamblea de los Ents.
5 K 93
shake-it #13 shake-it *
Es raro que el informe no mencione nada sobre las pobres vallas
5 K 80
shake-it #11 shake-it *
Entonces, ¿el PP se apunta a la posición de la ultraderecha internacional que no reconoce la autoridad de la ONU ni al CPI por ser un nido de rojos bolcheviques? Dígame señor Tellado, qué le ha dicho frijolito que ladre?
3 K 67
#7 ClaraBernardo
A ver si el de "a mi me parece" que no es genocidio (Almeida) y su jefe se enteran y no lo niegan por complicidad.
2 K 60
NPCMeneaMePersigue #10 NPCMeneaMePersigue
más de 70 años de genocidio, apartheid, limpieza étnica...

La clave está en como los sionistas amenazan, coaccionan, arruinan la vida de quien se opone

Porque esto lo copia la derecha en España, el real madrid y las grandes empresas
3 K 58
karakol #14 karakol
"Los Estados pueden enfrentar consecuencias legales si no actúan"

Todo esto es un puto chiste.
2 K 45
Jaime131 #1 Jaime131
Han sido rápidos los investigadores estos.
4 K 43
silvano.jorge #26 silvano.jorge
#1 Es importante reunir y fundamentar las pruebas. La ONU lleva mucho tiempo denunciándolo como tal:
www.dw.com/es/métodos-de-guerra-de-israel-en-gaza-son-propios-de-un-g
Este es un informe contundente y lapidario.
1 K 35
#3 roca
Si se descuidan no queda nadie
1 K 22
SMaSeR #18 SMaSeR
Militares profesionales con un equipo que cuesta una millonada disparando a niños desarmados que están haciendo cola para que les den un plato de arroz, no me jodas hombre. Quien coño puede justificar eso por mucho que unos terroristas te ataquen.
En España, se ve un video así de unos militares patrios haciendo algo ni remotamente parecido y se prende fuego el pais directamente, y con razón. Aquí nos hemos comido todo tipo de atentados y no hemos ido a matar niños por represalia, ¿Qué clase de monstruo hace eso?..., sencillo, los terroristas.
1 K 22
SMaSeR #23 SMaSeR *
#21 Y tanto que si, la única que decía que había comercio de armas con Israel era Belarra, ahora ya se han subido todos al carro.

Falta ver la reacción de los peperos a este anuncio de la ONU, que va a ser la risa ver a Frijolito con tics.
1 K 22
alcama #24 alcama
#23 A ver, que cuando Belarra estaba en el Gobierno tambien compraban armamento a Israel
1 K -10
SMaSeR #25 SMaSeR *
#24 Y antes de Podemos el PP. No se a donde vas con eso xD

Además estas haciendo un flaco favor señalándolo porque hoy mismo puede salir tu líder a reconocer el genocidio...... y seguro que quieres echarle mas mierda al pobre Albertito sobre lo que hacia su partido cuando gobernaba?
Las respuestas tan simples y tan boomerang como la tuya son las que mantienen al perro en la Moncloa.

Tenéis que ser algo mas listos, digo algo eh, tampoco quiero forzar la maquina.
0 K 7
#28 SHC_1987
#24 Pero cuando estaban en el gobierno, el armamento disparaba golosinas, ahora no :troll:
0 K 6
silvano.jorge #29 silvano.jorge
#24 ¿Para qué necesitaba armas el ministerio de derechos sociales de Belarra?
Si vas a ladrar al menos que sea a otro perro que pase, no a la valla.
0 K 15
Mltfrtk #9 Mltfrtk
Que alguien envíe el informe a la sede del PP.
0 K 15
Supercinexin #4 Supercinexin
La ONU debe disolverse y, en su lugar, una mesa rectangular con las potencias nucleares, en un extremo USA y en el otro Putin.

Más barato, mismo resultado.
0 K 15
#17 abogado_del_diablo
Yo si veo a alguien con la bandera de Israel no le saludaré.
Si todos hiciésemos lo mismo el ejército de Israel se pondría triste y dejaría el exterminio para después de comer.
Porque ese es el nivel de acción en el que nos movemos.
Estamos avergonzando a las generaciones venideras.
1 K 13
Anfiarao #12 Anfiarao
Esta decision tendrá repercusiones en la postura del Pp y demás bazofia de derechas del país?

Le pasará factura política haber apoyado y defendido a genocidas, o por el contrario el número de votos para estos corruptos aumentará en varios ordenes de magnitud?

Todos sabemos la capacidad intelectual y de autocritica de las derechas patrias: La ONU es roja bolivariana...
0 K 12
#19 cKr1
"Qué ONU ni qué ONU!"

José Luis Martínez-Almeida
0 K 7
Rogue #22 Rogue
Para el 2038 sabremos que está pasando con la invasión de Marruecos en el Sahara.
Y lo de los ataques de EEUU a los supuestos narcos venezolanos para final de siglo.
0 K 7
#15 Tecar
Yo igual espero a ver qué dice Almeida, que es el que sabe de esto.
:troll:
0 K 7
SMaSeR #20 SMaSeR
Por cierto, que mal le viene esto al PP justo ahora no???, al Frijolito le crecen los enanos al pobre.

O se traga el sapo de Sánchez y reconoce un genocidio o reniega de naciones unidas.
0 K 7
alcama #21 alcama
#20 A ver, que no es el PP el que mantiene los contratos de compra de material militar con Israel. Es el PSOE y Sumar
0 K 5
charles_ton #30 charles_ton
1. Matanza de miembros del grupo.
2. Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo.
3. Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial.
4. Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo.
5. Traslado forzoso de niños del grupo a otro grupo.
0 K 6
alcama #5 alcama
De momento España ya ha parado una competición ciclista. Ahora a ver lo que hacen el resto de paises, que no todo lo tiene que hacer España
1 K -10
#27 SHC_1987
#5 El resto?? Parar eurovisión y alguna competición más, a este ritmo y con estas acciones tan contundentes, paran los ataques de Israel en 5000 años
0 K 6

menéame