·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
14899
clics
La portada de 'El Jueves' que se comparte sin parar tras las protestas de La Vuelta en Madrid
11440
clics
Borrad la información privada de vuestros dispositivos viejos
6747
clics
La guía de Gabriel Rufián "para contestar a tu cuñado el indignado" sobre las protestas en La Vuelta
5817
clics
Tiroteos en escuelas: mapas de EE. UU. y Europa [Eng]
5676
clics
"Esta carta le perseguirá de por vida": el indignante texto de Feijóo sobre las protestas en La Vuelta
más votadas
563
Eurovisión: RTVE acuerda retirar a España si participa Israel
676
La Comisión de Investigación de la ONU concluye que Israel comete genocidio en Gaza: "Los Estados deben actuar para pararlo"
584
La Policía desmiente el "bulo" lanzado por El Mundo para criminalizar las protestas contra el genocidio de Israel
409
Muere a los 89 años Robert Redford
679
El Gobierno responde a la UCI: “Blanquear a través del deporte un genocidio sí es una posición política”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
415
meneos
1768
clics
Muere a los 89 años Robert Redford
El actor y director, creador del Instituto Sundance, vivía una vida tranquila en su rancho en Utah desde que se retiró
|
etiquetas
:
robert redford
,
fallecimiento
249
166
3
K
472
actualidad
58 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
249
166
3
K
472
actualidad
Comentarios destacados:
#1
Se va un grande de los de verdad.
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
yarkyark
Se va un grande de los de verdad.
51
K
415
#57
guaperas
#1
solo es porque era guapo
Si hubiera sido feo nada de nada
0
K
9
#4
TusCataplines
Este si que es un Golpe!
31
K
289
#6
Jaime131
#4
Para golpe el que me has dado adelantándote. DEP.
2
K
31
#12
themarquesito
#4
Ya has hecho que vuelva a tener la musiquita metida en la cabeza.
4
K
65
#52
jm22381
#12
Puedes quitártela con Barbra cantándole...
www.youtube.com/watch?v=ifWOSnoCS0M
1
K
34
#55
Djangology
#12
The Entertainer- Scott Joplin.
youtu.be/vsFGcPujqKE?si=c8nqeyceJ_UKQpG4
0
K
7
#20
obmultimedia
#4
Si, esta ha dolido mucho, se ha un grande de los grandes.
Ya solo quedan de la vieja escuela Clint Eastwood y Dick Van Dyke.
3
K
46
#39
TusCataplines
#20
shhh! Que de momento pasan desapercibidos!
1
K
17
#26
MellamoMulo
#4
un grande, y además no era uno de Todos los hombres del presidente
Ya, ya, un poco pillado por los pelos pero había que ponerlo
0
K
13
#8
knzio
Siempre se van los mejores, pero esta vez se va "El mejor",
www.imdb.com/es-es/title/tt0087781/
De crío me flipaba, a mis trompos de madera siempre les pintaba un rayo por esta peli
16
K
141
#37
osids
*
#8
Irse se van todos....al mismo sitio además
DEP
PD: La nostalgia hace mucho daño en estos casos
0
K
10
#43
emuman
#8
Postitivazo por desbloquearme un recuerdo. Como me gustaba esta pelicula de niño...
0
K
6
#22
Torrezzno
Mi favorita suya es El golpe:
es.wikipedia.org/wiki/El_golpe_(película_de_1973)
Siempre flipo con los editores de la wikipedia, que rápidos son.
7
K
90
#27
Ah_no_nimo
#22
A mi nadie me baja de la burra de que es la mejor pelicula de la historia
1
K
19
#30
cruzado1208
#27
memorias de africa
0
K
6
#49
chatOGT
#27
no debes estar solo. Según FilmAffinity (sus usuarios) es la décimo primera de la historia... Ahí es na!!!
m.filmaffinity.com/es/ranking.php?rn=ranking_fa_movies
#22
0
K
10
#50
SeuMadruga
#22
La escena de la partida de poker en el tren es la leche (aunque ahí era Paul Newman y no Redford)
0
K
6
#2
Macadam
*
D.E.P. Sundance kid
8
K
77
#17
mono
#2
la vi justo este fin de semana.
1
K
20
#23
elGude
#17
Ya sabemos de quién es la culpa de que haya muerto.
4
K
52
#31
mono
*
#23
Es mi culpa, pero también
SPOILER
...
SPOILER
....
SPOILER
....
de un pelotón del ejército boliviano
5
K
70
#29
Mandri20
*
Las viejas glorias van cayendo... el tiempo es implacable.
De su generacion ya no quedan tantos...
1. Clint Eastwood (1930)
2. Gene Hackman (1930)
3. Sean Connery (1930)
4. Elizabeth Taylor (1932)
5. Michael Caine (1933)
6. Maggie Smith (1934)
7. Sophia Loren (1934)
8. Robert Redford (1936)
9. Anthony Hopkins (1937)
10. Morgan Freeman (1937)
11. Jack Nicholson (1937)
12. Jane Fonda (1937)
13. Dustin Hoffman (1937)
14. Ian McKellen (1939)
4
K
55
#40
zaskar
#29
Quizás debieras actualizar un poco el listado... Gene Hackman falleció hace unos meses; Sean Connery hace unos años; Maggie Smith el año pasado... y Redford hoy.
8
K
83
#46
Mandri20
*
#40
ya lo se, la lista no es de los que quedan vivos, es de los que son de su quinta.
1
K
22
#53
zaskar
#46
Entonces se te ha quedado un poco corta porque falta mucha gente de renombre nacidos/as en esa década:
Vivos/as de momento
-Robert Duvall (1931)
-Roman Polanski (1933)
-Kim Novak (1933)
-Shirley MacLaine (1934)
-Julie Andrews (1935)
-Woody Allen (1935)
-Vanessa Redgrave (1937)
-Claudia Cardinale (1938)
-Jon Voight (1938)
-Christopher Lloyd (1938)
-Liv Ullmann (1939)
-Harvey Keitel (1939)
-Scott Glenn (1939)
...
Fallecidos/as
Alain Delon (1935-2024)
Gena Rowlands (1930-2024)
Donald Sutherland (1935-2024)
Anouk Aimée (1932-2024)
Por lo que se ve, 2024 fue un mal año para las viejas estrellas del cine.
2
K
28
#47
BorSanZa
#40
Y Elizabeth Taylor en 2011....
0
K
6
#54
zaskar
#47
Correcto.
0
K
7
#44
SON_
#29
flipo que Dustin Hoffman y Jack Nicholson sean tan mayores.
0
K
6
#13
MoñecoTeDrapo
El hombre que
se zurraba
a los caballos.
3
K
44
#38
HeilHynkel
Cada día quedamos menos guapos en el mundo ...
2
K
35
#16
karakol
Gracias por los grandes momentos delante de la pantalla.
Descanse en paz.
1
K
34
#36
Papagamer
En estos casos, no hay duda. Hay que inclinarse.
2
K
29
#45
SON_
A mí me encantó en los 3 días del Condor, setentera total. Y guapérrimo :_).
2
K
27
#35
hush
Oficialmente, paso a ser el hombre más guapo del mundo, me jode que sea de esta manera, pero...
3
K
27
#41
Artillero
#35
no os dice guapos ni vuestras abuelas...
0
K
10
#3
reivaj01
D.E.P.
1
K
26
#42
ElenaCoures1
Me gustó mucho en Brubaker
2
K
23
#21
mmlv
Nos deja un montón de grandes películas para recordarle como el gran actor que fue!!
0
K
20
#5
capitan.meneito
DEP
-artículo para suscriptores.
1
K
16
#32
andresf
#5
Y horrorosamente escrito, no merece la pena que pagues para leerlo, dale al botón de vista de lectura y a disfrutar.
0
K
9
#7
pitercio
Joder, mí actor favorito. Puede que no fuese el mejor ¡pero qué personajes! Qué mierda, otra muerte que deja el mundo peor que estaba.
1
K
15
#48
autonomator
Todos compartimos el destino.
Uno de los gatndes.
0
K
15
#10
dunachio
DEP. Un grande, pero además de verdad.
0
K
14
#33
WcPC
Probablemente el último de la época gloriosa del cine.
Pocos ahora son tan grandes como lo fueron ellos.
0
K
12
#11
Jointhouse_Blues
RIP
0
K
12
#28
konde1313
Hala
0
K
11
#58
berkut
Sundance
0
K
10
#51
jewel_throne
En su honor habrá que ir "Descalzos por el parque" como él.
Que descanse en paz este grande del cine
0
K
10
#15
Arzak_
D.E.P
0
K
10
#24
mr._cortimer
*
Me gustaba mucho su atracción en port Aventura ferrariland, la Robert red force... DEP
1
K
9
#56
guillersk
Una pena, un grande
0
K
9
#25
mrboo
DEP Grandisimo actor
0
K
9
#9
Yorga77
D.E.P. ya quedan pocos grandes.
0
K
9
#19
karaskos
RIP
Robert, siempre un rebelde.
0
K
7
#14
Escafurciao
Dos hombres y un destino, dep y gracias siempre
0
K
7
#18
ElBeaver
Nunca me gusto demasiado, nunca le vi la gracia
1
K
6
#34
glynch
#18
pues en "Sopa de ganso" estaba muy gracioso
0
K
7
Ver toda la conversación (
58
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Si hubiera sido feo nada de nada
youtu.be/vsFGcPujqKE?si=c8nqeyceJ_UKQpG4
Ya solo quedan de la vieja escuela Clint Eastwood y Dick Van Dyke.
Ya, ya, un poco pillado por los pelos pero había que ponerlo
De crío me flipaba, a mis trompos de madera siempre les pintaba un rayo por esta peli
DEP
PD: La nostalgia hace mucho daño en estos casos
Siempre flipo con los editores de la wikipedia, que rápidos son.
m.filmaffinity.com/es/ranking.php?rn=ranking_fa_movies
#22
SPOILER
...
SPOILER
....
SPOILER
....
de un pelotón del ejército boliviano
De su generacion ya no quedan tantos...
1. Clint Eastwood (1930)
2. Gene Hackman (1930)
3. Sean Connery (1930)
4. Elizabeth Taylor (1932)
5. Michael Caine (1933)
6. Maggie Smith (1934)
7. Sophia Loren (1934)
8. Robert Redford (1936)
9. Anthony Hopkins (1937)
10. Morgan Freeman (1937)
11. Jack Nicholson (1937)
12. Jane Fonda (1937)
13. Dustin Hoffman (1937)
14. Ian McKellen (1939)
Vivos/as de momento
-Robert Duvall (1931)
-Roman Polanski (1933)
-Kim Novak (1933)
-Shirley MacLaine (1934)
-Julie Andrews (1935)
-Woody Allen (1935)
-Vanessa Redgrave (1937)
-Claudia Cardinale (1938)
-Jon Voight (1938)
-Christopher Lloyd (1938)
-Liv Ullmann (1939)
-Harvey Keitel (1939)
-Scott Glenn (1939)
...
Fallecidos/as
Alain Delon (1935-2024)
Gena Rowlands (1930-2024)
Donald Sutherland (1935-2024)
Anouk Aimée (1932-2024)
Por lo que se ve, 2024 fue un mal año para las viejas estrellas del cine.
Descanse en paz.
-artículo para suscriptores.
Uno de los gatndes.
Pocos ahora son tan grandes como lo fueron ellos.
Que descanse en paz este grande del cine
Robert, siempre un rebelde.