La Policía desmiente el "bulo" lanzado por El Mundo para criminalizar las protestas contra el genocidio de Israel

Ni la Policía Nacional ni ningún cuerpo de seguridad identificó este domingo durante las protestas desarrolladas en la última etapa de La Vuelta a ningún condenado por terrorismo ni a yihadistas. El Mundo asegura que son “nueve” los condenados a prisión “por pertenecer a la kale borroka” y “varios hombres vinculados con el terrorismo yihadista” los detectados por las fuerzas del orden, quienes niegan esta información. “No sabemos de dónde se lo sacan, pero es mentira”, apuntan fuentes policiales a ElPlural.com. “Es un bulo”, afirman tajantes.

Comentarios destacados:    
#1 Kikoncito
El inmundo mintiendo. Hombre novedad no me parece.
6 K 87
#2 Albarkas
El Mundo mintiendo? No me lo creo.
Son menos fiables que los horóscopos. xD
3 K 49
cocolisto #4 cocolisto
¿El Inmundo inventándose bulos?.Esto si que no lo vimos de venir {0x1f604} {0x1f604} {0x1f604}
2 K 37
#3 tpm1
No sabemos de dónde se lo sacan, pero es mentira”, apuntan fuentes policiales a ElPlural.com. “Es un bulo”, afirman tajantes.

Desmintiendo un bulo con una no noticia de según fuentes.

Dos ejemplos de periodismo de calidad.
1 K 20
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
No puede ser verdad si el InMundo es un periódico serio neutral que nunca pone ni bulos ni mentiras. :troll:
0 K 20
ostiayajoder #6 ostiayajoder
Como mentira es RIDICULA, nadie con dos dedos de frente se cree esa subnormalada....

Pero ahi la tenian, en portada.... Y mucha gente se lo creera, sin duda.

Vivimos en la era de la estupidez, y va a doler. A todos.
1 K 19
Mikhail #8 Mikhail
#6 Es que la hoja parroquial no la escriben para gente con dos dedos de frente, sino para sus fieles (que ya sabemos que de inteligencia y decencia, no van sobrados).
0 K 8
radon2 #5 radon2
La novedad sería que El InMundo no mintiera.
0 K 11
Malinke #9 Malinke
¿No había bolivarianos del Cártel de los Soles?
0 K 11
Mangione #10 Mangione
Mientras tanto, El Mundo sigue permitiéndose en Menéame, después de un historial de mentiras y manipulaciones que dura ya décadas.
0 K 9

