La Policía desmiente el "bulo" lanzado por El Mundo para criminalizar las protestas contra el genocidio de Israel

Ni la Policía Nacional ni ningún cuerpo de seguridad identificó este domingo durante las protestas desarrolladas en la última etapa de La Vuelta a ningún condenado por terrorismo ni a yihadistas. El Mundo asegura que son “nueve” los condenados a prisión “por pertenecer a la kale borroka” y “varios hombres vinculados con el terrorismo yihadista” los detectados por las fuerzas del orden, quienes niegan esta información. “No sabemos de dónde se lo sacan, pero es mentira”, apuntan fuentes policiales a ElPlural.com. “Es un bulo”, afirman tajantes.