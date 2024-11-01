El Gobierno responde a la UCI: “Blanquear a través del deporte un genocidio sí es una posición política”

..."En este sentido, sorprende constatar que en su comunicado no se realiza en ningún momento una petición expresa al Gobierno de Netanyahu instando a que pare la masacre y la barbarie que está sufriendo el pueblo de Palestina. Una realidad que debería interpelar a actuar con la misma contundencia que en el año 2022 ante la invasión de Rusia a Ucrania..."
| etiquetas: uci , vuelta ciclista a españa , posición política
Pero no llames mezclar política con deporte.
Pues nada, donde más les duele, boicot sponsor.
Ya está bien que ciertos organismos supranacionales quieran intimidar y menospreciar a toda un Estado.