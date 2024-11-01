edición general
9 meneos
11 clics
El Gobierno responde a la UCI: “Blanquear a través del deporte un genocidio sí es una posición política”

El Gobierno responde a la UCI: “Blanquear a través del deporte un genocidio sí es una posición política”

..."En este sentido, sorprende constatar que en su comunicado no se realiza en ningún momento una petición expresa al Gobierno de Netanyahu instando a que pare la masacre y la barbarie que está sufriendo el pueblo de Palestina. Una realidad que debería interpelar a actuar con la misma contundencia que en el año 2022 ante la invasión de Rusia a Ucrania..."

| etiquetas: uci , vuelta ciclista a españa , posición política
7 2 0 K 97 politica
2 comentarios
7 2 0 K 97 politica
Cehona #1 Cehona
La UCI en contra de Rusia y a favor de Israel.
Pero no llames mezclar política con deporte.
Pues nada, donde más les duele, boicot sponsor.
2 K 48
wata #2 wata
Por una vez un comunicado que siendo correcto llama a las cosas por su nombre.
Ya está bien que ciertos organismos supranacionales quieran intimidar y menospreciar a toda un Estado.
0 K 11

menéame