Amazon se lleva un nuevo varapalo de la justicia: un tribunal alemán dice que Prime Video no puede añadir anuncios "sin consentimiento"

Una asociación de consumidores demandó al gigante por introducir la publicidad en su servicio de streaming de forma unilateral y ahora un tribunal les ha dado la razón mediante un fallo que asegura que Amazon debería haber solicitado el consentimiento antes de aplicar esta medida. Según el fallo emitido por este tribunal , Amazon deberá evitar, en un futuro, enviar comunicaciones similares sobre modificaciones y está obligado a rectificar esta decisión ofreciendo a sus suscriptores la opción de rechazar estos anuncios sin tener que pagar más.