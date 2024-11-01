Amazon se lleva un nuevo varapalo de la justicia: un tribunal alemán dice que Prime Video no puede añadir anuncios "sin consentimiento"

Una asociación de consumidores demandó al gigante por introducir la publicidad en su servicio de streaming de forma unilateral y ahora un tribunal les ha dado la razón mediante un fallo que asegura que Amazon debería haber solicitado el consentimiento antes de aplicar esta medida. Según el fallo emitido por este tribunal , Amazon deberá evitar, en un futuro, enviar comunicaciones similares sobre modificaciones y está obligado a rectificar esta decisión ofreciendo a sus suscriptores la opción de rechazar estos anuncios sin tener que pagar más.
| etiquetas: amazon , prime video , publicidad
Amazon puede cambiar las condiciones cuando quiera. Les han dado el toque por la forma en que lo han hecho (unilateralmente y sin pedir consentimiento), no por lo que han hecho (Añadir anuncios sin bajar el precio)
Si no te gusta el nuevo contrato, Amazon debe dejar que lo rescindas gratuitamente. Y ya
Ahora pondran un banner donde la proxima vez que accedamos tendremos que clicar "Acepto" o no podremos continuar.
Jaque mate Amazon!
Corregiran la forma, pero no cambiaran el fondo