La Generalitat abre procedimiento disciplinario a un bombero que cuestionó las cuotas de género y los criterios de selección en el cuerpo

La 'conselleria' de Interior considera que sus manifestaciones en media docena de medios y canales de Youtube pueden "contener afirmaciones inexactas" que afectarían "a la imagen y confianza de la ciudadanía" en sus bomberos. La Consejería de Interior de la Generalitat de Cataluña ha incoado un procedimiento disciplinario ordinario contra un trabajador de su cuerpo de bomberos por cuestionar sus criterios de selección y las cuotas de género que se aplican.

#1 oscarcr80
En caso de incendio, quien quieres que te rescate?

Un bombero de 1,85m, 100 kilos de musculo?
O una mujer de 1,60m, y 50 Kilos de peso?

Pues eso.
CerdoJusticiero #3 CerdoJusticiero
#1 ¿Cuánto pesa en total el bombero que tiene 100 kilos de músculo si le sumamos la grasa, los órganos y el esqueleto?
pazentrelosmundos #14 pazentrelosmundos
#3 como le pesen los huevos como al que contestas, el 98 % es cojón y lo otro músculo y demás.
#6 Daniel2000
#1 Eres un machista de mierda …
pazentrelosmundos #11 pazentrelosmundos
#1 señor infórmese y deje de decir mongoladas anda... Y si no puedes, lo mismo podrías leerte las condiciones que exigen en ambos casos para entrar.

Por otro lado lo que tenemos claro muchas es que preferimos el achicharre a tener que estar cerca de ti.
pedrario #13 pedrario
#11 Ilustra poniendo dichas condiciones.

¿Son iguales para ambos pues?
pazentrelosmundos #17 pazentrelosmundos
#13 si puedes escribir el comentario Pocho este, estoy segura que puedes buscar en Internet tu solin...

O necesitas una mujer para que te ayude? No soy tu madre cielo...
pedrario #20 pedrario
#17 No, tranquila, si yo sé buscar y por eso sé que no puedes poner nada que esté a favor de tu tesis, las condiciones son drásticamente distintas para unos que para otros.

Incluso conozco varios argumentos chorra sobre el tema como el de que valen para ocupar el asiento del conductor, o que pueden sujetar mangueras en vez de entrar en edificios, etc, lo cual es una chorrada porque el conductor es un bombero más, y absolutamente todas las tareas que realizan requieren una fuerte fuerza física,…   » ver todo el comentario
Pertinax #12 Pertinax
#1 Quién lleve la manguera.
#18 parladoiro *
#1 quieres un rescatista y el puesto de rescatista no puede ser un puesto de funcionario ya que la pérdida de capacidades físicas es la pérdida del puesto, como pasa en otros cuerpos con base funcionarial, caso de la policía nacional y el GOES o en el caso de puesto laboral como los socorristas de playa.

Ese es el elefante en la habitación, ya que la pregunta puede ir por otro lado, ¿por qué hay bomberos profesionales en España? En la mayor parte del planeta los bomberos son voluntarios con el nivel físico mínimo. Haces un cribado para un puesto de funcionario de rescatista para no tener rescatistas.
Supercinexin #19 Supercinexin
#1 Bastaría entonces con poner explícitamente en la normativa que sólo los hombres pueden ser bomberos. Y ya lo tendrías.
#22 nadapasista
#1 bueno, por si acaso voy a dejar puesta la escalera en mi casa, no vaya a tener mala suerte.
#7 tpm1
Eppur si muove, dirá el bombero.
pedrario #9 pedrario
Recordemos las declaraciones de esta jefa de policía sobre las contrataciones donde prima la diversidad cuando se preguntaba qué ocurre si necesitan a alguien fuerte para sacar a alguien de un incendio >x.com/EndWokeness/status/1877458240050446339

>‘He Got Himself In the Wrong Place’
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
Afirmaciones inexactas...

Anda ya!
#8 Daniel2000
¿ Generalitat ? Es culpa de Mazón
#21 nadapasista *
En cualquier caso esperemos que ya que las mujeres tienen ventaja en memoria verbal y episódica (detalles de eventos, rostros, palabras) como demuestran las oposiciones por ejemplo a la judicatura (92 mujeres y 45 hombres en la ultima promoción), aunque es valido para todas en general, le darán a los hombres 5 puntos extras para conseguir la igual-da. Me informan por el pinganillo que ya está el ministerio trabajando en ellou
SVSRTZ #2 SVSRTZ
Espero que la sanción no se quede en nada, no debería de haber machistas en ninguna institución publica,
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
#2 machistas? Pero qué dijo?
Gnomo #15 Gnomo
#2 Cuestionar cuotas de género y criterios de selección tiene poco de machismo, si no de sentido común.
Pero llámele facha, que es la moda
