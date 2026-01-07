La Generalitat abre procedimiento disciplinario a un bombero que cuestionó las cuotas de género y los criterios de selección en el cuerpo

La 'conselleria' de Interior considera que sus manifestaciones en media docena de medios y canales de Youtube pueden "contener afirmaciones inexactas" que afectarían "a la imagen y confianza de la ciudadanía" en sus bomberos. La Consejería de Interior de la Generalitat de Cataluña ha incoado un procedimiento disciplinario ordinario contra un trabajador de su cuerpo de bomberos por cuestionar sus criterios de selección y las cuotas de género que se aplican.