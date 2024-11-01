La Generación Z necesita el 146% del SMI para sobrevivir. Hemos analizado los números y la diferencia respecto a Boomers y Milenials es alucinante

La generación de cristal tiene mentalidad consumista, no ahorra, y se queja de que los precios no paran de subir. Hemos analizado los números deflactados del INE para comprobarlo -> Boomers, X, MIllenials, Z: Salario mínimo: 579€, 749€, 820€, 1.134€. Vivienda: 70.000€, 100.000€, 180.000€, 200.000€. Alquiler: 350€, 300€, 600€, 1.010€. Coche (gama baja): 6.500€, 7.804€, 9.000€, 15.000€. Compra mensual: 10€, 270€, 350€, 420€. Cine: 4,65€, 4,15€, 5,68€, 8€. Suministros: 10€, 36€, 135€, 220€.