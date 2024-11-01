La Generación Z necesita el 146% del SMI para sobrevivir. Hemos analizado los números y la diferencia respecto a Boomers y Milenials es alucinante

La generación de cristal tiene mentalidad consumista, no ahorra, y se queja de que los precios no paran de subir. Hemos analizado los números deflactados del INE para comprobarlo -> Boomers, X, MIllenials, Z: Salario mínimo: 579€, 749€, 820€, 1.134€. Vivienda: 70.000€, 100.000€, 180.000€, 200.000€. Alquiler: 350€, 300€, 600€, 1.010€. Coche (gama baja): 6.500€, 7.804€, 9.000€, 15.000€. Compra mensual: 10€, 270€, 350€, 420€. Cine: 4,65€, 4,15€, 5,68€, 8€. Suministros: 10€, 36€, 135€, 220€.
Así te demuestro lo que quieras.
La IA nos trae la nueva edad de oro del periodismo.
Luego lees el articulo y, claro, en la generacion Z se incluyen moviles, conexion de internet y "otras cosillas" con las que los boomers ni soñaban.
Tambien me parece sonrojante comparar el precio de un Seat 600 con cualquier coche, por barato que sea, de la actualidad.
Pero oye, que los boomers vivian mejor.
Que lastima que no existan los viajes en el tiempo. A los años 70 mandaba yo a la generacion Z a vivir de puta madre...
O que se esfuercen más como Ana Botín, y que lleguen a ser como ella, que nació sin nada.
Creo que la solución es bajar el salario mínimo , ya que con las subidas del gobierno tampoco les alcanza, lo suyo es bajarlo para que los empresarios puedan ganar más.
Como decía el de padre rico padre pobre, es mejor que el dinero lo tengan los empresarios, que saben invertido.
Los pobres, cuando tienen dinero, se lo gastan en cosas que no dan más dinero, como comida o ropa.
Si no llega a ser por Podemos, podríamos estar todavía el SMI por debajo de los 600€, por cierto, aprovecho para recordar que la CEOE apoyada por VOX y el PP siempre han estado en contra de la subida del SMI, 'asustando' y gritando a los 4 vientos que la subida del SMI era abocar a la economía española a los infiernos, y hoy es de las más saneadas de Europa.
Esto son DATOS, no opiniones, por eso cuando veo a un joven o a un trabajador que dice que vota a VOX o al PP constato que tengo a un imbécil, por definición, no por insulto, delante.
Ese ha sido el gran éxito de este gobierno según su propaganda, subir el salario mínimo.
Y así todo.
También el nivel de pobreza, pero es que lo queremos todo.
Lo tienes en la segunda gráfica de esta noticia.
www.meneame.net/story/espana-aleja-europa-salarios-sueldo-medio-espano
Pffff, muy cool.
Ya ves, modernísimo, lo nunca visto...
En un concurso de tontos, algunos quedan segundos por gilipollas